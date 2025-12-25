Études sur le XVIIIe siècle, n° 42 | 2015 : "Écrire les sciences" (dir. Isabelle Laboulais, Martial Guédron)

Sous la direction de Isabelle Laboulais et Martial Guédron

Ce numéro des Études sur le XVIIIe siècle consacré à l’écriture des sciences s’attache aux modalités de repérage, de description et de mise en ordre des productions de la nature, aux techniques d’argumentation, de représentation et d’ordonnancement des connaissances, aux échanges entre textes et images, aux stratégies de transmission, de diffusion et de transfert des savoirs. Les sciences de la nature qui aspirent à une connaissance empirique du monde – plutôt qu’à un savoir mathématisé – et recourent à l’observation – plutôt qu’aux pratiques expérimentales – sont plus particulièrement convoquées dans les contributions rassemblées dans ce volume qui s’organise en deux grands volets. Le premier est consacré aux « Notes, récits, discours », le deuxième met l’accent sur les « images, les figures et les substituts », notamment sur le rôle de l’iconographie dans ses interactions avec les discours savants.

Publié avec l’aide financière du Fonds de la recherche scientifique - FNRS

—

Sommaire en ligne via OpenEdition…

Martial Guédron et Isabelle LaboulaisIntroduction [Texte intégral] Introduction

—

Première partie. Notes, récits, discours

Francesco PaneseLes « esprits animaux » au défi de l’expérience. Enquête sur un objet de connaissance en voie de disparition au xviiie siècle [Texte intégral] ‘Animal spirits’ Challenged by Experience: Investigation into a Subject of Knowledge that was Disappearing in the 18th Century

Yasmine MarcilLe discours sur l’inoculation dans les périodiques : le Mémoire de La Condamine en France et en Italie [Texte intégral] Discourse on Inoculation in Periodicals: La Condamine's Memoir in France and Italy

Gilles MontègreLa fortune de l’antique. Écrire et divulguer les sciences à Rome au temps des Lumières [Texte intégral] The Fortune of Antiquity: Writing and Disseminating Science in Rome during the Enlightenment

Florence CatherineRecenser et représenter la nature, l’ambition méthodique d’Albrecht von Haller [Texte intégral] Recording and Representing Nature: Albrecht von Haller's Methodical Ambition

Dorothée RusqueL’histoire naturelle dans les marges : écrire dans et à partir des livres. Le cas de Jean Hermann [Texte intégral] Natural History in the Margins: Writing in and from Books: the Case of Jean Hermann

Isabelle Laboulais« Notre métier est de décrire » : l’écriture des sciences en question pendant la mission dans les Alpes de l’ingénieur des mines Alexandre Brongniart (1795) [Texte intégral] “Our job is to describe”: Scientific Writing Called into Question during Mining Engineer Alexandre Brongniart's Mission to the Alps (1795)

—

Deuxième partie. Images, figures, substituts

Valérie ChansigaudLe rôle des images dans l’émergence de l’ornithologie [Texte intégral] The Role of Images in the Emergence of Ornithology

Emmanuelle SempèreSavoirs scientifiques et imagination littéraire : les plantes sensibles de Tiphaigne de la Roche [Texte intégral] Scientific Knowledge and Literary Imagination: the Sensitive Plants of Tiphaigne de la Roche

Martial GuédronL’homme-végétal et les ébauches de la nature au xviiie siècle [Texte intégral] The Plant Man and Nature Sketches in the 18th Century

Barbara StentzExprimer la douleur au xviiie siècle. Récits et figurations [Texte intégral] Expressing Pain in the 18th Century : Narratives and Representations

Dorothy JohnsonAnatomie, réalité, idéalité dans l’art français autour de 1800 [Texte intégral] Anatomy, Reality, and Idealism in French Art around 1800

Pierre-Yves LacourDe la divergence art/science. L’image naturaliste entre 1720 et 1820 [Texte intégral] The Divergence between Art and Science : Naturalistic Imagery between 1720 and 1820