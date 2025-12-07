Intelligence Artificielle, arts, langues et littérature (Agadir, Maroc)

Appel à contribution

Revue Internationale Langue Littérature et Arts — Numéro 9

Intelligence Artificielle, Arts, Langues et Littérature : Approches et Perspectives Interdisciplinaires

ISSN : 2665-8674 — Indexée au portail CNRST (Maroc)

Date limite de réception des articles : 13 avril 2026

Date de sortie du no 9 de la revue : 31 août 2026

Normes bibliographiques : APA 7e éd.

Responsables de coordination

Mahdi AMRI (Institut Supérieur de l’Information & de la Communication, Rabat, Maroc)

Imane JALLOUL (Université Abdelmalek Saadi, Tanger, Maroc)

Hicham OUARDI (Université Mohammed V, Rabat, Maroc)

Argumentaire

Depuis son émergence au milieu des années 1950, l’intelligence artificielle (IA) s’est constituée progressivement en discipline scientifique autonome, articulant logiques computationnelles, théorie de l’information, linguistique, psychologie cognitive et modélisation symbolique. Longtemps perçue comme un horizon spéculatif ou comme une technologie confinée aux laboratoires, elle a connu, au cours de la dernière décennie — et plus encore dans le contexte post-pandémique — une expansion sans précédent. La généralisation des modèles génératifs, l’explosion des chatbots, l’intégration massive des systèmes algorithmiques dans la communication, la traduction, la création artistique ou la production de textes ont profondément modifié les écosystèmes culturels et médiatiques. Cette intensification mondiale ne relève pas seulement d’une évolution technique : elle reconfigure nos manières de créer, d’enseigner, de traduire, d’interpréter et de représenter. C’est précisément à l’analyse de ces transformations — linguistiques, esthétiques, littéraires et symboliques — que ce numéro entend contribuer, en proposant une réflexion interdisciplinaire sur les recompositions créatives et culturelles induites par l’IA.

L’essor contemporain de l’intelligence artificielle (IA) ne se limite pas à une transformation technique : il engage une reconfiguration profonde des cadres culturels, esthétiques et sémiotiques qui structurent notre rapport au monde. Loin d’être un simple outil computationnel, l’IA participe désormais à des processus de création, d’interprétation et de médiation qui questionnent les fondements historiques des productions littéraires, artistiques et langagières. Elle introduit des formes inédites de générativité, déplace les frontières entre l’humain et le machinique et recompose les régimes d’autorité, d’énonciation et de signification.

Dans les pratiques littéraires, la présence croissante des modèles génératifs conduit à reconsidérer les notions d’auteur, d’originalité et d’intentionnalité. Les textes produits ou co-produits par algorithme s’inscrivent dans un espace où se brouillent les catégories traditionnelles du style, de la voix et de l’interprétation. Cette situation ne signe pas la disparition de la littérature, mais en reconfigure les conditions d’existence : l’œuvre devient un objet à la fois technique et symbolique, traversé par des couches de calcul et de mémoire culturelle. La lecture elle-même se transforme, mobilisant de nouvelles compétences herméneutiques pour identifier, comprendre ou analyser la part algorithmique des discours. La créativité apparaît dès lors comme un processus hybride, reposant sur une coopération — parfois harmonieuse, parfois conflictuelle — entre agents humains et systèmes computationnels.

Les arts visuels, le cinéma et les pratiques iconographiques connaissent des mutations similaires. L’avènement des images générées par IA, des simulations visuelles et des dispositifs de synthèse modifie en profondeur les régimes de preuve, d’aura et de perception. La distinction entre document et artefact devient plus incertaine, tandis que les pratiques artistiques s’emparent de ces technologies pour explorer de nouvelles formes d’écriture visuelle, de montage, de performance ou d’installation. Ces déplacements invitent à repenser les enjeux esthétiques traditionnels (authenticité, matérialité, expressivité) à travers des cadres conceptuels où la programmation, la variabilité et la reproductibilité acquièrent un rôle structurant.

Le champ des langues et du discours constitue un autre espace d’observation privilégié de ces transformations. Les technologies de traduction automatique, les systèmes conversationnels et les outils de génération linguistique modifient en profondeur la circulation des énoncés, les dynamiques d’intercompréhension, les pratiques d’écriture et les médiations interculturelles. Ces dispositifs reconfigurent les normes, les temporalités et les matérialités du langage, tout en soulevant des questions fondamentales pour les sciences du langage : quelles formes de rationalité linguistique l’IA institue-t-elle ? Que devient la pluralité des langues dans un environnement algorithmique tendant à la standardisation ? Comment repenser la notion même de compétence langagière dans un univers où le calcul produit du discours ?

L’IA transforme également les pratiques éducatives et les modes de transmission des savoirs. L’école et l’université se trouvent confrontées à des outils capables de générer discours, résumés ou analyses, obligeant les enseignants et les institutions à interroger les finalités pédagogiques, les formes d’évaluation et les conceptions de la pensée critique. Si certains usages soulèvent des inquiétudes — automatisation de l’effort cognitif, risque d’homogénéisation des productions — d’autres ouvrent la voie à des innovations majeures en termes d’accompagnement, de créativité et de diversification des approches d’apprentissage.

Enfin, l’IA nourrit un ensemble de représentations, d’imaginaires et de récits, inscrits dans la continuité des mythologies technologiques contemporaines. Robots, avatars, entités synthétiques et figures post-humaines occupent une place centrale dans les productions culturelles actuelles, construisant des visions contrastées du futur : promesses d’émancipation, inquiétudes anthropologiques, tensions politiques et symboliques. Ces imaginaires ne sont pas des éléments périphériques : ils contribuent à structurer les discours sociaux et les pratiques culturelles, et constituent un domaine d’investigation essentiel pour comprendre les reconfigurations contemporaines de la création.

Ce numéro invite les professeurs-chercheurs, artistes, traducteurs, journalistes, ainsi que l’ensemble des voix académiques, littéraires et artistiques, à explorer, dans une perspective résolument interdisciplinaire, les transformations que l’intelligence artificielle opère au sein des pratiques littéraires, artistiques, linguistiques et éducatives. Il s’agit d’interroger les formes émergentes de l’écriture et de l’image, les mutations des langages et des discours, les nouveaux régimes de sens, ainsi que les imaginaires collectifs qui accompagnent l’essor de cette technologie. En croisant approches théoriques, études de terrain, analyses critiques et réflexions épistémologiques, ce dossier se propose de contribuer à une compréhension fine et nuancée des relations entre IA, arts, langues et littérature.

Axes / Thèmes

Axe 1 : IA, Littérature et écritures à l’épreuve de l’IA

IA et expériences de co-écriture

Narrations génératives et reconfiguration de la figure de l’auteur,

Écritures fragmentaires, polyphoniques et accélérées,

Littératures migrantes et diasporiques revisitées par l’IA

Axe 2 : IA, Arts visuels, cinéma et esthétiques hybrides

- Images générées par IA et transformations de l’aura artistique

- Cinéma : simulation, montage algorithmique et nouvelles formes de narration filmique

- Photographie et arts plastiques assistés par l’IA : entre authenticité et simulation

- Installations interactives et performances hybrides (humain/machine).

Axe 3 : IA, Langue, médias, traduction et communication

- Transformation des médias à l’ère de l’IA

- Traduction automatique, auto-traduction et hybridité linguistique

- Circulation des discours et médiations interculturelles par la machine

- Nouvelles formes de communication, d’oralité et d’écriture à l’ère de l’IA

- Usage de l’IA dans l’apprentissage des langues et communication interculturelle.

Axe 4 : IA, pratiques éducatives et transmission des savoirs

- Place de l’IA dans l’enseignement de la littérature, des arts et des langues

- Effets de l’IA sur la pensée critique et la créativité dans le milieu universitaire

- IA et apprentissage assisté

- L’IA comme outil d’émancipation et de créativité académique.

Axe 5 : Perspectives critiques et imaginaires collectifs autour de l’IA

- Science-Fiction, Littérature & IA

- Mythologies contemporaines du cyborg, de l’avatar et du post-humain

- Représentations et stéréotypes des intellectuels autour de l’IA

- IA, post-vérité, post-humanisme…

- L’IA comme frontière symbolique entre humanisme et automatisme.

Modalités de soumission

Langue des articles : Anglais, Français, Espagnol.

Date limite de réception : 13 avril 2026

Date de sortie du numéro 9 de la revue : 31 août 2026

Format : article complet, entre 5 000 et 7 000 mots (bibliographie incluse), conforme aux normes APA 7è édition.

Évaluation : double expertise en double aveugle.

Contribution : 70 € (700 MAD) au titre des frais de publication, à régler après acceptation de l’article.

Envoi par courriel à :

lacadldl2023@gmail.com , mahdiamri.isic@gmail.com

Objet : « Soumission – Numéro 9, 2026 ».

Comité de lecture

- Mahdi AMRI, Institut Supérieur de l’Information & de la Communication, Rabat, Maroc.

- Saad SLAMTI, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc.

- Malika AIT NASSER, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc.

- Naoufal EL BAKALI, École Supérieure Roi Fahd de Traduction, Tanger, Maroc.

- Fatima BENSAID, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc.

- Adil ELMADHI, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc.

- Karen FERREIRA-MEYERS, University of Eswatini (anciennement Swaziland).

- Nayra VACAFLOR, Université Bordeaux Montaigne, France.

- Imed GHDEMSI, Université de Sousse, Tunisie.

- Faïza GUENNOUN HASSANI, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc.

- Eric HOPENOT, Ecole Normale Supérieure, IUFM, Sorbonne, Paris, France.

- Imane JALLOUL, Université Abdelmalek Essaadi, Tanger, Maroc.

- Abdelhaq MOUNIR, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc.

Comité scientifique

- Imane JALLOUL, Université Abdelmalek Essaadi, Tanger, Maroc.

- Mahdi AMRI, Institut Supérieur de l’Information & de la Communication (ISIC), Rabat, Maroc.

- Saad SLAMTI, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc.

- Hicham OUARDI, Université Mohammed V, Rabat, Maroc.

- Fathallah DAGHMI, Université de Poitiers, France.

- El-Mostafa CHADLI, Université Mohamed V, Rabat, Maroc.

- Abdelhamid EL JEMLI, Université Mohammed V, Rabat, Maroc.

- Assia MARFOUQ, Université Hassan 1er, Settat, Maroc.

- Souâd TOUHAMI, Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc.

- Camélia KERKOUR, Université Abdelmalek ESSAADI, Al-Hoceima, Maroc.

- Rachid NAÏM, Université Cadi Ayyad, Safi, Maroc.

- Rochdi EL MANIRA, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc.

- Tayeb BOUTBOUQALT, Université Abdelmalek Essaadi, Tanger, Maroc.

- Sana BOURBIE, Université Mohammed V, Rabat, Maroc.

- Abdelghani BRIJA, Université Mohammed V, Rabat, Maroc.

- Hamid JAAFAR, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

- Feirouz BOUDOKHANE-LIMA, Université Marie & Louis Pasteur, Besançon, France.

- Nayra VACAFLOR, Université Bordeaux Montaigne, France.

- Bouchra EDDAHBI, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

- Abdelaziz AMRAOUI, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

- Zouhir ZIGHIGHI, Université Ibn Tofaïl, Kénitra, Maroc.

- Rida CHALFI, Université Moulay Ismaïl, Errachidia, Maroc.

- Driss LOUIZ, Université Ibn Tofaïl, Kénitra, Maroc.

- Mustapha ELOUIZI, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc.

