Styles, genres, auteurs, n° 22

Sous la direction d'Edoardo Cagnan et Sandra Poujat

Cet ouvrage rassemble des articles inédits sur les auteurs du programme des agrégations de Lettres et de Grammaire pour la session 2026 : Cligès de Chrétien de Troyes, Pantagruel de François Rabelais, les Poésies d’Antoinette Deshoulières, Turcaret et Crispin d’Alain-René Lesage, Ourika de Claire de Duras et Quelque chose noir de Jacques Roubaud. Les contributions sont pensées spécialement pour l’épreuve de langue française : lexicologie, grammaire et stylistique. En plus de constituer une aide précieuse pour les candidats et les candidates au concours, ces travaux apportent un éclairage important, surtout pour des auteurs encore peu connus ou peu étudiés comme Deshoulières, Lesage et Duras.

Table des matières

Chrétien de Troyes

Danièle James-Raoul

La poétique de l’octosyllabe dans les vers 2345-4318 de Cligès

Rabelais

Pascale Mounier

Ironie et communauté pantagruélique

Emma Fayard

« Aultres croissoient en matiere de couilles » : sur quelques excroissances monstrueuses du langage rabelaisien

Antoinette Deshoulières

Élise Legendre-Blondel

Apostrophe et style moyen dans les Poésies de Deshoulières

Alain-René Lesage

Éléonore Brouillaud

Le travail de l’ironie dans les maximes de Crispin et Turcaret de Lesage : antimorale, satire des morales et morale de la satire

Lauriane Maisonneuve

Rire du réalisme linguistique : Turcaret ou la satire des parlures

Claire de Duras

Bérengère Moricheau-Airaud

L’isolement énonciatif d’Ourika

Jacques Roubaud

Célia Gallina

« De débris de poèmes je fais ces phrases » : écrire la ruine dans Quelque chose noir de Jacques Roubaud.