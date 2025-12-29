Revue
Nouvelle parution
Romanesques, 2025, Hors-série :

Romanesques, 2025, Hors-série : "Ce que Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1873) a changé au monde"

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Romanesques", 2025
  • EAN : 9782406199298
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19930-4
  • ISSN : 2269-7586
  • Numéro : 2025
  • 399 pages
  • Prix : 29
  • Date de publication :
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)

Romanesques, 2025, Hors-série. Ce que Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1873) a changé au monde

Sous la direction de Marie-Françoise Melmoux-Montaubin et Christophe Reffait

Paris, Classiques Garnier, coll. « Romanesques », Hors-série, 2025.

La revue Romanesques, semestrielle, a pour vocation d'explorer la notion de romanesque, à la croisée des interrogations sur la fiction, la lecture, l'histoire littéraire et la théorie des genres.

Sommaire