Germanica, n° 77 | 2025 : "Coprésence(s) et altérité(s) culturelle(s) à la scène de la fin du XVIIIe siècle à nos jours"

Cécile Chamayou-Kuhn et Marc Lacheny Avant-propos [Texte intégral]

Johannes Birgfeld Das Fräulein Wohlerzogen (1783) des Dramatikers und Theatermachers Joseph Marius von Babo. Ein Sittengemälde aus München als Ereignis konfliktreicher kultureller Kopräsenz und als bemerkenswerter Beitrag zur Nationaltheaterdebatte [Résumé | Accès restreint] Das Fräulein Wohlerzogen (1783) by the playwright and theatre-maker Joseph Marius von Babo. A portrait of manners (Sittengemälde) from Munich as an incident of conflict-laden cultural co-presence and a remarkable contribution to the national theatre debateDas Fräulein Wohlerzogen (1783) du dramaturge Joseph Marius von Babo. Un tableau de mœurs de Munich, expression d’une coprésence culturelle conflictuelle et contribution majeure au débat sur un théâtre national allemand

Ruth Florack Agitation im Dienst des Abolitionismus. Zu August von Kotzebues Stück Die Negersklaven (1796) [Résumé | Accès restreint] Agitation in favour of abolitionism. August von Kotzebue’s play Die Negersklaven (1796)Au service de l’abolitionnisme. À propos de la pièce Die Negersklaven (1796) d’August von Kotzebue

Karl Zieger Les mises en scène et la réception d’Anatole, de La Ronde et d’Amourette d’Arthur Schnitzler à Paris en 1932-1933 [Résumé | Accès restreint] Die Inszenierungen und die Rezeption von Arthur Schnitzlers Anatole, La Ronde und Amourette in Paris 1932-1933The staging and reception of Arthur Schnitzler’s Anatole, La Ronde and Amourette in Paris in 1932-1933

Christiane Dietrich Vom Arbeiter zum Migranten. Zu einem Prozess der Umdeutung von Alterität am Beispiel des Théâtre de l’immigration algérienne und des türkisch-deutschen Theaters [Résumé | Accès restreint] From worker to migrant. On a process of reinterpreting alterity through the example of the Théâtre de l’immigration algérienne and Turkish-German theaterDe l’ouvrier à l’immigré. Vers un processus de réinterprétation de l’altérité à l’exemple du Théâtre de l’immigration algérienne et du théâtre turco-allemand

Corentin Jan Vertiges de la copie. Co-présence, construction de l’altérité et banqueroute du regard dans Mittelreich d’Anta Helena Recke (2017)[Résumé | Accès restreint] Kopie als Störung. Kopräsenz, othering und Bankrott des Sehens in Anta Helena Reckes Mittelreich (2017)Troubling copy. Co-presence, othering and failing gaze in Anta Helena Recke’s Mittelreich (2017)

Sylvie Arlaud Canoniser la coprésence : un dispositif paradoxal chez Ewald Palmetshofer (faust hat hunger ; Körpergewicht 17 %) et She She Pop (Sich fremd werden ; Kanon) [Résumé | Accès restreint] Paradoxe Kanonisierungen der Kopräsenz von Ewald Palmetshofers faust hat hunger und Körpergewicht 17% zu She She Pops Sich fremd werden und KanonThe Canonization of Copresence: a Paradoxical Dispositive in the Work of Ewald Palmetshofer (faust hat hunger; Körpergewicht 17%) and She She Pop (Sich fremd werden; Kanon)

Éliane Beaufils Apostropher le futur, raconter la liberté – Deux performances collaboratives avec des jeunes d’origine immigrée sur la scène libre de Düsseldorf [Résumé | Accès restreint] Die Zukunft ansprechen, Freiheit erzählen – Zwei kollaborative Performances junger Menschen mit Migrationshintergrund auf der Freien Szene in DüsseldorfApostrophizing the future, recounting freedom – Two collaborative performances with young refugees on the Düsseldorf free stage

Kathrin-Julie Zenker L’art en commun sur scène. Participation et coprésences dans le Lehrstück brechtien à l’exemple du projet Mère(s) de la compagnie Organon (Marseille) [Résumé | Accès restreint] Partizipative Kunst auf der Bühne. Kooperation und Kopräsenz im Lehrstück Brechts am Beispiel des Projekts „Mère(s)“ der Compagnie Organon (Marseille)Participatory art on stage. Cooperation and copresence in the Brechtian Lehrstück: the example of the ‘Mère(s)’ project by the Organon company (Marseille)

Thomas Söder Selma Meerbaum-Eisinger: „…daß man wie Rauch ins Nichts verfließt“ – Überlegungen zu dem Gedichtband Blütenlese [Résumé | Accès restreint]

Notes de lecture

Hélisenne Lestringant Marie Urban, Création théâtrale et expériences documentaires, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2023 [Texte intégral]

Yvonne Delhey Sina Meißgeier, Die deutschsprachige Literatur der Frauen aus dem KZ Ravensbrück. Erzähltes Leben nach dem Holocaust im geteilten Deutschland, Berlin, Boston, De Gruyter Oldenburg, 2024 [Texte intégral]

Emmanuelle Aurenche-Beau Brigitte Hocke, Unterwegs in die Heimat, Berlin, Verlag Neues Leben, 2024 [Texte intégral]