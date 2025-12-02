"Les premières traductions de l’Hécube d’Euripide à la Renaissance : Érasme, Bandello, Bochetel". Conf. de Filippo Fassina (Vérone, Italie)

Dans le cadre du cours de Littérature française (Master 1) de Rosanna Gorris-Camos, Τρῳάδες : Cassandre et les autres, figures du témoignage, le 10 décembre Filippo Fassina tiendra une conférence à l’Université de Vérone sur les premières traductions de l’Hécube d’Euripide à la Renaissance.

La première moitié du XVIᵉ siècle voit paraître les premières traductions françaises des tragédies classiques. En 1544, une traduction en vers de l’Hécube d’Euripide due à Guillaume Bochetel est publiée à Paris, chez Robert Estienne. Le seul antécédent de l’Hécube de Bochetel est la traduction latine d’Érasme (1504-1506), conçue pour fournir une aide aux lecteurs qui n’arrivaient pas à comprendre parfaitement le texte grec. C’est dans cette perspective d’offrir un instrument d’appui aux lecteurs que se situent les premiers traducteurs français en langue vulgaire. Dans les mêmes années on a aussi une traduction italienne de l’Hécube, celle de Matteo Bandello, auteur qui a joué un rôle important à la cour de France et a entretenu des rapports étroits avec la famille royale. Il est donc possible que la traduction d’Érasme ait servi d’intermédiaire entre l’original grec et les deux traducteurs. Le prof. Fassina proposera donc une analyse comparative de ces textes, afin de mieux saisir le phénomène de la traduction et de la réécriture à la Renaissance entre l’Italie et la France.

Filippo Fassina est professeur associé de Littérature française à l’Université du Piémont Oriental. Ses recherches portent sur la réception et la traduction des textes anciens à la Renaissance, en particulier des tragédies grecques et latines, des œuvres de Plutarque et de la poésie alexandrine. Parmi ses publications les plus importantes, on signale : Lazare de Baïf, Tragedie de Sophoclés intitulee Electra, edizione critica a cura di F. Fassina, Vercelli, Edizioni Mercurio, 2011 ; Guillaume Bochetel, La tragedie d’Euripide, nommee Hecuba, edizione critica a cura di F. Fassina, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2014 ; Pierre Brumoy e il «Théâtre des Grecs», Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017 ; Mercurino Arborio Gattinara. Carteggi inediti, manoscritti autografi e ricostruzione storiografica, a cura di A. Borgna, F. Fassina, M. Mastroianni, C. Rosso, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2025 ; L’attribution à Jacques Amyot d’un corpus de manuscrits anonymes: une question encore ouverte, « Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance », tome LXXXVII, n° 2, 2025, p. 321-341.

Filippo Fassina est aussi membre du PRIN PNRR 2022 - Revisiting and E-Mapping Theatre Translations of Ancient and Modern Classics in 16th-century France (unités membres du projet: Università di Ferrara, Università di Verona, Università del Piemonte Orientale, Università di Torino, Università di Catania).