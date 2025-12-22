Sébastien Baudoin soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches vendredi 6 février 2026 à partir de 14h00 au Palais universitaire de l’Université de Strasbourg, place de l’Université, salle Pasteur.

Le dossier a pour titre « Chateaubriand outre-monde ». Il comprendra notamment un volume inédit intitulé Perspectives éco-imaginaires : Proust et Chateaubriand face à la nature.

La soutenance aura lieu devant un jury composé de :

- M. Luc Fraisse, Professeur à l’Université de Strasbourg, garant

- Mme Thanh-Van Ton-That, Professeur à l’Université de Paris-Est Créteil Val de Marne

- Mme Pascale Auraix-Jonchière, Professeur émérite à l’Université Clermont Auvergne

- Mme Tatiana Victoroff, Maître de Conférences HDR à l’Université de Strasbourg

- M. Yvon Le Scanff, Professeur à l’Université de Lorraine

- M. Christophe Tournu, Professeur à l’Université de Strasbourg

- M. Philippe Antoine, Professeur émérite à l’Université Clermont Auvergne.

Si vous souhaitez assister à la soutenance et / ou au pot qui suivra, merci de bien vouloir l’indiquer avant le 6 janvier à l’adresse suivante : sebastienbaudoin@hotmail.com