Soutenance HDR d'Anne Gourio (Université Sorbonne Nouvelle)

Anne Gourio soutiendra son habilitation à diriger des recherches vendredi 19 décembre 2025 à 14h à la Maison de la recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle (4 rue des Irlandais, 75 005 Paris), dans la salle "Athéna".

Elle y présentera ses travaux rassemblés sous le titre "Des nuages [...] en lignes de pierres". La poésie de l'élémentaire à l'épreuve de la lisibilité du monde (XXe-XXIe siècles), et un essai inédit intitulé Poétiques des lignes vives - de 1950 à nos jours - .

Le jury est composé de :

Olivier Belin, Professeur des universités, Sorbonne Université (président du jury).

Isabelle Chol, Professeure des universités, Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Martine Créac'h, Professeure émérite des universités, Université Paris 8.

Dominique Kunz Westerhoff, Professeure des universités, Université de Lausanne.

Serge Linarès, Professeur des universités, Université Sorbonne Nouvelle (garant).

Antonio Rodriguez, Professeur des universités, Université de Lausanne.

Patrick Werly, Maître de conférences HDR, Université de Strasbourg.