Le multiple et l’un. Agencements et décompositions dans les textes et les images du Moyen Âge (Montréal)

Appel à communications

Le multiple et l’un

Agencements et décompositions dans les textes et les images du Moyen Âge

Centre d’études médiévales – Université de Montréal

13 et 14 mars 2026

Le Moyen Âge est un terrain privilégié pour l’observation des tensions entre le multiple et l’un. Les textes comme les images médiévales se construisent souvent par assemblages, transformations et décompositions : unités narratives recomposées dans les compilations, fragments iconographiques intégrés dans de nouveaux cycles, collections de documents organisées selon des logiques variables, œuvres d’art façonnées par l’assemblage de matériaux ou de modèles hétérogènes, sans oublier les pratiques de lecture, de copie et d’exégèse qui multiplient ou unifient les sens.

Ce colloque souhaite interroger les modalités selon lesquelles le Moyen Âge a pensé, articulé et transformé le rapport entre multiplicité et unité. Les pratiques des auteurs, des scribes, des artistes, des commanditaires et des publics s’inscrivent dans un champ où la mise en forme du savoir, de la mémoire et de l’art passe constamment par des opérations d’assemblage, de sélection et de hiérarchisation. Produire de l’unité à partir du multiple signifie ordonner, harmoniser, combiner : que ce soit dans la composition d’un manuscrit composite, dans la structuration d’un cycle iconographique ou dans l’élaboration d’un récit généalogique ou encyclopédique. Mais cette unité, toujours en construction, demeure fragile : elle peut être morcelée, réorganisée, réinterprétée. Les textes, les images et les objets – dans leurs dimensions matérielles, symboliques et intellectuelles – circulent, se transforment, se recomposent ou se défont selon les usages, les milieux et les contextes de réception. Cette interaction se renégocie sans cesse, et se manifeste à travers une tension volontiers perçue, exploitée, instrumentalisée ou contournée. Cette oscillation engage des enjeux essentiels : organisation du savoir, construction de sens, jeux d’autorité, modalités de production et de transmission. Elle invite à repenser la manière dont les sociétés médiévales ont articulé totalité et fragment, harmonie et dispersion, cohérence et hétérogénéité, et comment ces dynamiques ont façonné l’évolution des œuvres, des idées et des formes.

Nous réfléchirons à ces problématiques selon une perspective foncièrement interdisciplinaire. Sont donc particulièrement bienvenues les propositions qui interrogeront :

· Les pratiques de réécriture et leurs implications idéologiques : d’un côté, les formes brèves, les recueils, les florilèges et leurs stratégies d’organisation du savoir ; de l’autre, les processus de condensation, d’expansion ou de recomposition du récit et du texte.

· Les stratégies de remédiation visuelle : comment les cycles iconographiques adaptent, simplifient ou développent des textes, et inversement.

· La mise en cycle de récits, d’images ou de modèles iconographiques préexistants.

· La matérialité de l’objet d’art en diachronie : de la création à la destruction, en passant par le remploi, la réactualisation et la restauration.

· La matérialité du manuscrit comme espace d’assemblage ou de morcèlement : manuscrits-collecteurs, recueils factices, fragments.

· Les formes concises : l’usage de listes, d’annales, de résumés, de tables, de schémas ou d’arbres généalogiques comme dispositifs de structuration et de pensée.

· Les interactions entre texte et image : dispositifs où l’un commente, fragmente ou recompose l’autre, phénomènes de polyphonie visuelle et discursive ;

· Les enjeux cognitifs des opérations de composer/décomposer : mémorisation, classement, hiérarchisation.

L’appel est ouvert à l’ensemble des disciplines relevant des études médiévales : littérature, philologie, histoire, histoire culturelle et sociale, histoire de l’art et études visuelles, codicologie, musicologie, philosophie médiévale, études religieuses, entre autres. Il s’adresse également aux jeunes chercheuses et chercheurs, y compris les étudiants de maitrise, dont les contributions sont encouragées. La participation au colloque pourra, dans la mesure du possible, être soutenue partiellement par l’organisation.

Modalités de participation

Les propositions de communication, comprenant un titre, un résumé d’environ 250 mots ainsi qu’une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer d’ici le 10 janvier 2026 à l’adresse suivante : alessio.marziali.peretti@umontreal.ca.

Les communications pourront être présentées en français ou en anglais. Les personnes dont les propositions auront été retenues seront informées à la fin du mois de janvier.

Comité d’organisation

Alessio Marziali Peretti

Virginie Turcot

Aliénor St-Amand

________________________

Call for Paper

The Multiple and the One

Assemblages and Decompositions in Medieval Texts and Images

Centre d’études médiévales – Université de Montréal

13-14 March 2026

The Middle Ages offer a privileged field for observing the tensions between the multiple and the one. Medieval texts and images are often constructed through assemblages, transformations, and decompositions: narrative units recomposed within compilations, iconographic fragments integrated into new cycles, collections of documents organised according to shifting logics, works of art shaped by the juxtaposition of heterogeneous materials or models, along with reading, copying and exegetical practices that multiply or unify meaning.

This conference seeks to explore the ways in which the Middle Ages conceptualised, articulated, and transformed the relationship between multiplicity and unity. In the shaping of knowledge, memory and art, the practices of authors, scribes, artists, patrons, and audiences constantly involve operations of assembly, selection and hierarchy. Producing unity out of multiplicity means ordering, harmonising, combining—whether in the composition of a composite manuscript, the structuring of an iconographic cycle, or the elaboration of a genealogical or encyclopaedic narrative. Yet this unity, always in the process of being fashioned, remains fragile: it may be broken apart, reorganised, or reinterpreted. Texts, images and objects—in their material, symbolic and intellectual dimensions—circulate, transform, recombine, or disintegrate depending on uses, environments, and contexts of reception. This interplay is constantly renegotiated, manifesting in a tension that can be perceived, exploited, instrumentalised or circumvented. Such oscillation raises fundamental issues: the organisation of knowledge, the construction of meaning, dynamics of authority, and the modalities of production and transmission. It invites us to consider how medieval societies articulated totality and fragment, harmony and dispersion, coherence and heterogeneity, and how these dynamics shaped the evolution of works, ideas and forms.

We will address these questions from a resolutely interdisciplinary perspective. We particularly welcome proposals engaging with:

• Practices of rewriting and their ideological implications: on the one hand, brief forms, collections, florilegia and their strategies for organising knowledge; on the other, processes of condensation, expansion, or recomposition of narrative and text.

• Strategies of visual remediation: how iconographic cycles adapt, simplify or develop texts—and vice versa.

• The creation of cycles from pre-existing narratives, images, or iconographic models.

• The materiality of artworks across time: from creation to destruction, including reuse, reactivation and restoration.

• The manuscript as a material space of assembly or dismemberment: collector manuscripts, factitious volumes, fragments.

• Concise forms: the use of lists, annals, summaries, tables, diagrams or genealogical trees as devices for structuring thought.

• Interactions between text and image: configurations in which one comments on, fragments or recomposes the other; phenomena of visual and discursive polyphony.

• Cognitive stakes of composing/decomposing: memory, classification, hierarchy.

This call is open to all disciplines within medieval studies: literature, philology, history, cultural and social history, art history and visual studies, codicology, musicology, medieval philosophy, religious studies, among others. We particularly encourage proposals from early-career researchers, including master’s students. Financial support for participation may be partially offered by the organisers, depending on availability.

Submission

Paper proposals should include a title, an abstract of approximately 250 words, and a brief bio-bibliographical note. Please send proposals by 10 January 2026 to: alessio.marziali.peretti@umontreal.ca. Papers may be delivered in French or English. Applicants will be notified of the committee’s decision by the end of January.

Organising Committee

Alessio Marziali Peretti

Virginie Turcot

Aliénor St-Amand