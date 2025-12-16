Vedettes comiques, vedettes indociles ? (Sorbonne)

Cycle de recherches consacré aux vedettes

GRIPIC / RIRH

Jeudi 8 janvier 2026

13h30-14h : Introduction : point d’étape du cycle de recherches Marie Duret-Pujol (MCF d’Études Théâtrales, ARTES - Université Bordeaux Montaigne), Corinne François-Denève (PR de Littérature, CPTC - Université de Bourgogne), Nelly Quemener (PR en Sciences de l’information et de la communication, GRIPIC - CELSA Sorbonne Université)

14h-15h : Michel Blanc ou l’art du décalage : paradoxe d’une figure de loser indocile entre comédie et drame, l’exemple de Grosse Fatigue

Gwenaelle Le Gras (PR d’Études cinématographiques, ARTES - Université Bordeaux Montaigne)

15h-16h : Une voix trébuchante, un rire amusé et un air de M. Tout le Monde : du music-hall au cinéma, la création de « Bourvil », une vedette comique docilement indocile… !

Gabriella Merloni (DR ed’Études théâtrales, IRET - Université Sorbonne Nouvelle)

16h-16h15 : Pause

16h15-17h15 : Du clown traditionnel au comique moderne ? Achille Zavatta, vedette du petit écran Marc Lozano (Doctorant d’Études Théâtrales, Université de Lille)

17h15-18h15 : Gad Elmaleh du Maroc à la France jusqu’aux États-Unis : trajectoire d’une vedette comique et/ou d’une star du stand-up ?

Caterina Scaccia (DR en Analyse du discours, ADARR - Université de Tel Aviv, DORIF)

Vendredi 9 janvier 2026

9h30-10h30 : De Funès, Maillan, Serrault vedettes des « Branquignols » : l'effet « Ah les Belles Bacchantes » (1953-1955)

Emmanuel Dreux (MCF d’Etudes Cinématographiques, Paris 8)

10h30-11h30 : Jouer avec / jouer contre De Funès

Corinne François-Denève (PR de Littératures, CPTC - Université de Bourgogne)

11h30-12h30 : Faire rire à tout prix : la destinée de Maillan et de Popesco

Ondine Plesanu (Docteure d’Etudes Théâtrales, Académie de Versailles)

Déjeuner : 12h30-14h

14h-15h : De Mère Ubu à Maguy : Rosy Varte ou la rencontre du théâtre et de la télévision Nicolas Diassinous (Docteur de Littérature Française, ICTT - Avignon Université)

15h-16h30 : Atelier.

Contacts :

Marie.Duret-Pujol@u-bordeaux-montaigne.fr ; corinne.francois@u-bourgogne.fr ; nelly.quemener@sorbonne-universite.fr