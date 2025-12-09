Appel à comptes rendus pour le volume 63 des Cahiers de la Société bibliographique du Canada (printemps 2025)

L’équipe des Cahiers de la Société bibliographique du Canada / Papers of the Bibliographical Society of Canada sollicite des comptes rendus pour son volume 63, à paraître au printemps 2026. Il s’agit d’une excellente occasion de vous familiariser avec les derniers travaux scientifiques dans les domaines multidisciplinaires des études du livre et de faire connaître votre expertise. Les comptes rendus doivent compter entre 750 et 1000 mots.

Notre politique de sélection des comptes rendus

Les textes doivent porter sur des ouvrages récents (maximum 4 ans) s’inscrivant dans les disciplines suivantes : les études bibliographiques (énumératives, descriptives ou analytiques), l’histoire du livre et de l’édition, l’impression et le milieu de l’imprimé, les écritures de l’intime (journaux intimes, correspondance), la circulation et l’acquisition de productions imprimées. Les recensions qui couvrent des contextes géo-historiques variés sont les bienvenues, incluant celles portant sur les cultures imprimées canadienne, québécoise, franco-canadienne, autochtone, diasporique et internationale.

Les ouvrages à recenser sont attribués dans l’ordre des propositions reçues. Une liste non-exhaustive d'ouvrages est disponible ici. Les personnes qui collaborent aux Cahiers sont d’ailleurs invitées à proposer des ouvrages ne figurant pas dans la liste pour en faire une recension.

Calendrier de publication

La date limite pour manifester votre intérêt est le 12 janvier 2026. L’échéance pour la rédaction du compte rendu et pour son téléversement sur la plateforme OJS est le 16 mars 2026. Vous disposerez ensuite d’un mois pour apporter toute modification suggérée. La publication du compte rendu est prévue pour le printemps 2026.

Le guide de rédaction des Cahiers et le guide sur OJS (la plateforme utilisée pour la soumission de vos textes) sont disponibles ici.

Pour toute question ou pour manifester votre intérêt, veuillez contacter Marie Chartrand-Caulet (marie.chartrand-caulet@usherbrooke.ca), l’éditrice des comptes rendus en français.