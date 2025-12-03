"Mon pauvre style dont je suis pas encore satisfait" Réécriture et évolution stylistique chez Balzac. Soutenance de thèse de Tristan Bornoz (Université de Lausanne, dir. J. Zufferey)

Tristan Bornoz soutiendra sa thèse de doctorat le 12 décembre dès 9h :

"Mon pauvre style dont je ne suis pas encore satisfait" Réécriture et évolution stylistique chez Balzac

Faculté des lettres, bâtiment Internef (salle 125)

Direction de thèse

Joël Zufferey - MER, Faculté des lettres, UNIL

Membres du jury

Jacques Dürrenmatt - Professeur, Sorbonne Université, France

Rudolf Mahrer - Professeur, Faculté des lettres, UNIL

Christelle Reggiani - Professeure, Sorbonne Université, France

Résumé de la thèse :

Balzac est un auteur réputé pour sa pratique intensive de la réécriture après publication : la plupart de ses œuvres a connu plusieurs versions avant de paraître dans La Comédie humaine. Pourtant, ce corpus a été négligé par la stylistique balzacienne, qui s’est concentrée sur les états supposés « définitifs » des œuvres, et a ainsi nivelé la chronologie d’écriture de l’auteur.

À rebours de cette approche réductrice, la thèse documente l’évolution du style des romans et nouvelles de Balzac par l’étude systématique d’un corpus de dix œuvres appréhendées dans toutes leurs versions publiées. Le travail de réécriture est envisagé sous deux aspects complémentaires : i. les imaginaires langagiers de la première moitié du XIXe siècle et ii. les formes langagières en jeu dans la poétique balzacienne.

L’examen du corpus parcourt trois plans d’observation :

- Les révisions qui portent sur la syntaxe et le lexique, et qui révèlent un Balzac soucieux de respecter les prescriptions des grammaires de son temps.

- La réécriture des déterminants, qui module les procédures référentielles et aménage une schématisation réaliste.

- Les modifications de niveau textuel, qui manifestent une distanciation progressive à l’égard des modèles de la rhétorique oratoire au profit de logiques plus spécifiquement romanesques.