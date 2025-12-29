InterArtes, n° 7 : "Faust, mito della modernità"

Le présent numéro d’InterArtes réunit plusieurs contributions consacrées à la persistance et à la ténacité du mythe de Faust, ainsi qu’à sa capacité intrinsèque de transformation au sein d’une culture principalement européenne, de la Renaissance à l’époque contemporaine, à travers la littérature, le cinéma, les arts visuels et les nouveaux médias. Les articles, écrits en italien, angleis et français, s’inscrivent dans des perspectives disciplinaires différentes, mais partagent l’idée d’une exploration de la plasticité du mythe faustien, archétype humain et mouvement perpétuel de tension entre savoir et pouvoir, désir et culpabilité, aspiration au divin et chute dans le désespoir et la solitude. Au-delà de la figure de Faust, les contributions rassemblées dans ce volume convergent vers une réflexion plus large sur la condition moderne et postmoderne de l’homme de connaissance, sur sa tension irrésolue entre créativité et destruction, liberté et détermination, identité et perte de soi. Le mythe faustien, dans ses multiples déclinaisons, devient ainsi un prisme à travers lequel lire la crise des grands récits, la dissolution des frontières entre éthique et esthétique, entre art et technologie, entre humain et non-humain.

En clôture du numéro, dans la section "Varia", Roger-Michel Allemand, l'un des plus grand spécialistes de Robbe-Grillet, s'interroge sur le rôle des intellectuels face à la dimension du mal.

—

INTERARTES n. 7, dicembre 2025

Faust, mito della modernità

Federica La Manna – La rigenerazione di Faust, mito della modernità. Una premessa

ARTICOLI

Donata Bulotta – From Medieval Alchemy to the Quest for the Absolute: The Evolution of Knowledge in the Figure of Faust



Angela Conzo – Il Faust di Goethe come ecologia culturale: una rilettura secondo il modello triadico di Hubert Zapf



Francesco Rossi – Intertesti faustiani: Hamlet in Wittenberg di Karl Gutzkow



Stanislas de Courville – Le faustien de notre temps. L’ambivalente mythopoïèse putréfaite d’Alexandre Sokourov



Luigi Arata – Il Faust di Jan Švankmajer: decostruzione del mito e critica della modernità



Mirco Michelon – Mito faustiano della modernità. Per un dialogo creativo tra il travestimento teatrale di Edoardo Sanguineti e l’opera lirica di Luca Lombardi (senza dimenticare Goethe)



Domenico Coppola – Essere Faust: la rimediazione del mito faustiano nell’epoca digitale contemporanea



Viola Maria Ferrando – Marlowe e Doctor Faustus: una realtà museale mancata

VARIA

Roger-Michel Allemand – Un silence inutile