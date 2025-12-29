Mélanges CRAPEL : "Débuter une langue à l'université : dispositifs didactiques et expériences vécues"

Mélanges CRAPEL - Numéro spécial 48.1 (juin 2027)



Débuter une langue à l'université : dispositifs didactiques et expériences vécues.

Numéro coordonné par : Catherine Felce et Catherine Muller (Université Grenoble Alpes, LiDiLEM), et Sülün Aykurt-Buchwalter (2), Université Paris Nanterre, MoDyCo.



Au-delà d’un usage de l’anglais comme lingua franca désormais bien établi, les individus vivent des expériences dans une variété de langues qui prennent place dans de nombreux contextes (professionnels, académiques, relationnels, de loisirs, que ce soit en ligne ou en présentiel) et reflètent le caractère plurilingue des interactions caractéristiques du monde d’aujourd’hui (Kalaja & Melo-Pfeifer, 2024). Cette pluralité se retrouve dans de nombreuses offres de formation en langues à l’université. Si ces dispositifs offrent la possibilité de poursuivre une langue apprise dans le secondaire, ils peuvent également, pour beaucoup, représenter une opportunité de débuter des langues encore jamais apprises. Dans certains cas, l’apprentissage d’une nouvelle langue, loin de se limiter à une initiation, répond à un objectif professionnel ou de poursuite d’études supérieures dans la langue – on pense par exemple, en contexte français, au DU Passerelle niveau A1.

Plus spécifiquement, dans des cursus de didactique du français langue étrangère, l’opportunité de débuter une langue nouvelle, souvent éloignée des langues déjà maitrisées, prend la forme d’une expérience vécue dans une visée réflexive, à travers par exemple la rédaction de journaux d’apprentissage (Cadet, 2007). On peut observer en effet dès le début des années 1980, un intérêt pour « l’expérience d’un sujet au sein de la classe, qu’il soit à la place de l’enseignant

ou de l’apprenant » (Cicurel, 2015, p. 38). D’une façon plus générale, la pluralité linguistique de l’offre de formation en langues à l’université donne lieu à des choix personnels différenciés et à des expériences d’enseignement-apprentissage d’une grande diversité. Ce numéro spécial rassemblera des contributions prenant pour objet ce terrain particulier de l’enseignement qu'est l'apprentissage d’une langue débutée, et de son usage, explorés à travers le prisme de

l’expérience vécue.

L’importance de la dimension expérientielle a pu un temps être occultée par le caractère utilitaire associé aux compétences décrites et mises en avant dans le Cadre européen de références pour les langues (Longuet & Springer, 2021) ; elle est à nouveau mentionnée dans des publications récentes qui rappellent notamment la place de l’expérience vécue dans les modèles didactiques existants (Puren, 2022) et soulignent que « le paradigme de l’expérience est incontournable aujourd’hui en didactique des langues » (Rivière, 2019, p. 106). L’expérience linguistique peut également être vue comme un moyen et une occasion de considérer l’objet-langue autrement qu’à travers des descriptions formelles ou conceptuelles. L’expérience de la langue est reliée au vécu des apprenants, à travers différentes formes que Puren qualifie de « composantes notionnelles de l’expérientiel » (Puren, 2022, p. 3), citant entre autres l'authentique, le spontané, l’affectif, l’émotionnel, le plaisir, le relationnel, l’interactif, ou encore par le biais des approches pédagogiques mobilisant des approches biographiques (Molinié, 2013) qui mettent en lumière les expériences vécues par le sujet. Ces dimensions font écho à des travaux s'intéressant à la place et au rôle du corps et des émotions (Eschenauer, Tellier & Zapa, 2022). L’expérience langagière comme l’expérience d’apprentissage peuvent en effet susciter des émotions plus ou moins positives (Guedat-Bittighoffer & Dewaele, 2024). L’intégration du numérique dans l’enseignement-apprentissage des langues et la mise en place de dispositifs mobilisant l’immersion et la télécollaboration permettent également d’interroger le rôle des émotions (Nissen, Cavalari & Aranha, 2025) et l’engagement des acteurs dans l’enseignement-apprentissage (Lee, Yang & Wu, 2024).

Au-delà de l’expérience de l’apprenant, on ne saurait négliger la perspective des enseignants, qui peuvent, eux aussi, vivre une expérience d’enseignement particulière avec un public d’apprenants débutants à l’université. Se posent alors des questions liées aux postures adoptées, à la planification didactique et à l’agir sur le terrain (Cicurel, 2019).

Il s’agira donc, dans le cadre de ce numéro, d’appréhender les débuts d’un apprentissage langagier et la découverte d’une langue sous l’angle du vécu, en explorant différentes facettes de l'expérience qui peut en être faite, aussi bien par les apprenants que les enseignants. Les études pourront s’appuyer sur des corpus variés (entretiens, questionnaires, journaux d’apprentissage, carnets de bord d’enseignants, retours d’expérience, séquences de cours filmées…) et des approches méthodologiques diverses.



L’expérience vécue peut concerner :

● les dispositifs pédagogiques spécifiques aux publics débutants en contexte universitaire,

● les approches pédagogiques visant à susciter une expérience mobilisant le corps,

● les dispositifs susceptibles de faire vivre une expérience aux apprenants par le biais de technologies numériques.



Du point de vue des apprenants, l’expérience vécue peut être associée à :

● la place réservée à des expériences antérieures d’apprentissage ou d’usage (en lien avec la langue apprise ou d'autres langues),

● la matérialité de la langue et son expérience sur le plan corporel, sensoriel et/ou émotionnel.



L’expérience pourra également être appréhendée du point de vue des enseignants et porter sur :

● le regard des enseignants sur l’apprentissage et la langue à un niveau débutant (par rapport à d’autres niveaux de compétence), la façon dont ils vivent l’expérience d’enseignement à des apprenants débutants et adaptent leur action à ce public,

● la manière dont les enseignants façonnent ou cherchent à façonner l’expérience vécue d’apprenants débutants,

● l'impact des expériences vécues des enseignants, y compris leur formation, sur leurs postures et pratiques dans le contexte des débuts de l’apprentissage.



Les articles pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des thèmes évoqués, la liste n’étant pas exhaustive. Le numéro aspire à être un lieu de réflexion et d’échanges à partir de travaux de recherche ancrés dans le terrain et les pratiques. A ce titre, les contributions fondées sur des approches participatives ou collaboratives (Miguel Addisu & Thamin, 2020) sont encouragées. Les articles pourront relever de la rubrique “Recherches” ou “Pratiques”. Ils pourront concerner toute langue apprise et enseignée à l’université et être rédigés dans les langues suivantes : français, anglais, espagnol.



Rubrique « Recherche »

Cette rubrique accueille des articles longs (20 à 25 pages) portant sur les résultats d’une recherche originale s’appuyant sur un protocole de recherche et un cadre théorique définis ainsi qu’une réflexion argumentée à partir de données produites. Les articles représentant un « état de l’art » inscrit dans une perspective originale sont également acceptés, à condition qu’ils soient identifiés en tant que tels et que la méthodologie de recherche soit clairement exposée.



Rubrique « Pratiques »

Cette rubrique comprend des articles courts (10 à 15 pages) qui mettent en lumière des pratiques pédagogiques comme des comptes rendus d’expériences et pratiques de terrain, éclairés par des lectures scientifiques.



Les contributions seront soumises à une évaluation en double-aveugle. Les contributeurs sont invités à prendre connaissance des modalités de soumission dans la rubrique « Consignes aux auteurs » sur le site https://www.atilf.fr/publications/revues-atilf/melanges-crapel/ Les contributions seront à envoyer en version anonyme et version non-anonyme au format .doc ou docx aux adresses suivantes : catherine.felce@univ-grenoble-alpes.fr, saykurtb@parisnanterre.fr et catherine.muller@univ-grenoble-alpes.fr



Planning prévisionnel

• Publication de l’appel : décembre 2025

• Réception des articles complets : 15 avril 2026

• Retour des évaluations : juillet 2026

• Publication : juin 2027



Mélanges CRAPEL

Call for papers for special issue 48.1 (June 2027)

Starting a Language at University: Teaching and Learning Experiences

Issue coordinated by:

Catherine Felce (1), Sülün Aykurt-Buchwalter (2), Catherine Muller (1)

(1) Université Grenoble Alpes, LiDiLEM

(2) Université Paris Nanterre, MoDyCo

Beyond the now well-established use of English as a lingua franca, individuals have

experiences in a variety of languages that take place in many contexts (professional, academic,

relational, leisure, whether online or in person) and reflect the multilingual /plurilingual nature

of interactions characteristic of today's world (Kalaja & Melo-Pfeifer, 2024). This plurality is

reflected in many language training programmes at universities. While they offer the

opportunity to continue studying a language learned in secondary school, for many they also

represent an opportunity to start learning languages they have never studied before. In some

cases, learning a new language is not limited to an introductory course, but corresponds to a

professional goal or to the project of pursuing higher education in that language, for example,

in the French context, within the DU Passerelle level A1 programme.

More specifically, in the realm of French as a foreign language, the opportunity to embark on

the learning of a new language, that may greatly differ from languages already mastered, takes

the form of a reflective experience, for example through the writing of learning journals (Cadet,

2007). Since the early 1980s, there has been a growing interest in “the experience of a subject

within the classroom, whether in the role of teacher or learner” (Cicurel, 2015, p. 38). More

generally, the linguistic diversity of language training offered at universities gives rise to

differentiated personal choices and a wide variety of teaching and learning experiences. This

special issue will bring together contributions focusing on this particular field of teaching and

learning a new language, and its use, explored through the prism of lived experience.

The importance of the experiential dimension may have been overshadowed for a time by the

utilitarian nature associated with the skills described and emphasised in the Common European

Framework of Reference for Languages (Longuet & Springer, 2021); it is once again mentioned

in recent publications, which highlight the place of lived experience in existing teaching models

(Puren, 2022) and emphasise that “the paradigm of experience is unavoidable in language

teaching today” (Rivière, 2019, p. 106).

Linguistic experience can also be seen as a means and an opportunity to consider the object of

language in ways other than through formal or conceptual descriptions. The experience of

language is linked to the learners' lived experience, through various forms that Puren describes

as “notional components” (Puren, 2022, p. 3) of experience, citing, among others, the authentic,

the spontaneous, affectivity, emotion, pleasure, relationships, and interaction, or through

pedagogical approaches that use biographical approaches (Molinié, 2013) that highlight the

subject's lived experiences. These dimensions echo work focusing on the place and role of the

body and emotions (Eschenauer, Tellier & Zapa, 2022). Both language learning and learning

experiences can elicit diverse emotions (Guedat-Bittighoffer & Dewaele, 2024). The

integration of digital technology into language teaching and learning and the implementation

of immersion and telecollaboration systems also make it possible to investigate the emotions

(Nissen, Cavalari & Aranha, 2025) and engagement of those involved in teaching and learning

(Lee, Yang & Wu, 2024).

Beyond the learner's experience, we cannot overlook the perspective of teachers, who may also

have a unique teaching experience with a group of beginner learners at university. This raises

questions related to the approaches adopted, teaching planning, and practical action (Cicurel,

2019).

This issue will therefore seek to understand the beginnings of language learning and the

discovery of a language from the perspective of lived experience, exploring different facets of

the experience of both learners and teachers. Studies may draw on a variety of sources

(interviews, questionnaires, learning journals, teachers' journals, feedback, filmed lesson

sequences, etc.) and diverse methodological approaches.

The experience may relate to:

● teaching methods specifically designed for beginners in a university context,

● teaching approaches aimed at stimulating physical activity,

● methods likely to provide learners with an experience through digital technologies.

From the learners' perspective, the experience may concern:

● the place given to previous learning or usage experiences (in relation to the language

being learned or other languages),

● the materiality of language and its experience on a physical, sensory, and/or emotional

level.

The experience can also be understood from the teachers' perspective and consider:

● teachers' views on learning and language at a beginner level (compared to other levels

of proficiency), how they experience teaching beginner learners and adapt their

approach to this audience,

● how teachers shape or seek to shape the experience of beginner learners,

● the impact of teachers' experiences, including their training, on their attitudes and

practices in the context of early stages of learning.

Papers may cover one or more of the themes mentioned, as the list is not exhaustive. The issue

aims to be a forum for reflection and exchange based on research rooted in the field and in

practice. As such, contributions based on participatory or collaborative approaches (Miguel

Addisu & Thamin, 2020) are encouraged.

Articles may be submitted for the section “Research” or “Practice”. They may concern any

language learned and taught at university. We accept articles written in the following languages:

French, English, and Spanish.

‘Research’ section

This section features long articles (20 to 25 pages) presenting the results of original research

based on a defined research protocol and theoretical framework, as well as a reasoned analysis

based on the data produced. Articles representing the ‘state of the art’ from an original

perspective are also accepted, provided that they are identified as such and that the research

methodology is clearly explained.

‘Practices’ section

This section includes short articles (10 to 15 pages) that highlight teaching practices, such as

reports on experiences and practices in the field, informed by scientific readings.

Contributions, written in French, English or Spanish, will be subject to a double-blind review

process. Contributors are invited to read the submission guidelines in the ‘Instructions to

authors’ section on the website https://www.atilf.fr/publications/revues-atilf/melanges-crapel/

Full papers should be sent in anonymous and non-anonymous versions in .doc or .docx

format to the following addresses: catherine.felce@univ-grenoble-alpes.fr,

saykurtb@parisnanterre.fr and catherine.muller@univ-grenoble-alpes.fr

Publication schedule

● Call submission: December 2025

● Submission deadline for full papers: 15 April 2026

● Return of evaluations to the authors: July 2026

● Publication: June 2027