Claude Simon peintre, photographe, écrivain Sur les sentiers de la création (Musée Lambinet, Versailles)

Exposition "Claude Simon peintre, photographe, écrivain Sur les sentiers de la création",

Musée Lambinet à Versailles, 16 janvier - 22 mars 2026

Commissaire d'exposition : Mireille Calle-Gruber

« Le véritable sujet du tableau, c’est la peinture dans son sens le plus concret et matériel du mot », déclare Claude Simon, peintre autodidacte qui prend ses leçons dans les musées plutôt que dans les académies, attentif aux émotions qu’il reçoit, ou non, et dont il analyse comment l’art les suscite.

C’est donc en toute cohérence que Mireille Calle-Gruber a accepté la proposition du Musée Lambinet : tracer, à l’intérieur des collections permanentes, un "Parcours Claude Simon" présentant un aperçu de son œuvre plastique - peinture, dessin, photographie argentique, collages, texte-image. Où chacun des arts produit des oeuvres singulières du fait de ses contraintes matérielles propres.

Organisées en un « sentier de la création » voué à l’expérimentation - couleur, chromatismes, matières, techniques mixtes - les créations de Claude Simon se confrontent ainsi aux objets d’art du musée habituellement exposés.

Affichant les « bricolages » de l’atelier et de l’œuvre en devenir, l’intrusion de l’artiste du XXème siècle ouvre le regard du spectateur ; elle décentre l’histoire des formes.

Claude Simon l’a toujours affirmé : « Il n’y a pas de progrès en art mais l’infini mouvement de la recherche ».

Cette exposition renvoie à trois publications dédiées : Mireille Calle-Gruber, Claude Simon : être peintre, Hermann, 2021 (Acta Fabula, Marion Coste 22 mars 2022 ) ; Claude Simon, Gastone Novelli, Réinventer les alphabets, HDiffusion, 2023 ; Mireille Calle-Gruber, Claire Muchir, Claude Simon de l'image à l'écriture, HDiffusion, 2021.

