Versants, vol. 72-1 (2025 : "Lecteur et lecture : un état des lieux" (dir. M. Bagyan, A. Buchs, A. Paschoud)
Croisant théorie littéraire et lectures concrètes, ce volume propose de cartographier quelques-uns des espaces ouverts par l’avènement de la figure du lecteur. Depuis l’annonce fracassante, par Roland Barthes, de la « mort de l’auteur » à la fin des années 1960, le lecteur et la lecture se sont en effet imposés comme des paradigmes incontournables des théories littéraires. Mais loin de mettre fin au mythe de l’Auteur, cette « naissance du lecteur » semble au contraire avoir permis une reconfiguration féconde de la figure même de l’écrivain, qui n’hésite plus désormais à inviter ses lecteurs et ses lectrices au cœur de l’univers fictionnel. Aussi lecteur, auteur et critique – sans qu’il soit d’ailleurs toujours possible de distinguer ces trois figures – ont-ils depuis plus d’un demi-siècle initié un dialogue passionnant dont se font l’écho les différentes contributions ici réunies.
Dossier
Maria Bagyan, Arnaud Buchs, Adrien Paschoud
La méthode « post-possible », ou pour une théorie de la troisième génération
Camille Bortier
« Literature in the Reader » – mais quel·le lecteur·rice et quelle littérature ? Relire Stanley Fish en 2025
Antoine Paris
Impasses et imposture de la non-lecture : la preuve par la lecture
Imane Mouani
Georges Perros, lecteur potentiel de lui-même et de ses correspondants
Samia Gadhoumi
Figures de lecteurs dans tous leurs états : de quelques mises en scène de la lecture dans les littératures francophones
Iréna Wyss
Lire selon Quignard : une microlecture de Terrasse à Rome
Chiara Falangola
Le lecteur : une figure toute-puissante ? Rôle du lecteur et échec d’une lecture programmée dans l’œuvre d’Emmanuel Carrère
Paméla Baës
Varia
Léopold Sédar Senghor et les poètes romands
Jehanne Denogent