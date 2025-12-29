Revue
Nouvelle parution
Cahiers Tristan Corbière, 2024, n°7 :

Cahiers Tristan Corbière, 2024, n°7 : "Passeurs de Corbière"

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Cahiers Tristan Corbière", 2025
  • EAN : 9782406200031
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20004-8
  • ISSN : 2608-4031
  • Numéro : 7
  • 292 pages
  • Prix : 39
  • Date de publication :
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)

Cahiers Tristan Corbière 2024, n° 7. Passeurs de Corbière

Sous la direction de Yann Bernal, Jérôme Hennebert, Benoît Houzé et Samuel Lair

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers Tristan Corbière », n° 7, 2025.

Les Cahiers Tristan Corbière publient annuellement des articles, notes et comptes rendus critiques relatifs à l’œuvre, la vie et l’actualité de l’auteur des Amours jaunes.

Sommaire