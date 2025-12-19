Muséaliser la littérature. Cartographie des modes de patrimonialisation de la littérature dans les expositions. Soutenance de Camille Van Vyve (Bruxelles)

Camille Van Vyve soutiendra sa thèse de doctorat le 13 janvier 2026, de 15h à 17h, à la Faculté de Lettres, Traduction et Communication de l'Université libre de Bruxelles (ULB).

Muséaliser la littérature. Cartographie des modes de patrimonialisation de la littérature dans les expositions.

Le jury de soutenance de thèse sera composé de :

Laurence Brogniez, ULB (directrice de thèse)

David Martens, KU Leuven (co-directeur de thèse)

Fabrice Préyat, ULB

Clément Dessy, ULB

Julie Bawin, Université de Liège

Marcela Scibiorska, Vrije Universiteit Brussel

La soutenance sera suivie d’un moment convivial qui se tiendra sur place.

Afin d’organiser au mieux cet événement, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à Camille Van Vyve: camille.van.vyve@ulb.be