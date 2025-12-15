3e séance du webinaire "Femmes, autrices, parenté (XVIIe-XVIIIe s.)". Avec Fanny Boutinet
Publié le par Marc Escola (Source : Laurence Giavarini)
La troisième séance du webinaire Femmes, écriture, parenté (XVIIe-XVIIIe siècle) aura lieu vendredi 19 décembre de 14h à 16h.
Nous écouterons Fanny Boutinet (université de Perpignan) sur le sujet suivant :
« Vocation familiale, vocation spirituelle ? Les écrits de Françoise-Marguerite de Joncoux".
Pour rejoindre le webinaire, merci d'écrire à Laure Depretto ou Laurence Giavarini, en vous présentant.