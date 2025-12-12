Soutenance Céline Roussel, "Cécité, discours et représentations de soi dans les écrits autobiographiques d’aveugles du XIXe siècle à nos jours"

Céline Roussel soutiendra le 12 décembre 2025 à l'Institut des Jeunes aveugles, Paris, une thèse de littérature générale et comparée intitulée

"Cécité, discours et représentations de soi dans les écrits autobiographiques d’aveugles du XIXe siècle à nos jours"

sous la direction de Madame Véronique Gély, professeur, Sorbonne Université

devant un jury composé de



Monsieur Emmanuel Bouju, professeur, Université Sorbonne Nouvelle

Monsieur Vincent Ferré, professeur, Université Sorbonne Nouvelle, rapporteur

Monsieur Jean-Louis Haquette, professeur, Université de Reims Champagne Ardenne, rapporteur

Madame Daniela Kuschel, professeur, Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Madame Françoise Simonet-Tenant, professeur, Sorbonne Université

Madame Hannah Thompson, professeur, Royal Holloway University of London

"Ce travail de recherche doctorale examine dans une perspective comparatiste et d'analyse du discours la parole autobiographique des personnes aveugles du XIXe siècle à nos jours. Il entend contribuer au développement d'une branche littéraire à partir des études historiographiques et sociologiques prenant la cécité pour objet. La thèse explore la discursivité spécifique du texte produit par un auteur aveuglené ou aveugle tardif, parfois sourd-aveugle, en la rapportant aux conditions socio-culturelles dans lesquelles prend place cette prise de parole et axant ainsi le corpus primaire sur les figures d'écrivains et d'intellectuels. Ne se limitant pas à considérer les contraintes matérielles et épistémiques que pose l'écriture en situation de cécité, et qui peuvent avoir des répercussions sur l'exigence de référentialité à laquelle tend l'autobiographie telle que définie par Philippe Lejeune en France, cette thèse montrera que l'espace autobiographique est une possibilité inouïe, pour l'écrivain aveugle, de déconstruire, et même de subvertir le discours normalisateur présidant à la production d'un savoir sur le corps, surtout lorsque celui-ci est dit et considéré comme handicapé par la société. Seront analysés les dispositifs narratifs, rhétoriques et stylistiques permettant de produire un contre-discours sur la cécité, qui peut être conçue comme expérience positive sans être réduite à un état corporel déficitaire. L'accent sera enfin mis sur les ressources langagières dont dispose l'écrivain aveugle pour construire une image de son intériorité, tout en procédant à la reconstruction du monde extérieur appréhendé dans une expérience poly-sensorielle, engendrant une esthétique à même de créer de nouvelles normes et pratiques d'écriture"