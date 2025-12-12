Archéologie mystérieuse : civilisations perdues, inconnues et impossibles découvertes (revue IMAGIN(R)S 4-5)

Dans le vaste domaine de la littérature populaire et de genre, ainsi que de la bande dessinée et du roman graphique, l’archéologie et l’idée de civilisations mystérieuses disparues ou extraterrestres ont souvent servi de moteur créatif. Avec des visées tantôt divertissantes et sensationnalistes, tantôt philosophiques et spéculatives, la fiction manipule les connaissances établies pour raconter des voyages et des découvertes extraordinaires en réécrivant l’histoire ou en proposant une variante merveilleuse ou obscure : de She: A History of Adventure (1886-1887) par H. Rider Haggard à L’Atlantide (1918-1919) de Pierre Benoît, de At the Mountains of Madness (1936) de H. P. Lovecraft à La Nuit des temps (1968) de René Barjavel, jusqu’aux bandes dessinées Le Mystère de la Grande Pyramide (1950-1952) d’Edgar P. Jacobs et la série Martin Mystère (1982-en cours) créée par Alfredo Castelli, sans oublier les essais ambigus, au charme romanesque, d’auteurs tels que Peter Kolosimo, W. Raymond Drake, Robert Charroux, Erich von Däniken, ainsi que Jean Sendy et Serge Hutin. Ce nouveau numéro de la revue Imagin(r)s a pour dessein de s'interroger sur la forme et la signifation des civilisations et univers anciens recomposés ou inventés de toutes pièces, leur place dans les univers de leurs créateurs, ainsi que leurs sens et enseignements.

Publiée sous l'égide des Editions Traverse(s), la revue Imagin(r)s a pour finalité de publier des articles inédits dédiés aux littératures de l'imaginaire, appréhendées dans toutes les composantes de leur diversité, dans des numéros thématiques et des varia. Elle se veut lieu de rencontre entre chercheurs en littérature, en histoire, en anthropologie, en cinéma, en bande-dessinée, en art numérique, etc. mais aussi entre romanciers, nouvellistes, illustrateurs, graphistes, dessinateurs...

La date de remise des propositions est fixée au 15 février 2026, pour une remise des textes au 15 juillet 2026 et une parution en octobre 2026.

Les propositions d’article devront comporter un titre, une présentation entre 850 et 1000 signes et quelques mots-clés. La revue ayant vocation à toucher un public international, les langues acceptées sont le français, l’anglais, l’italien et l’allemand.

La revue paraîtra en version électronique.

—

Comité scientifique :

Cécile Brochard (Nantes), Laury Nurya André (Toulouse), Fabrizio Foni (Malte), Dominique Lanni (Malte), Francis Larran (Paris), Nicolas Pien (Caen)

—

Les auteurs désireux de soumettre une proposition de numéro thématique contacteront la revue à ces deux adresses : dominiquelanni@yahoo.fr et fabrizio.foni@um.edu.mt

—

Format

Articles longs : 42000 signes max notes et biblio comprises.

Articles courts : 12000 signes max notes et biblio comprises.

Notes de lectures : romans, novellas, BD parus au cours du second semestre 2025 et du premier semestre 2026 : 2000-2500 signes espaces comprises.

—

Consignes aux auteurs

Le protocole éditorial des éditions Passage(s) et Traverse(s) est relativement simple. Aussi est-il attendu des auteurs dont les articles ou ouvrages auront été acceptés pour publication qu’ils s’y conforment strictement, afin de faire gagner du temps aux responsables du numéro et à l’éditeur. Les manuscrits remis pour publication devront avoir été relus, corrigés et nettoyés typographiquement.

—

Généralités

Tout manuscrit soumis devra comporter les nom, prénom, adresse postale, adresse électronique du ou des auteurs.

Le manuscrit devra avoir été saisi sous WORD (12 pour le corps du texte, 10 pour les notes), sans aucun enrichissement et sans aucune autre feuille de style que les styles standard existant déjà dans le logiciel.

Les cartes et les illustrations, numérisées, devront l’être au minimum en 300 DPI et au format A5). Il sera de la responsabilité des auteurs d’avoir obtenu les autorisations nécessaires à la reproduction des matériaux iconographiques ou cartographiques soumis.

—

Notes en bas de page

Présenter les notes en numérotation continue, suivant cette nomen-clature :

Ouvrage

prénom et nom de l’auteur, titre de l’ouvrage, lieu de publication, éditeur, année, « collection », p.##. Même référence, page différente : Idem, p.##. Même référence, même page : Ibid.

Article

prénom et nom de l’auteur, « article », dans prénom et nom de l’éditeur ou des éditeurs, titre de l’ouvrage, lieu de publication, éditeur, année, « collection », p.##. Même référence, page différente : Idem, p.##. Même référence, même page : Ibid.

—

Bibliographie

Reprendre les travaux cités dans l’article en réunissant dans une première section les sources primaires et dans une seconde section les sources secondaires, de la manière suivante :

Ouvrage

Nom de l’auteur et prénom, titre de l’ouvrage, lieu de publication, éditeur, année, « collection ».

Article

Nom de l’auteur et prénom, « article », dans prénom et nom de l’éditeur ou des éditeurs, titre de l’ouvrage, lieu de publication, éditeur, année, « collection ».

—

Attention : la version de l’article déposée pour publication sera définitive (sauf corrections demandées). Lors de la révision des épreuves, seules les demandes de correction d’erreurs mineures, de coquilles ou d’erreurs grammaticales seront acceptées.