Lumières, 2025/2 n° 46 : "Visions antiques, visions utopiques" (dir. Pauline Pujo, Gérard Laudin)

En croisant les fils de l’Antiquité et de l’utopie, ce numéro s’efforce de comprendre comment le XVIIIe siècle a tenté de penser voire de façonner le réel par le détour de la mise à distance. Du roman égyptien à Volney en passant par Wieland, Goethe ou encore Hölderlin, les œuvres qui y sont examinées mettent les modèles et les mythes antiques à l’épreuve des enjeux propres au siècle des Lumières. Qu’il s’agisse de fictions, de textes poétiques, d’études à visée scientifique ou encore d’œuvres à portée éducative et politique, les études rassemblées dans le dossier fournissent un aperçu représentatif des dynamiques d’actualisation au XVIIIe siècle.

Sommaire en ligne via Cairn…

Dossier. Visions antiques, visions utopiques

Visions antiques, visions utopiques

Par Pauline Pujo et Gérard Laudin

Voyages littéraires en Égypte Antique vers 1730 : vers un temps spiralaire

Par Martine Jacques

Le « roman grec » de Wieland comme forum et forme de discussion des utopies des Lumières à l’exemple des Dialogues de Diogène de Sinope (1770)

Par Sylvie Le Moël

Le Bildungsroman comme exercice spirituel : de l’Histoire d’Agathon de Wieland aux Années d’apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe et leur relation avec les Illuminés de Bavière

Par Gianlucca Paolucci

Idonea dicere vitae. Johann Joachim Spalding et la philosophie comme mode de vie dans les Lumières allemandes tardives

Par Laura Anna Macor

Prédictions scientifiques et visions prophétiques : Horus (1783) de C. E. Wünsch en regard des Ruines (1791) de Volney

Par Pauline Pujo

Antiquité et histoire à l’épreuve de la Révolution : Volney et ses Leçons d’histoire

Par Niccolò Valmori

Grandeur, naufrage et régénération des civilisations : une lecture croisée de l’Hyperion de Hölderlin et des Ruines de Volney

Par Gérard Laudin

—

Varia

“Un sens aux affections duquel rien de moral ne se mêle”. Alimentation, sensation et impressions morales chez Rousseau

Par Christophe Martin

—

Recensions

Antoine Lilti, L’illusion d’un monde commun. Tahiti et la découverte de l’Europe, Paris, Flammarion, coll. « Le Présent de l’histoire », 2025, 362 p. et cahier couleurs de 8 p

Par Aurélia Gaillard

Emmanuel Hourcade, Georg Forster : perfectibilité et critique interne des civilisations européennes, Paris, Honoré Champion, 2025, 733 p

Par Jean-Baptiste Vuillerod

Susanne Greilich, Hans-Jürgen Lüsebrink (dir.), Traduire l’encyclopédisme. Appropriations transnationales et pratiques de traduction de dictionnaires encyclopédiques au Siècle des Lumières (1680-1800), Würzburg, Königshausen & Neumann, 2024, 270 p

Par Tristan Coignard

Indravati Félicité, Le Saint-Empire face au monde. Contestations et redéfinitions de l’impérialité, XVe-XIXe siècle, Paris, CNRS éditions, 2024, 456 p

Par Margot Damiens

—

Date de parution : 03/12/2025

Date de mise en ligne : 24/12/2025