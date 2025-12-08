Genesis, n° 61 : "(S')interdire" (dir. Elise Nottet-Chedeville)

Ce volume 61 de la revue Genesis, (S')interdire, dirigé par Elise Nottet-Chedeville, s’intéresse à la genèse du tabou en invitant à mesurer, dans les avant-textes ou la genèse post-éditoriale des œuvres littéraires, le rôle joué par les impératifs de la morale discursive.

Le numéro analyse quels sont les domaines et les sphères langagières dans lesquels l’écrivain exerce un contrôle de lui-même, de quelle manière il le fait, à quelles fins, et quelles sont les poétiques d’écriture ainsi dessinées par ces interdits qui œuvrent. La diversité des contributions (portant sur différents genres et siècles) met en évidence combien les opérations d’autocensure déterminent un ensemble de stratégies discursives et littéraires agissant comme de réelles dynamiques d’écriture.

Les articles présentés dessinent, par-delà leurs singularités respectives, une cartographie génétique du tabou en étudiant ses différentes inscriptions chronologiques et génétiques, l’implication de tiers portant la voix tabouisante, le dialogisme inhérent à l’interdit, les motifs d’autocensure, la plus ou moins grande conscientisation de la tabouisation, la diversité des stratégies discursives déployées pour ne pas dire, et enfin la réorientation générale de l’œuvre qu’entraînent les opérations de tabouisation.

Avec les contributions de Solène Lepinay, Lucie Nizard, Clara de Courson, Leila Chevalley, Anne Garric, Gilles Philippe, François Rouget, Alain Boillat et Élise Nottet-Chedeville.

—

Élise Nottet-Chedeville(S’)interdire [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Enjeux

Gilles Philippe Genèse post-éditoriale et esthétisation du tabou [Texte intégral disponible en décembre 2026] Post-editing and the Aesthetic Rendering of the TabooGénesis poseditorial y estetización del tabú

Élise Nottet-Chedeville « Couvrez ce sein que je ne saurais voir » [Texte intégral disponible en décembre 2026] De la « (dé)tabouisation » du féminin“Cover those breasts that I’m forbidden to see”:

on the “De-tabooing” of the Feminine« Cubra ese seno que no sabría mirar ».

Sobre la « (des)tabuización » de lo femenino

Études

François Rouget Ronsard et la gestion du tabou [Texte intégral disponible en décembre 2026] Ronsard and the Birth of the TabooRonsard y la gestión del tabú

Leila Chevalley Des vertus génétiques du tabou [Texte intégral disponible en décembre 2026] Sade : en quête d’une langueThe Genetic Virtues of the Taboo: Sade’s Quest for VoiceLas virtudes genéticas del tabú. Sade: en busca de una lengua

Lucie Nizard D’“elle se donne” à “elle cède” [Texte intégral disponible en décembre 2026] Le biais genré des corrections de Willy dans Claudine en ménage (1902)From she gives herself freely (elle se donne) to she gives up (elle cède):

Gender Bias in Willy’s Editing of Claudine en ménage (Claudine Married) (1902)De “ella se entrega” a “ella cede”.

El sesgo de género en las correcciones de Willy en Claudine en ménage (1902)

Solène Lépinay Genèse des thèmes homosexuels

dans Les Caves du Vatican d’André Gide [Texte intégral disponible en décembre 2026] Une prudente audaceA Prudent Audacity: The Genesis of Homosexual Themes

in André Gide’s Les Caves du Vatican (The Vatican Cellars)Génesis de los temas homosexuales en Los sótanos del Vaticano de André Gide.

Una audacia prudente

Anne Garric Montrer, raconter, dire (et redire) l’interdit [Texte intégral disponible en décembre 2026] La tabouisation de l’outrage maternel

dans Histoire de l’œil et Le Bleu du ciel de Georges BatailleTo Show, To Tell, To Say (and To Repeat) The Prohibition:

Making Maternal Outrage Taboo in Georges Bataille’s Histoire de l’œil

and Le Bleu du cielMostrar, contar, decir (y volver a decir) el tabú.

La tabuización de la ofensa materna en La historia del ojo

y El azul del cielo de Georges Bataille

Clara de Courson Fiction et transgression chez S. Corinna Bille [Texte intégral disponible en décembre 2026] Étude génétique de « L’Envoûtement »Fiction and Transgression in S. Corinna Bille:

A Genetic Study of “L’Envoûtement” (Bewitched)Ficción y transgresión en S. Corinna Bille.

Estudio genético de « L’Envoûtement »

—

Entretien

Élise Nottet-Chedeville Mémoires d’écrivaine et d’éditrice [Texte intégral disponible en décembre 2026] Entretien avec Annie Ernaux et Teresa Cremisi

Inédit

Alain Boillat Le scénario du film Le Blé en herbe (1954),

objet d’une tardive (auto)censure hétéronormative [Texte intégral disponible en décembre 2026]

Varia

Stéphanie Dord-Crouslé À l’interface du manuscrit et de l’imprimé :

Flaubert et ses copistes [Texte intégral disponible en décembre 2026] Between the Manuscript and the Published Text: Flaubert and His CopyistsAn der Nahtstelle zwischen Handschrift und Druck: Flaubert und seine Kopisten

—

Chroniques

Comptes rendus d’ouvrages

Alexey Lavrentev Andrea Valentini,

La Cité des dames de Christine de Pizan.

Entre philologie auctoriale et génétique textuelle,

Genève, Droz,

coll. « Publications romanes et françaises », 2023,

341 p. [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Olivier Lumbroso Florence Pellegrini et Daniela Tononi (dir.),

Génétique textuelle.

Approches croisées et études de cas,

Pessac, Presses universitaires de Bordeaux,

2023, 193 p. [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Gaëlle Cauvin Jean Rouaud et Nathalie Skowronek,

Nécessaire d’écriture. Conseils aux jeunes auteurs,

Paris, Seghers,

2024, 316 p. [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Valeria Tettamanti Claire Scopsi, Clothilde Roullier, Martine Sin Blima-Barru et Édouard Vasseur (dir.),

Les Nouveaux paradigmes de l’archive,

Pierrefitte-sur-Seine, Publications des Archives nationales,

coll. « Actes »,

2024 [en ligne sur OpenÉdition]. [Texte intégral disponible en décembre 2025]

J.-M. Roynard Nouvelles d’archives

—

Couverture : ©Gaspard Turin