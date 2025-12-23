Eric BARATAY, invité du séminaire de B. CLément et F. Noudelmann « L'écriture de la pensée », « Écrire une histoire du côté des vivants (animaux, végétaux) »

Pour la première séance de l'année 2026,

le 9 janvier 2026 (15h-17h)

le séminaire « L'écriture de la pensée » recevra Eric BARATAY, Professeur à l'Université Lyon 3

Cette séance sera comme d'habitude hybride; elle se déroulera à la fois:

- dans la salle de la Bibliothèque du CELLF, escalier I, 2e étage de la Sorbonne, entrée par le 17 rue de la Sorbonne ou mieux, par le 14 de la rue Cujas. Une invitation (à retirer auprès de bpe.clement@gmail.com) ainsi qu'une pièce d'identité sont obligatoires pour entrer dans l'enceintee de la Sorbonne.

- et en visio: vous pourrez si vous le souhaitez ou si vous ne pouvez vous déplacer assister et participer à cette séance de loin en activant le lien suivant: https://nyu.zoom.us/j/92255910074

Eric BARATAY, « Écrire une histoire du côté des vivants (animaux, végétaux) »

Comment édifier une véritable histoire des vivants, une histoire centrée sur les animaux et les végétaux et non pas sur les humains les côtoyant ? L'entreprise est en plein développement depuis les années 2010. Seront présentés les travaux initiaux, les réalisations collectives, les aspects épistémologiques et méthodologiques, la question importante de l'écriture.

Eric Baratay est membre senior de l’Institut universitaire de France, professeur d’histoire contemporaine à l’université Lyon 3. Il a notamment publié Le point de vue animal (2012), Biographies animales (2017), Cultures félines (2021) et dirigé, dernièrement: Écrire du côté des animaux (2023), Une histoire animale du monde (2025), Pour une histoire canine des chiens (2026).