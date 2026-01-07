HYBRIDA. Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes, n° 11 : "Exilées" (dir. Dumitra Baron)

Le numéro 11 de la revue HYBRIDA est arrivé !! Le Dossier intitulé « EXILÉES » a été coordonné avec une grande lucidité par Dumitra Baron de l’Université « Lucian Blaga » de Sibiu (Roumanie), qui en a également rédigé une belle introduction. Il est composé de dix articles de recherche dont deux venus d’Algérie, un d’Argentine, un d’Espagne, un du Gabon, deux du Maroc, deux de Roumanie et un du Sénégal, ce qui démontre le grand intérêt international éveillé par la thématique de l’exil au féminin ainsi que l’importance de la pensée critique et de la recherche périphérique ou décentralisée. Ils abordent les œuvres des écrivaines Laura Alcoba, Saphia Azzeddine, Lynda Chouiten, Caroline Dawson, Fatou Diome, Malika Mokeddem, Florentina Postaru, Léonor de Récondo, Olivia Ruiz et Kim Thúy.

Dans la section Mosaïque, nous incluons quatre articles très intéressants, un venu d’Espagne, deux de France et un du Maroc. Ils analysent l’œuvre du réputé journaliste et écrivain Edmond Amran El Maleh, l’usage du français dans l’enseignement secondaire au Maroc, l’œuvre de l’anthropologue René Verneau, fasciné par les îles Canaries, et un texte très original sur la « migration des racines » et les alliances « sympoïétiques » au sein des transmigrations planétaires.

Dans la section Traces, nous publions un beau document illustré contenant des lettres écrites entre 1939 et 1940 par des personnes espagnoles, majoritairement des femmes, internées dans des camps français et adressées à la Commission d’Aide aux Enfants Réfugiés en France et un entretien avec l’écrivain Philippe Vilain à l’occasion de la récente parution de son récit Mauvais élève.

—

Sommaire

Ouverture : Ausculter les cadavres ou comment préserver l’humanité

Domingo Pujante González

DOSSIER : EXILÉES

Introduction : EXILÉES. Cartographies de la fuite

Dumitra Baron

L’exilée une étrangère partout, citoyenne nulle part ?

Marthe Prisca Letsetsengui

Une écriture à la belle étoile : exil et langue dans Laura Alcoba

Natalia Lorena Ferreri

Le corps en mouvement : discours de l’exil et quête identitaire dans Une Valse de Lynda Chouiten

Mohammed Yacine Meskine et Nawel Bengaffour

Exil et filiation féminine : mémoire familiale et capital symbolique chez Olivia Ruiz et Léonor de Récondo

Maria de las Mercedes Noya Souto

La magie du petit aspirateur rouge ou comment une Roumaine peut être (chez) soi en France

Ileana Neli Eiben

Le Ventre de l’Atlantique, Fatou Diome, entre foi et liberté : le regard d’une émigrée sur le poids religieux de sa culture d’origine

Dame Kane

De l’exiliance à l’histoire potentielle : Stratégie de représentation et mécanisme de résistance dans L’Interdite et Potential History: Unlearning Imperialism

Mohamed El Jamri

Exil intérieur et émancipation féminine dans Bilqiss de Saphia Azzeddine

Khaoula Lakriti

Exils et exilées dans les romans de Kim Thúy

Dorin Comşa

Cartographies de la résistance : effacement, mémoire et écriture-territoire au cœur de l’exil dans Là où je me terre de Caroline Dawson

Nadia Bouhadid

MOSAÏQUE

Enseigner les disciplines scientifiques en français au Maroc : Obstacles et perspectives pour les lycéens

Maryem Ahamdane, Abdeslam Hbabou et Khalil Mgharfaoui

Le journaliste et l'écrivain Edmond Amran El Maleh

Najib Allioui

La migration des racines : Alliances sympoïétiques au sein des transmigrations planétaires

Bronwyn Louw et Marion Grange

Creuset des frontières épistémologiques : entre science, ethnographie et fiction dans l’œuvre de René Verneau

Denis C. Santos González

TRACES

Lettres depuis l’exil

Marta López Izquierdo

Entretien avec Philippe Vilain : Mauvais élève ou « le récit d’un antidestin »

Jovensel Ngamaleu