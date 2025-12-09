Workshop En Studio #1 avec Rémy Héritier (Pantin)

Appel à participation

Performer Les Savoirs

Workshop En Studio #1 avec Rémy Héritier

Centre National de la Danse (Pantin)

du 12 au 16 janvier 2026

Nouveau chantier de recherche et de création proposé par Performer Les Savoirs (Marion Boudier + Chloé Déchery), En Studio étudie l’articulation entre l’émergence du geste créateur dans le champ du spectacle vivant (théâtre, danse, performance, cirque) et l’espace qui autorise sa possibilité, le studio (mais également l’atelier, la salle de répétition, le laboratoire, le salon, la chambre, la cuisine ou le jardin), dans ses aspects tant symboliques que processuels et matériels.

Un premier workshop de recherche et d’expérimentation sera animé par le danseur et chorégraphe Rémy Héritier, au CND (Pantin) du 12 au 16 janvier 2026, de 14h à 18h. Le workshop sera essentiellement constitué de jeux, exercices et protocoles proposés par Rémy Héritier mais des moments de conversation, de lecture et d’échanges plus discursifs seront aussi proposés. Conséquemment, un appétit pour la recherche et la théorie est attendu.

Ce workshop est ouvert à un groupe d’une dizaine de participant·es : artistes, danseur·euses, interprètes, metteur·euses en scène, scénographes, artistes-chercheur·es et chercheur·es-artistes du champ chorégraphique et de la performance, chercheur·es et étudiant·es en arts du spectacle (à partir du M2), apprenti·es et élèves en école d’art ou encore architectes ou designers...

Vous trouverez ici la note d'intention de Rémy Héritier, ainsi que plus d'informations sur le chantier En Studio :

https://www.performerlessavoirs.com/

Pour candidater, envoyez-nous

- un CV court ou biographie

- une lettre développant votre pratique et/ou votre intérêt pour le geste créateur en relation au studio comme espace concret ou symbolique de recherche et de création.

Une participation assidue sera demandée, ainsi que quelques lectures préliminaires.

Date limite d’envoi des candidature : 15 décembre 2025.

performerlessavoirs@gmail.com