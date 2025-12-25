Styles, genres, auteurs, n° 22
Sous la direction d'Edoardo Cagnan et Sandra Poujat
Cet ouvrage rassemble des articles inédits sur les auteurs du programme des agrégations de Lettres et de Grammaire pour la session 2026 : Cligès de Chrétien de Troyes, Pantagruel de François Rabelais, les Poésies d’Antoinette Deshoulières, Turcaret et Crispin d’Alain-René Lesage, Ourika de Claire de Duras et Quelque chose noir de Jacques Roubaud. Les contributions sont pensées spécialement pour l’épreuve de langue française : lexicologie, grammaire et stylistique. En plus de constituer une aide précieuse pour les candidats et les candidates au concours, ces travaux apportent un éclairage important, surtout pour des auteurs encore peu connus ou peu étudiés comme Deshoulières, Lesage et Duras.
—
Table des matières
Chrétien de Troyes
Danièle James-Raoul
La poétique de l’octosyllabe dans les vers 2345-4318 de Cligès
Rabelais
Pascale Mounier
Ironie et communauté pantagruélique
Emma Fayard
« Aultres croissoient en matiere de couilles » : sur quelques excroissances monstrueuses du langage rabelaisien
Antoinette Deshoulières
Élise Legendre-Blondel
Apostrophe et style moyen dans les Poésies de Deshoulières
Alain-René Lesage
Éléonore Brouillaud
Le travail de l’ironie dans les maximes de Crispin et Turcaret de Lesage : antimorale, satire des morales et morale de la satire
Lauriane Maisonneuve
Rire du réalisme linguistique : Turcaret ou la satire des parlures
Claire de Duras
Bérengère Moricheau-Airaud
L’isolement énonciatif d’Ourika
Jacques Roubaud
Célia Gallina
« De débris de poèmes je fais ces phrases » : écrire la ruine dans Quelque chose noir de Jacques Roubaud.