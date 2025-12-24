Quêtes littéraires, n° 15 : "Baudelaire, la beauté du bizarre" (dir. Barbara Bohac, Andrea Schellino)
Avant-propos (Barbara Bohac, Andrea Schellino)
Laëtitia Bertrand
La « curiosité bizarre » de Baudelaire et Musset : explorations, interrogations et subversions
Fanny Bérat-Esquier
La poétique du bizarre dans Le Spleen de Paris : un lyrisme excentrique
Juan Zapata
Baudelaire, ou ce goût de l’« excitation bizarre »
Silvia Giudice
Du « terrible style espagnol » aux « exécrables choses ». Baudelaire et la beauté spirituelle du baroque
Adrien Cavallaro
« Charmant mauvais goût ». Baudelaire et le bizarre en Belgique
Pascal Durand
Les évidences de Baudelaire
Michèle Hannoosh
Qu’est-ce que le bizarre baudelairien ?
Nicolas Valazza
« Cette préoccupation presque maladive du style. » Baudelaire critique d’Ingres
Marie-Hélène Girard
Baudelaire et les « favoris de la muse bizarre »
Julien Zanetta
De la peinture municipale : Baudelaire, art et anecdote
Anne Pingeot
La beauté du bizarre dans les portraits sculptés de Baudelaire. Chronologie commentée (1867-1940)