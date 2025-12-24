Langages, 2025/4 n° 240

Sommaire

Éditorial

Par Catherine Schnedecker

Congruence, alignement et naturel dans les vers

Par Romain Benini

Approche interdisciplinaire de la notion de reformulation sous-phrastique médicale : entre la linguistique, le TAL et l’IA générative

Par Ioana Buhnila

Diversité et complexité systémique des adverbes modalisateurs en -ment : une méthode outillée pour décrire l’organisation d’un paradigme

Par Quentin Feltgen

Les Serments de Strasbourg : du manuscrit au monument

Par Muriel Jorge

Les démonstratifs mémoriels en français et en chinois mandarin : exploitation d’un corpus oral informel

Par Fanguang Kong

L’agir des discours du genre : discours militants et périperformativité

Par Noémie Marignier

(In)Definite Articles, Mass-Count Distinction, and Agglutinated Consonants in Mississippi Gulf Coast French

Par Michela Russo et Ty Gill-Saucier

Étude comparative de l’évidentialité de devoir en français et yīnggāi en chinois mandarin

Par Caixia Wang

Date de parution : 09/12/2025

Date de mise en ligne : 23/12/2025