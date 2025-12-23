Quand l'émotion s'énonce (Agadir, Maroc)

Le Laboratoire de Recherche sur les Langues et la Communication (LARLANCO), FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir

Organise la 2ème édition du Colloque international

Langage, Littérature, Éducation, Communication (LLEC)

Sur le thème

QUAND L’ÉMOTION S’ÉNONCE

Les 01 & 02 AVRIL 2026

Appel à communications

L’émotion est souvent opposée à la raison car considérée comme un état psychologique découlant d’une réaction biologique et donc, prise en charge par les sciences étudiant les comportements et processus mentaux tels que la psychologie. Toutefois, l’émotion a connu, ces dernières années, un regain d’intérêt de la part des autres sciences puisqu’il s’agit d’un fait naturel tout autant biologique que psychologique, linguistique et culturel, impliquant l’individu dans sa façon d’agir, de percevoir et de communiquer. De ce fait, les émotions sont désormais envisagées comme principe organisateur de la pensée et de la relation humaine, un mode de sémiotisation indispensable à la compréhension des dynamiques du langage, de la cognition et de la création en tant que dispositifs productifs. Néanmoins, la pierre d’achoppement réside dans les observables des émotions. Celles-ci « sont « partout [dans le langage] », on peut du même coup avoir le sentiment qu’elles ne sont finalement…« nulle part » » (Micheli, 2013). Cette situation est accentuée par les contextes actuels qui sont saturés de messages médiatisés et d’échanges numérisés, où les modalités de communication sont en pleine recomposition, troublées par les occasions qu’offre la technologie. Les approches méthodologiques sont diverses et prospectent différents corpus. Micheli (ibid.) met en avant une triple distribution : l’émotion dite, l’émotion montrée et l’émotion étayée. Plantin (2011) parle de discours émotionné et confirme que les émotions, en plus d’êtres des ressources pour l’argumentation, elles sont également des objets d’argumentation.

Kuyumcuyan, Musiol et Coulon (2013) présupposent « l’existence de configurations discursives associées à des modalités de gestion des affects et à leur expression … l’affect est susceptible de se désolidariser de son noyau représentationnel original compte tenu des spécificités de la configuration énonciative discursive ou dialogique qui le contient et dans laquelle il se déploie ».

C’est cette activité de construction du sens mobilisant les aspects pluriels de l’émotion, qui fait l’objet du regard croisé proposé ici lors de ce colloque international. Les axes proposés ci-dessous (non exhaustifs) invitent à approcher les émotions aussi bien au niveau discursif, de la performance esthétique ou sous le prisme des pratiques pédagogiques.

Axe 1. L’activité discursive de l’émotion

« L’émotion ne se traduit pas uniquement par les expressions faciales, mais également par le biais des mots, des inflexions vocales et des silences » (Kerbrat-Orecchioni, 2000). Les émotions se manifestent donc à travers des constructions discursives codées, ancrées dans des contextes sociaux et de communication spécifiques. De quelle manière donc s'expriment-elles dans les interactions quotidiennes, médiatiques ou numériques ? Quels en sont les indices discursifs qui attestent de leur présence ? etc.

Axe 2. Émotions, cognition et apprentissage

L'apprentissage ne se limite pas à l'aspect rationnel ; il fait également appel à des aspects affectifs, motivationnels et relationnels. Dans le domaine de l'éducation, on reconnaît désormais que l'émotion est un élément clé pour réussir sur le plan éducatif. Meirieu (1998) souligne que « l'apprentissage ne peut exister sans la volonté d'apprendre », mettant en évidence le fait que la diffusion du savoir implique toujours une dimension affective.

Les travaux de Pekrun et Linnenbrink (2007) démontrent que les émotions positives stimulent la motivation et l'innovation, alors que les émotions négatives sont susceptibles de freiner le processus cognitif. Selon Lemarchand-Chauvin (2023a ; 2023b), les émotions des enseignants impactent leur discours et leur pédagogie en classe. Les émotions peuvent être donc explorées dans leur double fonction éducative et didactique. Le questionnement est multiple : Comment les enseignants régulent les émotions en classe ? Quelles pratiques pédagogiques pour une écologie émotionnelle de l'apprentissage, notamment dans les environnements numériques ? et de quelle manière les apprenants acquièrent-ils des compétences émotionnelles ? etc.

Axe 3. Esthétique, représentation et poétique de l'émotion

L'émotion est l'un des piliers de la création artistique ; elle est conçue comme un intermédiaire entre l'œuvre et le public. Nussbaum (2001) confirme que les émotions littéraires ne se succèdent pas à des réactions spontanées, mais constituent des évaluations qui façonnent notre perception éthique du monde. Cette approche encourage l'étude de la mise en scène, de la stylisation et de l'expression des émotions dans les œuvres littéraires en général, en envisageant la création comme un domaine d'échange émotionnel. Cette configuration pousse également à vérifier comment les sciences littéraires actuelles expriment les émotions collectives, de quelle manière elles représentent la dualité entre l'émotion véritable et l'émotion feinte. Cette direction cherche à appréhender la poétique de l'émotion en mettant l'accent sur les modalités narratives et esthétiques de l'affect dans les cultures actuelles.

Axe 4. Communication et médiatisation des affects

Dans un espace public contemporain marqué par l'hyper-connexion, la communication se définit dans sa fonction de lieu privilégié de la circulation des affects ; le recours aux émotions permet d’intensifier l’impact des messages et d’agir donc sur les attitudes ou comportements. Les émotions, tant au niveau de leur production que de leur réception, sont omniprésentes dans les médias. « La relation entre les deux est généralement vue comme une évidence. Il existe un consensus sur le fait que les médias de masse, qu’ils soient imprimés, électroniques ou numériques, participent à la construction individuelle et collective de l’émotion ... Peu importe leur format, les médias sont vus comme de puissants créateurs et véhicules d’émotions » (Brun et Daignault, 2025). Cette configuration nous pousse à nous intéresser à la dynamique par laquelle les dispositifs communicationnels, médiatiques, institutionnels ou numériques, capturent et modèlent les émotions afin de créer du lien social ou de l'adhésion. Il s'agira d'observer comment l'émotion devient une stratégie de persuasion et/ou de dissuasion et comment elle se propage au sein des communautés en ligne. Il est question également d’interpeller la façon dont les médias construisent des événements émotionnels collectifs et d’interroger la place de l'affect dans les stratégies d'influence.

—

Bibliographie sélective

Amossy, R., & Maingueneau, D. (Direc.) (2023). Approches textuelles et discursives de la littérature. Argumentation et Analyse du Discours, n°31.

Brun, A., & Daignault, L. (2025). Communication et émotion : regards sur les médias et les espaces publics. Presses de l’Université Laval.

Charaudeau, P., & Maingueneau, D. (2018). Dictionnaire d’analyse du discours. Seuil.

Damasio, A. (1994). L’erreur de Descartes : La raison des émotions. Odile Jacob.

Elias, N. (1987). La civilisation des mœurs. Calmann-Lévy.

Grossmann, F., & Tutin, A. (Dirs.). (2005). Sémantique des noms et adjectifs d’émotion. Lidil, n° 32, UGA Éditions.

Hochschild, A. R. (2003). Travail émotionnel et structure sociale. La Découverte.

Le Bart, C. (2018). Les émotions du pouvoir : Larmes, rires, colères des politiques. Armand Colin.

Lemarchand-Chauvin, M-C. (2023a). « L’impact de la colère et de la joie sur le discours des enseignants d’anglais novices ». Le Langage et l'Homme, Émotions et Créativités en classe de langue, (572) pp.99-118.

Lemarchand-Chauvin, M-C. (2023b). « EFL novice teachers’ emotions and professional development ». The Language Learning Journal, 51(5), p. 621-635.

https://doi.org/10.1080/09571736.2023.2249908

Kerbrat-Orecchioni, C. (2000). L’émotion dans l’interaction. Armand Colin.

Maingueneau, D. (2021). Analyser les textes de communication. Armand Colin.

Meirieu, P. (1998). Apprendre… oui, mais comment ? ESF.

Michelli, R. (2013). « Esquisse d’une typologie des différents modes de sémiotisation verbale de l’émotion ». Semen, n° 35.

Michelli, R. (2014). Les émotions dans les discours : Modèle d’analyse, perspectives empiriques. De Boeck Supérieur.

Nussbaum, M. C. (2001). Les émotions démocratiques. Climats.

Plantin, C. (2011a). Les émotions dans les interactions. ENS Éditions.

Plantin, C. (2011b). Les bonnes raisons des émotions : Principes et méthode pour l’étude du discours émotionné. Peter Lang.

Plantin, C., Traverso, V., & Vosghanian, L. (2008). « Parcours des émotions en interaction ». In Émotions et discours : L’usage des passions dans la langue. Presses universitaires de Rennes. p. 141-162.

Pekrun, R., & Linnenbrink, E. A. (2007). Émotions et apprentissage : Vers une approche intégrée. De Boeck.

Scherer, K. R. (2005). Quelles émotions ? Quelles fonctions ? Presses universitaires de France.

Tétu, J.-F. (2004). « L’émotion dans les médias : dispositifs, formes et figures ». Mots. Les langages du politique, n° 75, p. 9-20.

—

Coordination du colloque

ERRADI Amina (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

IDRISSI NACER Abdelfettah (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

OUALLOU Zakaria (ENCG-Université Ibnou Zohr- Dakhla)

—

Conférenciers invités

Christian PLANTIN, Directeur de recherche honoraire du CNRS, Université de Lyon.

Dominique MAINGUENEAU, Professeur émérite, Sorbonne-Université.

Marie-Claire LEMARCHAND-CHAUVIN, Maitresse de conférences à l’Université de Lorraine. Présidente de l’APLV et rédactrice en chef de la revue Les Langues Modernes.

—

Membres du comité d’organisation

AABI Mustapha (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

AAZMI Kenza (FP-Taroudant-Université Ibnou Zohr-Agadir)

AIT OMAR Brahim (FLASH-Ait Melloul-Université Ibnou Zohr-Agadir)

BENATTOU Amal (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

El HASNAOUI Mohammed Zaki (FLSH- Université Ibnou Zohr-Agadir)

El MAOUHAL Mokhtar (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

EL OUAFA Moulay Driss (ENSA-Université Ibnou Zohr-Agadir)

ENNASSIRI Hassan (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

ERRADI Amina (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

NACER IDRISSI Abdelfettah (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

OUALLOU Zakaria (ENCG-Dakhla-Université Ibnou Zohr-Agadir)

TIFROUTE Lahcen (FST-Université Ibnou Zohr-Agadir)

Doctorants, membres du LARLANCO

—

Comité scientifique

AABI Mustapha (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

AAZMI Kenza (FP-Taroudant-Université Ibnou Zohr-Agadir)

ABDOOL SATAR Ashiya (University of South Africa - South Africa)

AIT OMAR Brahim (FLASH-Ait Melloul-Université Ibnou Zohr-Agadir)

AKROUTI Inen (Université de Jendouba-Tunisie)

AMSIDDER Abderrahmane (ESEF-Université Ibnou Zohr-Agadir)

ATMANI Mohamed (ESEF-Université Mohammed Premier-Oujda)

AVALONE Lucia (Università degli Studi di Bergamo-Italie)

BENATTOU Amal (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

BEZZARI Samira (ENS-Université Cadi Ayyad-Marrakech)

BHAN Sujata (SNDT Women’s University - India)

BOUHOUHOU Ayoub (FLSH-Université Cadi Ayyad-Marrakech)

BRACKEN Sean (Head of Department, Education and Inclusion-University of Worcester-UK)

EL FARSSI Imane (FP-Université Cadi Ayyad- Safi)

El HASNAOUI Mohammed Zaki (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

El MAOUHAL El Mokhtar (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

EL OUAFA Moulay Idriss (ENSA-Université Ibnou Zohr-Agadir)

ENNASSIRI Hassan (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

ERRADI Amina (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

HAZIM Jaouad (ENS-Université Cadi Ayyad-Marrakech)

HIDANE Khalil (EST-Université Ibnou Zohr-Agadir)

HOUIMLI Radhia (Université de Jendouba-Tunisie)

JAMAI Abdeslam (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

JONES Caroline (University of Warwick - UK)

KAHERAOUI Malika (Université de Poitiers-France)

KEMBOUCHE Kheira (FLSH-Université Hassan 2-Mohammedia)

KEMBOUCHE Mohammed (FLSH-Université Mohammed Premier-Oujda)

KOTOB Hayssam (Faculté de Pédagogie-Université Libanaise-Liban)

LABARI Brahim (FLSH-Université Ibnou Zohr-Agadir)

LEMARCHAND-CHAUVIN Marie-Claire (Université de Lorraine-France)

MAKACH Zohra (FLSH- Université Ibnou Zohr-Agadir)

MOUTIA Anas (FLSH- Université Cadi Ayyad- Marrakech)

NAB Khalid (FLSH-Université Sultan Mly Slimane-Béni mellal)

NACER IDRISSI Abdelfettah (FLSH- Université Ibnou Zohr-Agadir)

OUALLOU Zakaria (ENCG-Université Ibnou Zohr- Dakhla)

OUBELOUHY Hassan (FP-Taroudant-Université Ibnou Zohr-Agadir)

OUSSIKOUM Mounir (FLSH-Université Sultan Mly Slimane-Béni mellal)

PARMAR Bina (University of Coventry - UK)

RASSAA Kaouthar (Université Tunis El Manar-Tunisie)

SHAW Sadia (University of Kentucky-Lexington- USA)

TIFROUTE Lahcen (FST-Université Ibnou Zohr-Agadir)

TIJJINI Mustapha (FLSH-Université Mohammed Premier-Oujda)

TOUDA Azelarab (FLSH - Université Ibnou Zohr- Agadir)

ZANZOUN Mustapha (FLSH - Sultan Moulay Slimane University - Beni Mellal)

—

Modalités pratiques

Les propositions de communication doivent être envoyées à l’adresse suivante :

llec-larlanco-flsh@uiz.ac.ma

Nous vous prions de bien vouloir respecter les normes suivantes : - Un résumé (Max 400 mots) - Nom et prénom, affiliation(s) académique(s) de l’auteur - Notice biobibliographique de l’auteur - Titre de la communication, mots-clés (5 maximum) et bibliographie sommaire.

—

Frais de participation

Enseignant·e·s-chercheur·euse·s : 300 dh (30€)

Doctorant.e.s : 200 dh (20€)

—

Calendrier

Date limite de soumission des propositions : 20 février 2026

Notification aux auteurs : 15 mars 2026

Soumission d’articles : 31 juin 2026

Date du colloque : 01 & 02 avril 2026

—

Publication & Langue du colloque

La publication est envisagée pour les communications effectivement présentées lors du colloque, transmises dans les délais et ayant reçu un avis positif à la suite d’une évaluation scientifique en double aveugle.

Les langues du colloque : français et anglais.

—

Formulaire de participation (À envoyer, en pièce jointe, à l’adresse suivante : llec-larlanco-flsh@uiz.ac.ma )

Nom et Prénom

Statut (Enseignant-chercheur / Doctorant / Docteur)

Directeur de thèse (si vous êtes doctorant)

Université/Institution

E-mail

Titre de la contribution

Résumé (400 mots)

Mots clés (05) / Axe

Références bibliographiques

Notice biobibliographique

—

The Research Laboratory on Languages and Communication

(LARLANCO), FLHS-Ibnou Zohr University-Agadir

organises the 2nd edition of the International Conference

Language, Literature, Education, Communication (LLEC)

Under the theme

WHEN EMOTION IS EXPRESSED

April 1-2, 2026

Call for Papers

Emotion is often opposed to reason, as it is considered a psychological state resulting from a biological reaction and, therefore, primarily addressed by disciplines concerned with behaviour and mental processes, such as psychology. However, in recent years, emotion has attracted renewed interest from other disciplines, since it constitutes a natural phenomenon that is simultaneously biological, psychological, linguistic, and cultural, engaging individuals in their ways of acting, perceiving, and communicating. Consequently, emotions are now viewed as an organising principle of thought and human relations, as well as an essential mode of semiotisation for understanding the dynamics of language, cognition, and creation as productive mechanisms. Nevertheless, a major challenge lies in the observability of emotions. They are said to be “everywhere [in language]”, yet one may simultaneously feel that they are ultimately “nowhere” (Micheli, 2013). This situation is further intensified by contemporary contexts saturated with mediated messages and digitised exchanges, in which modes of communication are undergoing profound reconfiguration, unsettled by the affordances offered by technology. Methodological approaches are diverse and explore different corpora. Micheli (ibid.) highlights a tripartite distinction : emotion stated, emotion shown, and emotion supported. Plantin (2011) refers to emotionally charged discourse and confirms that emotions, beyond being resources for argumentation, are also objects of argumentation.

Kuyumcuyan, Musiol, and Coulon (2013) presuppose “the existence of discursive configurations associated with modalities of affect management and their expression ... affect is liable to detach itself from its original representational core, given the specificities of the discursive or dialogic enunciative configuration that contains it and in which it unfolds”.

It is this meaning-making activity mobilising the plural dimensions of emotion that constitutes the focus of the cross-disciplinary perspective proposed in this international conference. The thematic strands outlined below (non-exhaustive) invite participants to approach emotions at the discursive level, through aesthetic performance, or from the perspective of pedagogical practices.

Strand 1. The Discursive Activity of Emotion

“Emotion is not conveyed solely through facial expressions, but also through words, vocal inflections, and silences” (Kerbrat-Orecchioni, 2000). Emotions thus manifest through coded discursive constructions embedded in specific social and communicative contexts. How, then, are emotions expressed in everyday, media, or digital interactions ? What discursive markers attest to their presence?

Strand 2. Emotions, Cognition, and Learning

Learning is not limited to rational processes; it also involves affective, motivational, and relational dimensions. In education, emotion is now recognised as a key factor in academic success. Meirieu (1998) emphasises that “learning cannot exist without the desire to learn”, highlighting the inherently affective dimension of knowledge transmission.

Research by Pekrun and Linnenbrink (2007) demonstrates that positive emotions stimulate motivation and innovation, whereas negative emotions may hinder cognitive processes. Emotions can therefore be explored in their dual educational and didactic functions. Key questions arise: How do teachers regulate emotions in the classroom? What pedagogical practices foster an emotional ecology of learning, particularly in digital environments? How do learners acquire emotional competencies?

Strand 3. Aesthetics, Representation, and the Poetics of Emotion

Emotion constitutes one of the pillars of artistic creation and is conceived as an intermediary between the work and its audience. Nussbaum (2001) asserts that literary emotions do not arise from spontaneous reactions, but rather constitute evaluative processes that shape our ethical perception of the world. This perspective encourages the study of the staging, stylisation, and expression of emotions in literary works, viewing creation as a domain of emotional exchange.

This orientation also prompts inquiry into how contemporary literary studies express collective emotions and how they represent the duality between genuine emotion and feigned emotion. Ultimately, this research strand aims to understand the poetics of emotion by emphasising the narrative and aesthetic modalities of affect in contemporary cultures.

Strand 4. Communication and the Mediation of Affects

In a contemporary public sphere marked by hyper-connectivity, communication functions as a privileged space for the circulation of affects. Recourse to emotion intensifies the impact of messages and influences attitudes and behaviours. Emotions, in both their production and reception, are omnipresent in the media.

“The relationship between the two is generally viewed as self-evident. There is consensus that mass media, whether print, electronic, or digital, contribute to the individual and collective construction of emotion… Regardless of their format, media are seen as powerful creators and vehicles of emotion”. This framework invites an exploration of the dynamics through which communicative, media, institutional, and digital platforms capture and shape emotions to foster social bonds or public engagement. The objective is to observe how emotion functions as a strategy for persuasion or deterrence, and how it propagates within online communities. Furthermore, this strand examines how the media construct collective emotional events and interrogates the role of affect within influence strategies.

Selected Bibliography

Brun, A., & Daignault, L. (2025). Communication et émotion : regards sur les médias et les espaces publics. Presses de l’Université Laval.

Charaudeau, P., & Maingueneau, D. (2018). Dictionnaire d’analyse du discours. Seuil.

Damasio, A. (1994). L’erreur de Descartes : La raison des émotions. Odile Jacob.

Elias, N. (1987). La civilisation des mœurs. Calmann-Lévy.

Grossmann, F., & Tutin, A. (Dirs.). (2005). Sémantique des noms et adjectifs d’émotion. Lidil, n° 32, UGA Éditions.

Hochschild, A. R. (2003). Travail émotionnel et structure sociale. La Découverte.

Le Bart, C. (2018). Les émotions du pouvoir : Larmes, rires, colères des politiques. Armand Colin.

Lemarchand-Chauvin, M-C. (2023a). « L’impact de la colère et de la joie sur le discours des enseignants d’anglais novices ». Le Langage et l'Homme, Émotions et Créativités en classe de langue, (572) pp.99-118.

Lemarchand-Chauvin, M-C. (2023b). « EFL novice teachers’ emotions and professional development ». The Language Learning Journal, 51(5), p. 621-635.

https://doi.org/10.1080/09571736.2023.2249908

Kerbrat-Orecchioni, C. (2000). L’émotion dans l’interaction. Armand Colin.

Meirieu, P. (1998). Apprendre… oui, mais comment ? ESF.

Michelli, R. (2013). « Esquisse d’une typologie des différents modes de sémiotisation verbale de l’émotion ». Semen, n° 35.

Michelli, R. (2014). Les émotions dans les discours : Modèle d’analyse, perspectives empiriques. De Boeck Supérieur.

Nussbaum, M. C. (2001). Les émotions démocratiques. Climats.

Plantin, C. (2011a). Les émotions dans les interactions. ENS Éditions.

Plantin, C. (2011b). Les bonnes raisons des émotions : Principes et méthode pour l’étude du discours émotionné. Peter Lang.

Plantin, C., Traverso, V., & Vosghanian, L. (2008). « Parcours des émotions en interaction ». In Émotions et discours : L’usage des passions dans la langue. Presses universitaires de Rennes. p. 141-162.

Pekrun, R., & Linnenbrink, E. A. (2007). Émotions et apprentissage : Vers une approche intégrée. De Boeck.

Scherer, K. R. (2005). Quelles émotions ? Quelles fonctions ? Presses universitaires de France.

Tétu, J.-F. (2004). « L’émotion dans les médias : dispositifs, formes et figures ». Mots. Les langages du politique, n° 75, p. 9-20.

Conference Coordination

ERRADI Amina (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

IDRISSI NACER Abdelfettah (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

OUALLOU Zakaria (ENCG-Ibnou Zohr University-Dakhla)

Invited Speakers

Christian PLANTIN, Honorary Research Director, CNRS, University of Lyon

Dominique MAINGUENEAU, Emeritus Professor, Sorbonne University

Marie-Claire LEMARCHAND-CHAUVIN, Senior Lecturer at the University of Lorraine, President of the APLV and Editor-in-chief of the journal Les Langues Modernes

Organising Committee

AABI Mustapha (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

AAZMI Kenza (FP-Taroudant-Ibnou Zohr University-Agadir)

AIT OMAR Brahim (FLASH-Ait Melloul-Ibnou Zohr University-Agadir)

BENATTOU Amal (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

El HASNAOUI Mohammed Zaki (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

El MAOUHAL Mokhtar (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

EL OUAFA Moulay Driss (ENSA-Ibnou Zohr University-Agadir)

ENNASSIRI Hassan (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

ERRADI Amina (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

NACER IDRISSI Abdelfettah (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

OUALLOU Zakaria (ENCG-Dakhla-Ibnou Zohr University-Agadir)

TIFROUTE Lahcen (FST-Ibnou Zohr University-Agadir)

Doctoral students, membres of LARLANCO

Scientific Committee

AABI Mustapha (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

AAZMI Kenza (FP-Taroudant-Ibnou Zohr University-Agadir)

ABDOOL SATAR Ashiya (University of South Africa-South Africa)

AIT OMAR Brahim (FLASH-Ait Melloul-Ibnou Zohr University-Agadir)

AKROUTI Inen (University of Jendouba-Tunisia)

AMSIDDER Abderrahmane (ESEF-Ibnou Zohr University-Agadir)

ATMANI Mohamed (ESEF-Mohammed First University-Oujda)

AVALONE Lucia (University of Bergamo-Italy)

BENATTOU Amal (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

BEZZARI Samira (ENS -Cadi Ayyad University-Marrakech)

BHAN Sujata (SNDT Women’s University-India)

BOUHOUHOU Ayoub (FLSH-Cadi Ayyad University-Marrakech)

BRACKEN Sean (Chair of INCLUDE-University of Worcester-UK)

EL FARSSI Imane (FP- Cadi Ayyad University- Safi)

El HASNAOUI Mohammed Zaki (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

El MAOUHAL El Mokhtar (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

EL OUAFA Moulay Driss (ENSA-Ibnou Zohr University-Agadir)

ENNASSIRI Hassan (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

ERRADI Amina (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

HAZIM Jaouad (ENS-Cadi Ayyad University-Marrakech)

HIDANE Khalil (EST-Ibnou Zohr University-Agadir)

HOUIMLI Radhia (Université de Jendouba-Tunisie)

JAMAI Abdeslam (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

JONES Caroline (University of Warwick-UK)

KAHERAOUI Malika (University of Poitiers-France)

KEMBOUCHE Kheira (FLSH-Hassan II University-Mohammedia)

KEMBOUCHE Mohammed (FLSH-Mohammed First University-Oujda)

KOTOB Hayssam (Faculty of Education-Lebanese University-Lebanon)

LABARI Brahim (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

LEMARCHAND-CHAUVIN Marie-Claire (University of Lorraine-France)

MAKACH Zohra (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

MOUTIA Anas (FLSH-Cadi Ayyad University-Marrakech)

NAB Khalid (FLSH-Sultan Moulay Slimane University-Beni Mellal)

NACER IDRISSI Abdelfettah (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

OUALLOU Zakaria (ENCG-Ibnou Zohr University- Dakhla)

OUBELOUHY Hassan (FP-Taroudant-Ibnou Zohr University-Agadir)

OUSSIKOUM Mounir (FLSH-Université Sultan Mly Slimane-Béni mellal)

PARMAR Bina (University of Coventry-UK)

RASSAA Kaouthar (University of Tunis El Manar-Tunisia)

SHAW Sadia (University of Kentucky-Lexington-USA)

TIFROUTE Lahcen (FST-Ibnou Zohr University-Agadir)

TIJJINI Mustapha (FLSH-Mohammed First University-Oujda)

TOUDA Azelarab (FLSH-Ibnou Zohr University-Agadir)

ZANZOUN Mustapha (FLSH-Sultan Moulay Slimane University-Beni Mellal)

Practical Information

Paper proposals should be sent to the following address: llec-larlanco-flsh@uiz.ac.ma

Authors are kindly requested to comply with the following guidelines: An abstract (maximum 400 words) - Author’s full name and academic affiliation(s) - A short biobibliographical note -Title of the paper, keywords (maximum 5), and a brief bibliography.

Registration Fees

Faculty members / Researchers: 300 MAD (30 €)

Doctoral students: 200 MAD (20 €)

Important Dates

Proposal submission deadline : 20 February 2026

Notification of acceptance : 15 March 2026

Full paper submission : 31 June 2026

Conference dates : 01 & 02 April 2026

Publication & Conference Languages

Publication is planned for papers that are effectively presented at the conference, submitted within the specified deadlines, and that receive a positive evaluation following a double-blind peer-review process.

The official languages of the conference are French and English.

Participation Form (To be sent as an attachment to : llec-larlanco-flsh@uiz.ac.ma)

Full Name

Academic Status / Thesis supervisor (if you are a doctoral student)

University / Institution

Email address

Title of the contribution

Abstract (no more than 400 words)

Keywords (05) / Thematic strand

Bibliographical references

Biobibliographical note