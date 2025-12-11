Centre de recherche doctorale, arts, littératures et culture (université yaounde1)

Groupe de recherche interdisciplinaire en littérature africaine (brazzaville, congo)

Centre de recherches en esthétiques langagières africaines (université omar bongo)

Centre d’études sur la littérature gabonaise(université omar bongo)

—

Appel à contributions

« Géographies du réel et géographies de l’imaginaire de l’Afrique Centrale

dans les narrations coloniales et postindépendances

En hommage à l ’œuvre de V.Y. Mudimbe

Date limite : 28 février 2026

—

Les savoirs sur l’Afrique, accumulés par les voyageurs écrivains, de l’Antiquité, du Moyen Âge, puis les navigateurs et les commerçants postmédiévaux (XVIe au XVIIIe siècles) jusqu’à l’ère coloniale avec les explorateurs, les missionnaires, les géographes, les ethnographes, les anthropologues et des férus des contrées exotiques africaines, permettent de procéder à une lecture critique qui examine ces régimes de représentation de l’ailleurs et de l’altérité africaine. Deux topiques y ressortent et sont en résonance avec le socle commun de représentation de l’Afrique centrale : la trace permanente de l’origine brute de l’humanité et l’envers de la civilisation occidentale. Ces deux schèmes sont profondément liés l’un et l’autre. Ils se manifestent par leur redondance, voire leur aspect obsessionnel dans la narration viatique et romanesque accouplée au narratif des sciences sociales (Géographie, Anthropologie…) de l’ère coloniale et postcoloniale. Ils sont le continuum imaginaire de l’idéologie impériale, fondée sur la conquête capitaliste des territoires extra européens et sa capacité à créer la marginalisation et la subalternité sociale.

Dans une approche similaire à celle d’Edward Saïd, dans The Orientalism(1978, traduction française : L’Orientalisme : l'Orient créé par l'Occident, Seuil, 1980) qui déconstruit l’image de l’Orient « inventé » par l’Occident, Vumbi Yoka Mudimbe a examiné la discursivité européenne qui a forgé une image de l’Afrique, comme il le souligne dans son Essai, L’invention de l’Afrique (Traduction française, 2021 de The invention of Africa, 1988). Plus précisément, cette fabrique d’une identité africaine stéréotypée est le socle commun de représentation de la « Bibliothèque coloniale » ainsi désignée par V.Y. Mudimbe, pour qualifier l'ensemble des textes produits en Occident sur l'Afrique. La « bibliothèque coloniale » a façonné une image et un savoir sur le continent, souvent en le réduisant à des « clichés primitifs » au service de la domination coloniale et qui sont réparables dans les narrations postindépendances et même dans les terminologies définitoires de la notion de l’ « Africanité », ainsi que dans les discours nativistes des intellectuels noirs.

V.Y. Mudimbe soutient qu'il est nécessaire de déconstruire cette « bibliothèque » pour que les Africains puissent se réapproprier leur propre discours et se libérer du regard extérieur imposé par la colonisation. Cependant, la critique de Mudimbe ne cherche pas à valoriser tous les savoirs traditionnels affectés par une vision primitiviste et essentialiste de l’Afrique. Il les a également soumis, dans plusieurs de ses œuvres, au crible d’une confrontation critique rigoureuse. L’ensemble de l’œuvre de V.Y. Mudimbe articule étroitement ses écrits littéraires (romans et poèmes) et sa production critique, où il explore les concepts de l'Afrique, du savoir et de l'identité postcoloniale : ses romans, comme L’Ecart, Le Bel immonde, Entre les Eaux, concordent avec ses essais, L’Odeur du Père, par exemple, abordant les mêmes problématiques qui explorent la quête d'identité et la subversion des discours.

Les centres de Recherches des facultés des Littératures et des Civilisations Africaines des Universités de Yaoundé, Brazzaville projettent un ouvrage collectif ( à paraître en avril 2026) sur la thématique suivante :« Géographies du réel et géographies de l’imaginaire de l’Afrique centrale dans la narration coloniale et postindépendances au miroir de la réflexion postcoloniale de V.Y Mudimbe »

La spatialité de l’Afrique centrale apparaît dans la narration littéraire et historienne, depuis l’Antiquité européenne et l’époque médiévale arabo-islamo-berbère, comme un « non-lieu humain et civilisationnel » focalisant toute la vision régressive qui définira de manière générale l’Africanité subsaharienne. Dans une vision plus ou moins positive, l’Afrique centrale se révèle dans la discursivité anthropologique de la première moitié du siècle dernier comme un monde culturel cohérent possédant un système de pensée rationnel, de la même pertinence que la rationalité occidentale (Tempels,1948). Quelles sont « les formations discursives »de ces représentations continues de l’Afrique centrale dans la narration littéraire et scientifique qui ont conduit V.Y. Mudimbe à parler d’une « Afrique inventée » ? Sont-elles de « l’ordre de la géographie du réel » ou de celle de la « géographie de l’imaginaire » ?

Les notions de « Géographie du réel » et « Géographie de l’imaginaire » renvoient à l’approche sociologique et philosophique de la Géographie (Augustin Berque, 2000 ; Michel Lussault, 2007). La « géographie du réel » est une approche qui se concentre sur la manière dont les individus perçoivent, vivent et construisent leur espace, en privilégiant le sujet (l'homme) plutôt que l'objet (le paysage physique). Elle étudie les rapports sociaux au sein des systèmes spatialisés et analyse comment nos perceptions, nos émotions et nos expériences façonnent notre rapport au territoire et influencent nos pratiques spatiales.

Quant à la notion de « Géographie de l’imaginaire », elle renvoie à l'étude des représentations mentales des lieux et des espaces, en considérant comment les images, les textes et les discours façonnent notre perception du monde. Elle se concentre sur la manière dont les individus et les sociétés construisent une signification des lieux, de leurs caractéristiques, et des relations entre eux, au-delà de la simple réalité géographique. C'est une approche qui considère l'imaginaire comme un moteur essentiel de notre relation à l'espace, influençant notre compréhension, nos pratiques et notre organisation du territoire.

Ces deux notions se trouvent au centre de la réflexion et de la représentation littéraire postcoloniale de V.Y. Mudimbe sur les écoumènes africains. Les interventions viseront à :

- Faire ressortir, dans une approche critique les principaux axes des théories postcoloniales de V.Y. Mudimbe et d’autres essayistes postcoloniaux africains ;

- Discuter de la reproduction de la vision africaniste dans des recherches africaines qui ont trait à l’Afrique centrale, par exemple chez les premiers écrivains ethnographes, tels que le Camerounais Isaac Moumé Etia, le Congolais Antoine-Roger Bolamba et le Gabonais, André Raponda Walker…ou dans les narrations ethnosociologiques, exemple, l’Afrique ambigüe de Georges Balandier

- Analyser selon une approche postcoloniale et géoculturelle une œuvre ou des œuvres littéraire(s)africaine(s) ;

- Analyser selon une approche postcoloniale la narration littéraire ou sociologique de l’Afrique centrale qui fait ressortir les dynamiques culturelles endogènes et les transferts multiculturels.

—

Les propositions de contribution, en 500 mots, doivent être envoyées, au plus tard le dimanche 31 janvier 2026, à l’adresse mail suivante : fredoylagout@gmail.com

—

Comité Scientifique :

Dolisane Ebosse, Professeur Titulaire/HDR, Université Yaounde 1

Desire Antagana, Professeur Titulaire, Université Yaounde 1

Omer Massoumou, Professeur Titulaire/HDR, Université Marien Ngouabi (Brazzaville)

Pierre- Claver Mongui, Professeur Titulaire, Université Omar Bongo

Pierre Ndemby, Professeur Titulaire/HDR, Université Omar Bongo

Steeve Robert Renombo, Professeur Titulaire/HDR, Université Omar Bongo

Frédéric Mambenga Ylagou, Maitre de Conférences/HDR, Université Omar Bongo

Rony Dévyllers Yala Kouandzi , Maitre de Conférences, Université Marien Ngouabi (Brazzaville)

Eli Sosthène Nganga, Maitre de Conférences, Université Marien Ngouabi (Brazzaville)

Dieudonné Moukouamou, Maitre de Conférences, Université Marien Ngouabi (Brazzaville)

Dacharly Mapangou, Maitre de Conférences, Université Omar Bongo

Hémery Hervais Sima Eyi, Maitre de Conférences, Université Omar Bongo

Noël Bertrand Boundzanga, Maitre de Conférences, Université Omar Bongo

Didier Taba Odounga, Maitre de Conférences, Université Omar Bongo

Charles Edgar Mombo, Maitre de Conférences, Université Omar Bongo

Gaël Ndombi Sow, Maitre de Conférences, Université Omar Bongo

Clément Moupoumbou, Maitre de Conférences, Université Omar Bongo

Léa Zame Avezo’o, Maitre de Conférences, Université Omar Bongo

Bibliographie indicative :

Balandier Georges, Sociologie actuelle de l'Afrique noire, Paris, Presse universitaire de France, 1982, 4èmeed

Berque, Augustin, Ecoumène- Introduction à l´étude des milieux humains, Belin, 2000

Conrad, Joseph, Au cœur des Ténèbres, ( Heart of Darkness, 1899), Editions Magellan et Cie , 2014

Kagame, Alexis, La philosophie bantu comparée, Unesco, Présence africaine, 1976

Lussault, Michel, L'homme spatial. La construction sociale de l'espace humain Paris, Seuil, coll. La couleur des idées, 2007,

Mbembe, Achille, Critique de la raison nègre, La Découverte, 2013

Mbembe, Achille, De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine, Paris, La Découverte, coll. « La Découverte Poche / Essais », 2020, 334 p., 1re éd. Karthala – 2005

Mbodj, Mohamed, « Conclusion : le postcolonial », dans Des historiens africains en Afrique, L’Har mattan, 1998, p. 351-355

Mudimbe, Valentin, The Idea of Africa, Bloomington, Indiana University Press, 1994 (non encore traduit).

Mudimbe, Valentin, The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge, Bloomington, Indiana University Press, 1988 ; traduit sous le titre : L’Invention de l’Afrique. Gnose, philosophie et ordre de la connaissance, Paris, Présence africaine, 2021 ;

Ropivia , Louis Marc, La géopolitique de l'intégration en Afrique noire, Paris, l’Harmattan, 1994.

Saïd, Edward, Orientalism, 1978, traduit sous le titre : L’Orientalisme : l'Orient créé par l'Occident, Seuil, 1980,

Tempels, R.P., La Philosophie bantoue, Présence Africaine,1949

Tonda, Joseph. L’impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements, Karthala (« Les Afriques »), 2015

Towa, Marcien, Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, CLÉ, 1971

Diagne, Souleymane Bachir ; L’Encre des savants, Présence africaine, 2013