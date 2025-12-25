Éric Baratay (dir.), Écrire du côté des animaux

Comment écrire pour bien restituer le passage du côté des animaux, pour bien reconstituer des individualités, des sociabilités, pour bien faire saisir et faire ressentir des expériences, des sensations, des vécus différents des nôtres ? La question n’est pas oiseuse, elle est même tout à fait scientifique, contrairement à ce que d’aucuns croient depuis le grand partage instauré entre les sciences et les arts – partage sur lequel d’autres conviennent qu’il faudrait revenir, non pas pour faire ou pour dire n’importe quoi, mais pour mieux faire et mieux dire. D’autant que toutes les sciences sont humaines, avec des questions, des méthodes, des concepts, des lectures forgés par les humains pour parler en l’occurrence d’autres vivants, d’autres animaux.

Tout discours scientifique est aussi une littérature et une mise en scène, même en éthologie comme dans les grands livres d’un Charles Darwin, d’un Jakob von Uexküll, d’une Jane Goodall, d’une Diane Fossey. Dans les autres disciplines, en histoire, en anthropologie, en sociologie, en abordant les animaux pour eux-mêmes, cette question de l’écriture doit être posée, et elle peut l’être avec une grande franchise, à la fois salutaire – il s’agit de ne pas être dupe de l’acte d’écrire – et fructueuse, pour s’en servir comme d’un instrument scientifique supplémentaire.

Ce livre, auquel ont contribué des éthologues, des linguistes, des sémioticiens, des littéraires, des psychologues, des anthropologues et des historiens, s’adresse à tous les chercheurs des sciences de la vie et des sciences humaines – et au public passionné d’animaux.

Sommaire en ligne via OpenEdition…

Dédicace

Éric Baratay

Introduction. Pourquoi penser l’écriture ?

première partie — Archéologie de l’écriture éthologique

Introduction de la première partie1. Une histoire de mots

Arnaud Zucker

Penser un lexique éthologique pour les animaux : l’apport antique

Fabrice Brandli

« Créer un langage nouveau » ?

Aux origines de l’écriture éthologique (xviiie-xixe siècle)

2. Des lectures aux mots, xxe-xxie siècle

Fabienne Delfour et Raphaël Chalmeau

Les éthologues écrivent-ils du côté des animaux ?

Gérard Leboucher et Michel Kreutzer

Que d’écrits pour décrire les cris d’oiseaux !3. De l’effet des mots

Marie Renoue et Pascal Carlier

Quand l’écriture modalise et modélise la connaissance des comportements animaux

Isabelle George et Clotilde Boitard

Au-delà des mots, quels signes pour transcrire les chants d’oiseaux ?

deuxième partie — Autopsie d’autres écritures

Introduction de la deuxième partie1. Points de vue littéraires

Sophie Milcent-Lawson

Variante physiologique du flux de conscience

Écrire un vécu animal dans la littérature française des xxe et xxie siècles

Myriam White-Le Goff

Écrire du côté d’un porcelet. À la table des hommes de Sylvie Germain2. Points de vue scientifiques

Rémi Luglia

Écrire l’intimité des animaux sauvages, les récits naturalistes, un modèle ?

Alain Rabatel

Les enjeux épistémologiques, éthiques et linguistiques d’une écriture scientifique du côté des animaux et au-dessus d’eux3. Confessions d’auteurs

Nicolas Baron

Écrire en « enragé »

Cédric Sueur

Penser et écrire en macaque

troisième partie — Essais d’écriture au-delà de l’humain

Introduction de la troisième partie1. Préalables

Fabrice Guizard et Corinne Beck

Écrire du côté de l’animal travailleur : de l’oubli aux essais en histoire médiévale

Catherine Kerbrat-Orecchioni

Anthropomorphisme ou anthropodéni ?

Le vocabulaire animalier en question

2. Expérimentations

Véronique Servais

Comment « bien décrire » une limule ?

Une histoire naturelle augmentée

Florent Kohler

Comment traduire les langages de voisinage ?

Les oiseaux au jardin

Jérémy Clément

Écrire l’histoire d’un cheval de l’Antiquité : Bucéphale avant Alexandre

Éric Baratay

Conclusion particulière. Inventer une écriture ?

Éric Baratay

Conclusion générale. Vers une eth(n)ologie géohistorique des animaux, passés et présentsBibliographie indicativeIndexLes auteurs