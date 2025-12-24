Muriel Debié, Laurence Plaazenet, Anne-Claire Volongo (dir.), Port-Royal et les Mères du désert

L’année 2024 marque le quatrième centenaire de la naissance de la dernière Arnauld abbesse de Port-Royal, la brillante Angélique de Saint-Jean Arnauld d’Andilly, née le 29 novembre 1624. Les articles rassemblés dans ce volume se penchent sur la figure de l’abbesse et des religieuses de sa génération (Anne-Marie de Sainte-Eustochie de Flesselles de Brégy, Madeleine de Sainte-Christine Briquet, Marie de Sainte-Euphrasie Robert, Anne-Julie de Sainte-Synclétique de Rémicourt, etc.), qui prirent le voile après l’œuvre de réforme de la mère Angélique et témoignèrent d’un intérêt propre pour leurs devancières antiques, désormais désignées comme « Mères du désert », sur le modèle des Pères du désert caractéristiques du premier érémitisme chrétien. La référence fait-elle sens? Que révèle-t-elle de cette génération de moniales?

La question n’invite pas à se pencher seulement sur des personnalités et leurs itinéraires. Elle exige d’ouvrir archives et livres. D’emblée, elle fait surgir des énigmes. Il peut paraître évident qu’Angélique de Saint-Jean et ses compagnes puisèrent leurs modèles dans les Vies des Pères du désert traduites par Robert Arnauld d’Andilly – sinon que l’ouvrage parut après que les références aux Mères du désert se furent multipliées. Le Solitaire montre-t-il la voie ou bien s’engouffre-t-il dans un chemin ouvert par quelques-unes de ces femmes exceptionnelles?

Alors que le monastère, de plus en plus menacé, se vit finalement fermé sur ordre du roi, quelques anciennes pensionnaires et novices expulsées entrèrent en résistance et réinventèrent dans le désert du monde une vocation que la décision royale entendait briser. Singuliers destins que celui de ces nouvelles Solitaires qui, après l’exil des Messieurs de Port-Royal, devinrent leurs correspondantes et truchements dévoués, rassemblées en une indissoluble communauté d’esprit.

