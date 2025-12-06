Critique littéraire & socialisme à la Belle époque. Les cas de Balzac et de Verhaeren (séance du SLAC, ENS Paris)
Séminaire Littéraire des Armes de la Critique - SLAC
Vendredi 12 décembre 2025 – 14h-16h30
École normale supérieure, 29 rue d’Ulm (Paris 5e), salle U209
Critique littéraire & socialisme à la Belle époque
Les cas de Balzac et de Verhaeren
séance assurée par Edward Lee-Six et Mario Ranieri Martinotti
Honoré de Balzac et Émile Verhaeren sont, à la Belle époque, parmi les auteurs les plus commentés de la critique littéraire en français. Mario Ranieri Martinotti parlera de la critique balzacienne se revendiquant du socialisme, et de ses liens avec l'actualité politique de son temps ; Edward Lee-Six de la diversité idéologique des réceptions de Verhaeren. Les deux interventions réfléchiront ainsi à la politisation de la critique littéraire et de ses enjeux pour une approche matérialiste de la littérature.