Imaginaires poétiques - imaginaires politiques. Séminaire de l'équipe LIPO (Paris Nanterre)

Séminaire de l’équipe Lipo (UPN), 2025-2026

Imaginaires poétiques - imaginaires politiques

Les vendredis (sauf exceptions), de 10h30 à 13h (salles précisées ci-dessous)

—

Vendredi 26 septembre (Ricoeur, L306) : « La représentation des artistes femmes dans la fiction »

Amandine Lebarbier : « À la recherche des compositrices : approche méthodologique et stylistique de ces personnages de l'ombre »

Ambre Aurélie-Cordet : « Devenir artiste dans les récits de formation féminine au XXe siècle »

—

Vendredi 07 novembre (Ricoeur, Salle des conseils) :

Thomas Barrière : « Le monstrueux et le régulier : le Ponirot des Bocages de Pierre Cotignon de la Charnaye, un Caliban français ? »

Louise Bernard : « Écritures du travail pendant l’entre-deux-guerres : corpus, définitions et enjeux »

—

Jeudi 11 décembre (Ricoeur, Salle des conseils) :

Élisabeth Beauvallet & Pierre Leroux : « Récits initiatiques, récits de formation, quelques pistes de réflexion sur des romans afrophones »

—

Vendredi 23 janvier (Ricoeur, Salle des conseils, 10h - 11h30) :

Aline Lebel : Présentation de son projet de recherches post-doctorales (Université de Strasbourg) : « Littératures, art et humanités environnementales face aux dysfonctionnements de l'empathie : observer, interpréter, guérir ? »

—

Vendredi 20 février (Ricoeur, Salle des conseils) :

Julie Lambert & Victoire Feuillebois : « Comment travailler sur la littérature russe aujourd'hui » (animation de la séance : Karen Haddad)

—

Vendredi 20 mars (Ricoeur, Salle des conseils) :

Gabrielle Radica (invitée pour « Littérature et sciences humaines : littérature et philosophie ») : « Le nom, la dot, et le patrimoine. Puissance, ressources et mode d'existence des personnages romanesques » (animation de la séance : Clotilde Thouret)

—

Mercredi 20 mai (Ricoeur, Salle des conseils) :

Théo Di Giovanni : « Les communautés imaginaires de Marcel Proust »

Stefania Cubeddu-Proux : « Titre à venir »

Clara Metzger : « La violence au féminin dans les premières œuvres d’Elfriede Jelinek et Virginie Despentes »

—

Vendredi 19 juin (Ricoeur, Salle des conseils) :

Florine Jouis : « La réécriture de l’Apocalypse au service de la représentation des violences institutionnelles dans la science-fiction : étude succincte du Livre des Prophéties de Pierre Bordage et des Cantos d'Hypérion (Hyperion Cantos) de Dan Simmons »

Thomas Pandellé : « La Représentation de la violence dans le De Gestis Mendi de Saa de José de Anchieta et les épopées de l'Amérique ».