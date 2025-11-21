"Poésie francophone contemporaine d’Afrique centrale : approche transculturelle de la créativité langagière". Soutenance d'Agatino Lo Castro (Univ. Paris-Est Créteil)
Agatino LO CASTRO (LIS/ EUR FRAPP)
soutiendra sa thèse
le 28 novembre 2025 à 9h00
Sous la direction de Mme Yolaine PARISOT, Professeure (UPEC), la co-direction de Mme Cettina RIZZO, Professeure (Université de Catane, Italie), le co-encadrement de Mme Rossana DE ANGELIS, Maîtresse de conférences (UPEC).
—
Composition du jury
Mme Yolaine PARISOT, Directrice de thèse, Professeure des universités, Université Paris-Est Créteil (UPEC)
M. Florian ALIX, Rapporteur, Maître de conférences HDR Sorbonne Université
Mme Alessandra FERRARO, Rapportrice, Professeure des universités, Università degli studi di Udine
Mme Concettina RIZZO, Co-directrice de thèse, Professeure des universités, Università degli studi di Catania
Mme Rossana DE ANGELIS, Co-encadrante de thèse, Maîtresse de conférences, Université Paris-Est Créteil ( UPEC)
M. Yvan DANIEL, Examinateur, Professeur des universités, Université Clermont Auvergne
M. Romuald FONKOUA, Examinateur, Professeur des universités, Sorbonne Université
Mme Valeria SPERTI, Examinatrice, Professeure des universités, Università di Napoli "Federico II"
—
Résumé de la thèse
Cette thèse vise à étudier la poésie francophone contemporaine d'Afrique centrale (1960-2025) d'un point de vue linguistique et littéraire, tout en analysant les aspects créatifs de l'activité langagière dans une perspective transculturelle qu'un exercice pratique de traduction prendra également en compte. L'approche transculturelle permet d'appréhender les phénomènes créatifs et langagiers à partir des notions de circulation, créativité, transculturalité et traduction. Notre objectif épistémologique est de favoriser une approche transdisciplinaire qui puisse renouer le dialogue entre l’analyse linguistique et l’analyse littéraire, en adoptant comme terrain de rencontre la traduction (théorie et pratique).