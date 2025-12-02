Le livre illustré pour enfants en Russie soviétique et les illustrateurs russes en France dans l’entre-deux-guerres. Conf. de Tatiana Trankvillitskaïa (Besançon)

Dans le cadre du séminaire de recherche en littérature de jeunesse (2025-2026) « Premiers émois, jardins & sons : à chacun·e sa littérature. Petit itinéraire buissonnier en Littérature de jeunesse », dirigé par Élodie Bouygues & Julia Peslier (ÉLLIADD, pôle Arts et littérature, co-porteuses de l’axe « Écritures et scènes de la jeunesse », Université Marie & Louis Pasteur), nous accueillerons pour notre deuxième séance la conférence de :

Tatiana Trankvillitskaïa (ELLIADD),

« Livres pour enfants dans les années 1930 : les illustrateurs venus de l’Est »

Jeudi 4 décembre 2025 / 16h-18h

Lieu : H12, Faculté des Lettres, 47 rue Mégevand (1er étage), de l'université Marie & Louis Pasteur

La séance est ouverte au public.

Crédits photographiques : couverture de Baba Yaga illustré par Nathalie Parrain, Père Castor, 1932. On peut signaler la réédition récente chez MeMo de ce titre. + Détail d'une autre illustration de Nathalie Parrain.

*

Prochaines séances :

Mardi 3 février 2026 / 15h-17h

Yvon Houssais (ELLIADD, Université Marie & Louis Pasteur),

« La représentation de la famille dans le roman jeunesse »

Lieu : Faculté des lettres, Grand Salon.

Mercredi 11 mars 2026 / 15h-17h

Magali Bigey (ELLIADD, Université Marie & Louis Pasteur),

« Comprendre la Romance aujourd’hui : entre plaisir de lire et controverses »,

en présence d’Aurore Sirantoine (librairie L’Interstice) et de Jade Abate (médiathèque Pierre Bayle)

Lieu : Faculté des lettres, Grand Salon.

Lundi 11 mai 2025

Après-midi

Grand Salon

Zoé Varier et Flora Bernard (productrices et réalisatrices pour France Inter)

« Toudou mon doudou, une littérature pour les tout petit·es et les plus grand·es »

Pour une réflexion autour de la fabrique des sons et des fictions pour les tout-petit·es,

Suivi d’un petit temps d’échanges inter-professionnels

Avec la participation, sous réserve, de Tiffany Kleinbest Peset , illustratrice, médiatrice, créatrice de podcast et de critiques cinéma, pour la jeunesse.

Exposition nomade sur le Fonds en littérature jeunesse Catherine Velay-Vallantin

Exposition festive des textes et albums créés par les mastérant·es Lettres du parcours Littérature de jeunesse, 1ère (Promotion : « Book Club ») et 2e année (Promotion : « Sara »),

et goûter convivial autour des créations.

*

Précédente séance

Jeudi 27 novembre 2025 / 15h-17h

Cerdane Carlier, Lise Jupille, Aurélia Munier et Samuel Leite (diplômé·es sortant·es du master),

« Retours sur mémoire :

Un female gaze sur les corps féminins musulmans dans les bandes dessinées occidentales ;

Le jardin dans les albums jeunesse. Être(s) ensemble : des pages pour habiter le monde ;

Le coming-of-age graphique à travers Heartstopper. Représentation réconfortante des expériences queer et adolescentes ;

Géographie de l’horreur : Territoire et espace dans Bazaar de Stephen King »

Lieu : H12, Faculté des Lettres, 47 rue Mégevand (1er étage).



*

Bio-bibliographies de nos intervenant.es

Flora Bernard est réalisatrice et productrice de contenus radiophoniques sur France Inter et participe avec Zoé Varier à la création du podcast « Tout mon doudou ».

Magali Bigey est maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Marie & Louis Pasteur, membre de l'équipe Médiations et pratiques numériques du laboratoire ELLIADD. Ses recherches portent principalement sur l’analyse de réception des publics, l’ethos en discours et les expressions de l’affect dans les échanges communicationnels. Depuis plus de vingt ans, elle explore les cultures populaires et, plus particulièrement, la Romance contemporaine, avec une attention soutenue portée à la New Romance et à la Dark Romance. Elle intervient régulièrement dans les médias et auprès des professionnels du livre pour éclairer les pratiques de lecture et les controverses suscitées par ces genres. Parmi ses publications : « La “dark romance” : les ambiguïtés d’un genre littéraire qui fascine », The Conversation, nov. 2024.

Cerdane Carlier est diplômée sortante du master Lettres parcours Littérature de jeunesse (promotion « Coupons ! »), de l’université Marie & Louis Pasteur. Son mémoire a porté sur « Un female gaze sur les corps féminins musulmans dans les bandes dessinées occidentales » (dir. Nella Arambasin). Actuellement en stage/service civique aux Doigts qui rêvent (maison d’édition inclusive, sur les livres inclusives et haptiques pour mal-voyants notamment, basée à Talant)

Yvon Houssais est professeur émérite de littérature française dans le laboratoire ELLIADD (Université de Franche-Comté/Marie et Louis Pasteur), spécialiste des formes brèves, de la nouvelle (La nouvelle dans le premier vingtième siècle, numéro spécial co-dirigé avec Bruno Curatolo ; Arland nouvelliste : une poétique du recueil) et de la littérature francophone au xxe siècle. Il a également travaillé sur les revues littéraires et élargi sa recherche à la littérature de jeunesse (Grands textes du Moyen âge à l’usage des petits et Médiévalités enfantines, co-dirigés avec Caroline Cazanave ; Formes brèves en littérature de jeunesse, co-dirigé avec Élodie Bouygues). Il a récemment co-organisé deux colloques « La forêt est une métaphore », et « L’illustration dans la littérature de jeunesse des pays francophones », dont les actes sont à paraître.

Lise Jupille est diplômée sortante du master Lettres parcours Littérature de jeunesse (promotion « Coupons ! »), de l’université Marie & Louis Pasteur. Son mémoire de recherche a porté sur « Le Jardin dans les albums jeunesse. Être(s) ensemble : des pages pour habiter le monde » (dir. Élodie Bouygues). Elle a une pratique des jardins partagés auprès du Jardin botanique de Besançon et s’intéresse tout particulièrement à la poésie jeunesse.

Tiffany Kleinbest Peset est artiste. Chargée d’enseignement (Métiers du livre et du patrimoine, IUT Info-Com, Dijon), elle est formatrice auprès d’organismes culturels (Images en bibliothèques, Unis-cité, Centre image) et intervient auprès de publics variés, de la maternelle jusqu’au post-bac. Sa pratique artistique pluridisciplinaire mêle l’illustration, la réalisation de films, la création sonore à l’écriture de textes critiques. Longtemps coordinatrice de dispositifs d’éducation artistique et chroniqueuse radio, elle se lance aujourd’hui dans la production de podcasts culturels (« Vicky fait son cinéma », « Clap ? Clap ! » en partenariat avec le Théâtre Mansart). Elle participe également à la création du collectif de créateurices de podcasts « Super Pistache », ainsi qu’à celle de la maison d’édition jeunesse inclusive « Chamboultou ».

Samuel Leite est diplômé sortant du master Lettres parcours Littérature de jeunesse (promotion « Coupons ! »), de l’université Marie & Louis Pasteur, à l’issue de son cursus d’études anglophones et de lettres. Il a rédigé un mémoire intitulé « Géographie de l’horreur : territoire et espace dans Bazaar de Stephen King » (dir. Julia Peslier). Il travaille comme vacataire dans les médiathèques Tilleuls et Mandela à Besançon.

Aurélia Munier est diplômée sortante du master Lettres parcours Littérature de jeunesse (promotion « Coupons ! »), de l’université Marie & Louis Pasteur. Son mémoire a porté sur « Le coming-of-age graphique à travers Heartstopper. Représentation réconfortante des expériences queer et adolescentes » (dir. Julia Peslier). À l’issue de ses différents stages en librairie, elle s’oriente activement vers les métiers de la librairie.

Tatiana Trankvillitskaïa est maîtresse de conférences en civilisation russe à l’université Marie & Louis Pasteur, laboratoire ELLIADD, spécialiste des arts russes au xxe siècle et des échanges artistiques entre la France et l’URSS des années 1920-1930. Elle a notamment dirigé le recueil Histoires drôles (« histoires faciles à lire », Ophrys, 2019, 2e éd. 2025), Frans Masereel, Voyages au pays des Soviets (Snoeck, 2022) et a publié des articles consacrés à la vie et à l’œuvre des artistes russo-soviétiques en France, ainsi qu’aux voyages des artistes français en URSS dans l’entre-deux-guerres. Elle s’intéresse également aux mécanismes institu-tionnels de ces échanges, replacés dans le contexte de la diplomatie culturelle soviétique.

Zoé Varier est productrice et autrice de différents podcasts sur France Inter dont plusieurs en rapport avec l’enfance, la naissance, la maternité, de la recherche la plus avancée à la création d’une littérature radio pour tout·e-petit·e (« Toudou mon doudou », « Les supers pouvoirs des bébés », « Naître », « In utéro ». « Écoutez… des anges passent, prix Anima 4 en 2022 et prix de la SCAM en 2004…) Interprète sur des cargos soviétiques, elle a été reporter pour l’émission « Là-bas si j’y suis » (France inter, elle obtient Prix Garetta en 1996) et pour Strip-Tease (France 3). [source : site de France Inter]

Organisatrices :

Élodie Bouygues est maîtresse de conférences HDR en langue et littérature françaises à l’université et à l’INSPÉ de Franche-Comté/Marie et Louis Pasteur, et membre du laboratoire ELLIADD. Sa recherche porte sur la poésie contemporaine (xx-xxie s.), la critique génétique (Genèse des seuils, 2019) et la littérature de jeunesse (Formes brèves en littérature de jeunesse, co-dirigé avec Yvon Houssais). Elle est spécialiste, éditrice et ayant-droit du poète Jean Follain (Genèse de Jean Follain, 2009). Elle anime les « Poètes du Jeudi », rencontres mensuelles de poésie contemporaine, depuis 2011.

Julia Peslier est maîtresse de conférences en littérature comparée à l’université de Franche-Comté/EPE Marie et Louis Pasteur. Elle a mené sa thèse sur la pensée faustienne chez Goethe, Pessoa, Valéry, Boulgakov et Mann (Paris 8, 2007). Outre les rapports entre mythe, savoir, inachèvement et traduction, ses recherches portent sur les dispositifs hétéronymiques, labyrinthiques et les esthétiques de la synesthésie dans la littérature, le cinéma et les arts. Elle s’intéresse plus récemment aux poétiques de l’album et du récit textile, liant enseignement et recherche création : album textile La Ronda de las Casas avec l’artiste chilienne Francisca Robles, collaboration artistique à la recherche auprès de compagnies (La Mue Eleonora Ribis et Compagnie Melampo). Elle a fondé et co-dirige la revue Skén&graphie.



Contact

Élodie Bouygues (Pôle Arts et Littérature - ELLIADD UR 4661) : elodie.bouygues@umlp.fr

Julia Peslier (Pôle Arts et Littérature - ELLIADD UR 4661) : julia.peslier@umlp.fr