Arrêt sur scène / Scene focus, n° 14 | 2025 : "Scènes d’incivilité / Scenes of incivility" (dir. Fabrice Chassot et Bénédicte Louvat)

Sous la direction de Fabrice Chassot et Bénédicte Louvat

La scène française de la première modernité n’a pas échappé au processus de civilisation des mœurs décrit par Norbert Elias. Elle a dû composer, quand elle ne s’y est pas pleinement soumise, avec le développement de la pudeur, la régulation de l’agressivité, le contrôle des émotions et de leur expression, ce que l’histoire littéraire a retenu sous le terme de « bienséances ». Ne fallut-il pas attendre le XIXe siècle pour que Shakespeare ne paraisse plus aux Français « grossier » ou « barbare » ? Ainsi le jugeait Voltaire dans sa Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne. À partir des années 1630, la brutalité, l’obscène et le malséant tendent à s’effacer au théâtre, qui se plie à un idéal de civilité et s’efforce de faire oublier la production des décennies précédentes. Les querelles du théâtre, querelle du Cid ou querelle de L’École des femmes par exemple, tournent en partie autour de la définition de la civilité, et la comédie devient à partir du XVIIe siècle une école de politesse, soit en moquant des incivils comme Arnolphe ou Alceste, soit en représentant la conversation des honnêtes gens, ainsi que le prétendent Corneille, ou Marivaux dans Les Serments indiscrets.

Il reste que ce processus, et la place qu’il occupe dans l’histoire littéraire, relèvent en partie, en France,du grand récit national et ne rendent qu’imparfaitement compte non seulement de l’existence de lieux et de formes de résistance, mais surtout de la permanence de l’incivilité sur les scènes françaises et plus largement européennes. C’est ce que le présent numéro s’emploie à montrer, à partir de huit contributions qui couvrent un empan chronologique de trois siècles (du début du XVIe siècle avec l’exemple de La Mandragore de Machiavel à la fin du XVIIIe siècle avec L’Esprit des mœursau XVIIIe siècle de Mérard de Saint-Just), trois aires géographiques et culturelles (France, Italie et Angleterre) et quatre langues (français, italien, anglais et occitan).

Ruptures des codes de civilité, des codes esthétiques ou encore des codes moraux en usage, telle est la matière des scènes d’incivilité, qui par conséquent représentent souvent le corps dans tous ses états. Toujours, elles provoquent le public, de sorte que se rompt le quatrième mur, et que s’efface la frontière entre scène et salle, pour que naissent connivence, confrontation ou dialogue avec le public.

De telles scènes ont dès lors, a priori, partie liée avec une forme de transgression, dont il apparaît cependant qu’elle est parfois librement consentie, voire souhaitée, par un public qui plébiscite des œuvres ou des genres délibérément incivils, tels que la parade ou le théâtre pornographique.

Mais paradoxalement, l’incivilité sur scène, notamment lorsqu’elle est mise en abyme par le procédé du théâtre dans le théâtre, invite à faire société d’une manière nouvelle, et à refonder non seulement le contrat de spectacle mais également une forme de contrat social, moins normatif ou plus inclusif. S’y fait entendre notamment une parole féminine libre, et des hypocrisies y sont mises au jour, comme celle du mariage.

Sommaire

Fabrice Chassot et Bénédicte Louvat Présentation.

L’incivilité au théâtre, de la Renaissance aux Lumières. Des liaisons dangereuses ?[Texte intégral]

Fabriques de l’incivilité

Mickaël Bouffard La Civilité désobligeante ou le détournement des techniques corporelles de la civilité dans le théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles [Texte intégral]

Julien Garde Du grossier musical dans la réforme lyrique des Lumières [Texte intégral]

Cécile Berger Incivilités dans le théâtre vénitien du XVIIIe siècle : Dramaturges, spectateurs et comédiens, tous incivils ? [Texte intégral]

Incivilité et transgression ?

Jennifer Ruimi Pouvoirs et dangers de l’incivilité dans les parades du XVIIIe siècle [Texte intégral]

Jean-Christophe Abramovici Incivile sexualité ? Dramaturgie et pornographie dans L’Esprit des mœurs du XVIIIe siècle de Mérard de Saint-Just (1789) [Texte intégral]

Faire société par l’incivilité

Alessio Patané et Sara Patané La Mandragore de Machiavel, ou comment éviter un Divorce à l’italienne [Texte intégral]

Florence March et Nathalie Vienne-Guerrin Shakespeare, un théâtre de l’incivilité ? [Texte intégral]

Jean-François Courouau et Bénédicte Louvat Théâtre occitan du XVIIe siècle et obscénité [Texte intégral]