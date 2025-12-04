Revue
Nouvelle parution
Voix plurielles, vol. 22-2 :

Voix plurielles, vol. 22-2 : "Femmes d’oc et engagement, XXe – XXIe s. (dir. C. Noilhan)

  • St. Catharines, Ontario, Association des professeur.es de français des universités et collèges canadiens (APFUCC), 2025
  • ISSN : 1925-0614
  • Numéro : 22
  • 101 pages
  • Date de publication :
Marc Escola (Source : Catherine Parayre)

Sommaire

Catherine Parayre. Editorial. 1. 

Dossier : Femmes d’oc et engagement (XXe – XXIe siècles)

Cécile Noilhan. Femmes d’oc et engagement (XXe – XXIe siècles). Introduction. 2-5.
Jean-François Courouau. Philadelphe de Gerde militante : le théâtre amateur dans les Hautes-Pyrénées. 6-21.

Marie-Jeanne Verny. Le Teatre de la Carrièra et la question du féminisme. 22-35
Catherine Parayre. Conter, transmettre, imager : l’œuvre de Colette Derdevet-Meneau. 36-44.
Cécile Noilhan et Rafèu Sichel-Bazin. Musique contemporaine des femmes d’oc. 45-61.
Corinne Lissalde. Bénédicte Boyrie-Fénié, quand l’amour des mots rejoint l’amour de la Lana gran. 62-77.

Emmanuel Desiles. Rolande Falleri, femme de plume et femme d’action. Entretiens. 78-91.

Création 

Andrew Camacho et Max Parker. Lire entalhs… de Jaumes Privat. 92-99.

Comptes rendus

Andrew Camacho. Jaumes Privat. entalhs… 100.

Arman Bonifaci. Maëlle Dupon. Les chants de l’être / Los cants de l’èsser. 101.

 