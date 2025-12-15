3e séance du webinaire "Femmes, autrices, parenté (XVIIe-XVIIIe s.)". Avec Fanny Boutinet

La troisième séance du webinaire Femmes, écriture, parenté (XVIIe-XVIIIe siècle) aura lieu vendredi 19 décembre de 14h à 16h.

Nous écouterons Fanny Boutinet (université de Perpignan) sur le sujet suivant :

« Vocation familiale, vocation spirituelle ? Les écrits de Françoise-Marguerite de Joncoux".

Pour rejoindre le webinaire, merci d'écrire à Laure Depretto ou Laurence Giavarini, en vous présentant.