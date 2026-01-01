Appel à contributions Vita Latina N°207

Appel à contributions

207 | 2027 – Varia



Date limite de réception des articles : 15 septembre 2026



La revue Vita Latina s’adresse à ceux qui s’impliquent dans tous les domaines de la recherche en études latines (littérature, histoire, philologie, archéologie, philosophie, religion, mythologie, arts, architecture), des origines à la Renaissance.

La revue publie dans les principales langues européennes (français, anglais, allemand, italien, espagnol) et accueille volontiers les travaux des jeunes chercheurs : dans chaque livraison dorénavant, au moins un article est signé par un doctorant ou post-doctorant. Pour autant, les textes des doctorants doivent être présentés avec la caution préalable de leur directeur de recherche.

La revue publie en priorité des articles sur sujet libre. Elle propose également plusieurs articles sur les auteurs et œuvres aux programmes de l’Agrégation de Lettres classiques, de Grammaire et de Philosophie.

Chaque numéro est composé de 4 rubriques :

- Du latin en… : un article présentant les problématiques et enjeux de l’enseignement du latin dans divers pays du monde.

- Articles : un ensemble d’articles sur sujet libre et sur les programmes d’agrégation.

- Bibliographies d’agrégation : deux bibliographies sur les ouvrages renouvelés du programme d’agrégation de Lettres Classiques et Grammaire.

- Une rubrique Vobis Legimus qui présente les comptes-rendus des dernières publications scientifiques françaises et étrangères.

Depuis 2024, la revue Vita Latina paraît uniquement en ligne, sur la plateforme OpenEdition Journals, ce qui lui assure une diffusion et une visibilité particulièrement étendues.

Les textes sont à envoyer au plus tard le 15 septembre de l’année en cours, à l’attention de Régine UTARD (revue.vitalatina[at]gmail.com) qui les soumet à une double expertise anonyme.

L’adresse mail revue.vitalatina[at]gmail.com peut également être utilisée pour toute question concernant la soumission d’un article.

Envoyer un texte pour publication engage l’auteur à le publier impérativement dans la revue – si l’expertise le juge publiable.

Pour l’ensemble des questions de mise en forme, les auteurs se conformeront aux indications et normes indiquées dans la page « Consigne aux auteurs » du site (https://journals.openedition.org/vita/445) et veilleront à employer les modèles fournis (au format Word) en bas de la page (Canevas Vita Latina pour la mise en ligne des articles / des comptes-rendus).