L'expression des émotions : regards croisés en linguistique et didactique des langues (Gabès, Tunisie)

Les laboratoires SyPraL (UR22ES09, Université de Gabès) & LIDILEM (EA 609, Université de Grenoble Alpes) organisent un colloque international "L'expression des émotions : regards croisés en linguistique et didactique des langues" lundi 6 avril et mardi 7 avril 2026, à l’ISLG, Université de Gabès (Tunisie).

Comment exprime-t-on des émotions ? Quels moyens verbaux, non verbaux et paraverbaux mobilise-t-on ? Quelles variations observe-t-on selon les langues et les contextes ? Comment accompagner l’expression des émotions dans une langue en cours d’apprentissage, et quelles étapes d’acquisition peut-on identifier ? Peut-on repérer automatiquement des émotions, et que se passe-t-il lorsque celles-ci sont tues, masquées ou difficiles à verbaliser ? L’enseignement-apprentissage des langues constitue un terrain particulièrement riche en émotions, qu’elles soient agréables, désagréables ou ambivalentes. Comment accéder aux émotions des enseignants et des apprenants lorsqu’elles ne sont pas formulées explicitement mais occupent pourtant une place fondamentale dans les interactions et dans les parcours d’apprentissage ? En quoi les activités artistiques et créatives favorisent-elles l’émergence d’émotions propices à l’apprentissage ?

Ce colloque ne privilégiera pas une approche neurologique des émotions, mais proposera une analyse de leur expression en croisant les regards entre linguistique et didactique des langues.

Découvrir sur Fabula le détail de l'appel à contributions…

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication comprendront un résumé de 500 mots maximum (hors références, jusqu’à 5 références), précisant l’axe thématique ainsi que 3 à 5 motsclés. Les résumés sont à déposer sur le site : https://lesemotions.sciencesconf.org

Les présentations dureront 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussions.

Calendrier

Dépôt des propositions de communication : 26 janvier 2026

Retour des évaluations (double aveugle) : 17 février 2026