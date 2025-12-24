Revue
Nouvelle parution
Quêtes littéraires, n° 15 :

Quêtes littéraires, n° 15 : "Baudelaire, la beauté du bizarre" (dir. Barbara Bohac, Andrea Schellino)

    DOI : 10.31743/ql
  • ISSN : 2084-8099
  • Numéro : 15
  • 194 pages
  • Date de publication :
Table des matières

Avant-propos (Barbara Bohac, Andrea Schellino)

Laëtitia Bertrand
La « curiosité bizarre » de Baudelaire et Musset : explorations, interrogations et subversions

Fanny Bérat-Esquier
La poétique du bizarre dans Le Spleen de Paris : un lyrisme excentrique

Juan Zapata
Baudelaire, ou ce goût de l’« excitation bizarre »

Silvia Giudice
Du « terrible style espagnol » aux « exécrables choses ». Baudelaire et la beauté spirituelle du baroque

Adrien Cavallaro
« Charmant mauvais goût ». Baudelaire et le bizarre en Belgique

Pascal Durand
Les évidences de Baudelaire

Michèle Hannoosh
Qu’est-ce que le bizarre baudelairien ?


Nicolas Valazza
« Cette préoccupation presque maladive du style. » Baudelaire critique d’Ingres


Marie-Hélène Girard
Baudelaire et les « favoris de la muse bizarre »


Julien Zanetta
De la peinture municipale : Baudelaire, art et anecdote


Anne Pingeot
La beauté du bizarre dans les portraits sculptés de Baudelaire. Chronologie commentée (1867-1940)