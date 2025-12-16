Science romantique et littérature au XIXe s. (Bibliothèque de l’Arsenal, Paris)
Jeudi 5 février 2026
Bibliothèque de l’Arsenal, Grand salon (inscription obligatoire: https://forms.gle/t6PqbSEHG19Zb1SJA)
9h-9h30 Accueil et introduction
Juliette Azoulai (Université Gustave Eiffel)
Marta Sukiennicka (Université Adam Mickiewicz)
9h30-10h45 Science et imagination romantiques
Modération : Juliette Azoulai (Université Gustave Eiffel)
Sylvain Ledda (Université de Rouen)
Littérature et parascience à l’âge romantique : dialogue ininterrompu
Gisèle Séginger (Université Gustave Eiffel)
Nerval : science et imaginaire de la nature
Pause-café
11h-12h15 Epistémè romantique
Modération : Marta Sukiennicka (Université Adam Mickiewicz)
Émilie Pézard (Université de Poitiers)
La physiognomonie en question dans la littérature romantique
Virginie Tellier (Université Sorbonne Nouvelle)
Odoïevski et Nodier : une épistémologie romantique
Déjeuner
14h15-15h30 Nodier, science et poésie
Modération : Caroline Raulet-Marcel (Université Bourgogne Europe)
Yohann Ringuedé (Université Gustave Eiffel)
Sciences du clair-obscur dans l’œuvre poétique de Nodier
Hugues Marchal (Université de Bâle)
Nodier et les poètes scientifiques de la fin des Lumières et de l’Empire
Pause-café
16h-17h45 Nodier, matière et vitalité
Modération : Gisèle Séginger (Université Gustave Eiffel)
Nicolas Wanlin (École Polytechnique)
La tentation transformiste de Charles Nodier
Timothée Tramblay (Université McGill)
Sentir et dire. La sensation dans le roman de Charles Nodier
Claire Simonnot (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Danser le sommeil : les débats scientifiques dans les ballets romantiques
Vendredi 6 février 2026
Muséum d’Histoire Naturelle – Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
9h-10h45 Merveilleux scientifique
Modération : Émilie Pézard (Université de Poitiers)
Marie Mossé (Université Paris-Cité)
Samuel Kneeland (1874) et Sophus Tromholt (1883-1884) face à la merveille du Nord : quelques éléments pour un récit de voyage naturaliste en régime littéraire
Emmanuel Boldrini (Université Lumière Lyon 2)
Au procès des photographes spirites : persistance de l’imagination romantique contre argument par la preuve scientifique
Claire Barel-Moisan (CNRS, ENS-Lyon)
Rémanence et métamorphoses de la science romantique dans le roman-feuilleton de la Belle Époque
Pause-café
11h15-12h30 Métaphysique et science romantiques
Modération : Nicolas Wanlin (École Polytechnique)
Lucien Derainne (Université de Saint-Étienne)
Les « fakirs anéantis » de la science romantique
Mathilde Régent (Université Sorbonne Nouvelle)
De l’âme du monde à la matière vibrante : résurgences romantiques dans l’écriture du vivant fin-de-siècle (Maeterlinck, Hearn, Laforgue)
Déjeuner
14h45 : visite guidée de la Grande Galerie de l’Évolution (thématique Biodiversité)
16h15-17h30 Religions expérimentales
Modération : Virginie Tellier (Université Sorbonne Nouvelle)
Magalie Myoupo (Université de Lorraine)
Réconciliation romantique de la science et la foi : à propos de deux biographies de Bernard de Palissy (Lamartine et Dumesnil)
Stéphane Arthur (CPGE Voltaire, Orléans)
Le personnage de l’alchimiste dans le théâtre romantique : séductions du savoir