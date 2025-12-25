Actualité
L’état du français au Maghreb et en Afrique subsaharienne aujourd’hui. Une reconfiguration aux implications glottopolitiques multiples (Rouen)

  • À : Université de Rouen Normandie, Laboratoire Dylis
Publié le par Marc Escola (Source : Foued Laroussi)

Le laboratoire Dylis (UR7474) de l'université de Rouen Normandie organise à Rouen un colloque international, les 12, 13 et 14 octobre 2026. 

Lire sur Fabula le détail de l'appel à contributions…

Le colloque sera également mis en ligne sur le site du laboratoire à l'adresse suivante : https://dylis.univ-rouen.fr/ dès le mois de janvier 2026.