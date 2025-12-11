Du journal au livre. Genèse post-éditoriale du roman-feuilleton. Soutenance de Lena Möschler (dir. Rudolf Mahrer, Univ. de Lausanne)

Lena Möschler soutiendra sa thèse de doctorat le 18 décembre à 16h15

"Du journal au livre. Genèse post-éditoriale du roman-feuilleton"

dans la salle 2024 du bâtiment Anthropole (Université de Lausanne).

Direction de thèse

Rudolf Mahrer, Professeur, Faculté des Lettres, Université de Lausanne

Membres du jury, sous la présidence de Léonard Burnand

Roger Chartier, Professeur, Collège de France

Claire Doquet, Professeure, Université de Bordeaux

Marie-Ève Thérenty, Professeure, Université Paul‑Valéry Montpellier 3

Joël Zufferey, MER, Université de Lausanne

Résumé de la thèse

La thèse est consacrée aux réécritures après publication des romans-feuilletons du XIXe siècle. Ces romans sont, après une première parution dans la case « feuilleton » de la presse quotidienne, très souvent publiés en livre. Dans une perspective de linguistique et de génétique textuelles, les variations entre les éditions sont envisagées à partir d’un corpus constitué de 27 romans-feuilletons ; les réécritures sont ensuite finement analysées à l’échelle de deux œuvres datant des années 1840, Les Mystères de Paris d’Eugène Sue et La Cousine Bette d’Honoré de Balzac. L’analyse permet de mettre en évidence l’effet du support (la case « feuilleton » dans la presse) sur la constitution d’un genre au fil des réécritures pour le livre (le roman-feuilleton).