Lire, dire, penser : approches littéraires et didactiques pour développer l’esprit critique à l’ère du numérique et de l’innovation (Berrechid, Maroc)

Le laboratoire Éducation, sciences humaines et langues (leshl) de l’école supérieure de l’éducation et de la formation de l’université Hassan Ier de Berrechid (Maroc) organise un colloque académique international intitulé :

Lire, dire, penser : approches littéraires et didactiques pour développer l’esprit critique à l’ère du numérique et de l’innovation

Le colloque se tiendra les 1er et 2 avril 2026 à l’école supérieure de l’éducation et de la formation de Berrechid, en présentiel, avec possibilité d’interventions à distance pour les participant·e·s internationaux.

À l’heure où les systèmes éducatifs connaissent des mutations profondes — transformations curriculaires, diversification des pratiques culturelles, intensification du numérique et évolution des modes d’accès à l’information — la formation de l’esprit critique constitue un enjeu central. Lire, dire et penser aujourd’hui impliquent des compétences interprétatives, discursives et numériques renouvelées.

La littérature, l’oralité, les littératies numériques et l’intelligence artificielle reconfigurent les pratiques d’enseignement et d’apprentissage, appelant à une réflexion didactique approfondie sur les dispositifs de formation de la pensée critique.

Objectifs du colloque

– analyser l’évolution des pratiques de lecture et leurs implications didactiques ;

– questionner les nouveaux usages de l’oral dans la construction de la pensée critique ;

– étudier les transformations discursives et énonciatives dans les littératies contemporaines ;

– comprendre l’impact du numérique et de l’intelligence artificielle sur l’accès au savoir ;

– mettre en dialogue chercheurs, enseignants et praticiens autour de perspectives pédagogiques innovantes.

Axes du colloque

lecture littéraire, interprétation et formation de l’esprit critique

littérature, fiction et développement de la pensée critique

littératies numériques, hypertextualité et évaluation critique des contenus

oralité, débat, argumentation et construction de l’esprit critique

didactique du français : dispositifs innovants pour lire, dire et penser

interculturalité, diversité et pensée critique

didactique des langues : dispositifs innovants pour lire, dire et penser

Modalités de soumission

Les propositions de communication doivent prendre la forme d’un résumé structuré de 1 500 à 2 000 caractères (espaces compris), précisant la problématique, le cadre théorique, la méthodologie et les apports attendus.

Les langues de soumission sont le français, l’anglais et l’arabe.

Les propositions sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante : ldp@uhp.ac.ma, avec pour objet : proposition de communication – nom prénom.

Calendrier scientifique

– date limite d’envoi des résumés : 15 février 2026

– notification des résultats : 7 mars 2026

– envoi des versions longues / articles : 22 mars 2026

– diffusion du programme définitif : 15 mars 2026

– dates du colloque : 1er et 2 avril 2026

Une sélection de communications fera l’objet d’une publication scientifique après évaluation en double aveugle.

Coordination scientifique : Pr. Layla Qitout, Pr. Houda Sayouri

Site du colloque : https://ldp-2026.sciencesconf.org