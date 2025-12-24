Langages, 2025/4 n° 240
Éditorial
Congruence, alignement et naturel dans les vers
Par Romain Benini
Approche interdisciplinaire de la notion de reformulation sous-phrastique médicale : entre la linguistique, le TAL et l’IA générative
Par Ioana Buhnila
Diversité et complexité systémique des adverbes modalisateurs en -ment : une méthode outillée pour décrire l’organisation d’un paradigme
Par Quentin Feltgen
Les Serments de Strasbourg : du manuscrit au monument
Par Muriel Jorge
Les démonstratifs mémoriels en français et en chinois mandarin : exploitation d’un corpus oral informel
Par Fanguang Kong
L’agir des discours du genre : discours militants et périperformativité
Par Noémie Marignier
(In)Definite Articles, Mass-Count Distinction, and Agglutinated Consonants in Mississippi Gulf Coast French
Par Michela Russo et Ty Gill-Saucier
Étude comparative de l’évidentialité de devoir en français et yīnggāi en chinois mandarin
Par Caixia Wang
Date de parution : 09/12/2025
Date de mise en ligne : 23/12/2025