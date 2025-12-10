Glissements artistiques de terrain (Déméter #16)

Glissements artistiques de terrain

Numéro dirigé par Bruno Trentini et Marie Urban

Le présent appel à contribution invite à interroger les terrains investis par les artistes au fil de leurs processus créatifs, ainsi que les mouvements de translation et de métamorphose des expériences vécues dans la genèse de l'œuvre. Étudier les "glissements artistiques de terrain" revient déjà à accepter l'idée selon laquelle la notion de terrain (au sens des sciences humaines) est devenue une notion pertinente des mondes de l'art, mais que, et c'est notamment là que le terrain devient artistique, la restitution du travail de terrain est rarement pré-formée : elle évolue, se réinvente ; elle glisse. Il s'agit donc d'étudier les modalités qui font que le travail de terrain engagé par des artistes ou des troupes change de cap tout en gardant, du moins cela reste à évaluer, suffisamment de cohérence pour que l'ensemble de la démarche fasse œuvre.

Mots-clés : arts contemporains, spectacles vivants, terrain, restitutions (fiction/document/enquête), réception

Axes et pistes de réflexion possibles :

la manière dont les artistes appréhendent et délimitent leur terrain.

la capacité du terrain à déplacer le projet initial.

la capacité de la restitution à évoquer sensiblement les expériences de terrain.

les limites de la notion de terrain en art.

—

Les propositions d'articles doivent être soumises sous forme de résumé de 2000 caractère maximum (espaces comprises). Elles devront contenir un titre, les nom et prénom de l'auteur.rice, son organisme de rattachement et une liste de mots-clés. Les résumés accompagnés d'une notice bio-bibliographique sont à envoyer avant le 26 Janvier aux adresses suivantes : revue-demeter@univ-lille.fr, marie.urban@univ-lorraine.fr, et bruno.trentini@univ-lorraine.fr.

Les auteur.rices dont la proposition aura été acceptée devront adresser leur article de 30000 signes (espaces comprises) aux coordinateur.rices pour le 20 avril 2026 au plus tard.