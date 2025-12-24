Versants, vol. 72-1 (2025 : "Lecteur et lecture : un état des lieux" (dir. M. Bagyan, A. Buchs, A. Paschoud)

Croisant théorie littéraire et lectures concrètes, ce volume propose de cartographier quelques-uns des espaces ouverts par l’avènement de la figure du lecteur. Depuis l’annonce fracassante, par Roland Barthes, de la « mort de l’auteur » à la fin des années 1960, le lecteur et la lecture se sont en effet imposés comme des paradigmes incontournables des théories littéraires. Mais loin de mettre fin au mythe de l’Auteur, cette « naissance du lecteur » semble au contraire avoir permis une reconfiguration féconde de la figure même de l’écrivain, qui n’hésite plus désormais à inviter ses lecteurs et ses lectrices au cœur de l’univers fictionnel. Aussi lecteur, auteur et critique – sans qu’il soit d’ailleurs toujours possible de distinguer ces trois figures – ont-ils depuis plus d’un demi-siècle initié un dialogue passionnant dont se font l’écho les différentes contributions ici réunies.

Sommaire

Dossier

Avant-propos

Maria Bagyan, Arnaud Buchs, Adrien Paschoud

La méthode « post-possible », ou pour une théorie de la troisième génération

Camille Bortier

« Literature in the Reader » – mais quel·le lecteur·rice et quelle littérature ? Relire Stanley Fish en 2025

Antoine Paris

Impasses et imposture de la non-lecture : la preuve par la lecture

Imane Mouani

Georges Perros, lecteur potentiel de lui-même et de ses correspondants

Samia Gadhoumi

Figures de lecteurs dans tous leurs états : de quelques mises en scène de la lecture dans les littératures francophones

Iréna Wyss

Lire selon Quignard : une microlecture de Terrasse à Rome

Chiara Falangola

Le lecteur : une figure toute-puissante ? Rôle du lecteur et échec d’une lecture programmée dans l’œuvre d’Emmanuel Carrère

Paméla Baës

Varia

Léopold Sédar Senghor et les poètes romands

Jehanne Denogent

