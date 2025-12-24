Quêtes littéraires, n° 15 : "Baudelaire, la beauté du bizarre" (dir. Barbara Bohac, Andrea Schellino)

Table des matières

Avant-propos (Barbara Bohac, Andrea Schellino)

Laëtitia Bertrand

La « curiosité bizarre » de Baudelaire et Musset : explorations, interrogations et subversions

Fanny Bérat-Esquier

La poétique du bizarre dans Le Spleen de Paris : un lyrisme excentrique

Juan Zapata

Baudelaire, ou ce goût de l’« excitation bizarre »

Silvia Giudice

Du « terrible style espagnol » aux « exécrables choses ». Baudelaire et la beauté spirituelle du baroque

Adrien Cavallaro

« Charmant mauvais goût ». Baudelaire et le bizarre en Belgique

Pascal Durand

Les évidences de Baudelaire

Michèle Hannoosh

Qu’est-ce que le bizarre baudelairien ?



Nicolas Valazza

« Cette préoccupation presque maladive du style. » Baudelaire critique d’Ingres



Marie-Hélène Girard

Baudelaire et les « favoris de la muse bizarre »



Julien Zanetta

De la peinture municipale : Baudelaire, art et anecdote



Anne Pingeot

La beauté du bizarre dans les portraits sculptés de Baudelaire. Chronologie commentée (1867-1940)