Voix plurielles, vol. 22-2 : "Femmes d’oc et engagement, XXe – XXIe s. (dir. C. Noilhan)

Sommaire

Catherine Parayre. Editorial. 1.

Dossier : Femmes d’oc et engagement (XXe – XXIe siècles)

Cécile Noilhan. Femmes d’oc et engagement (XXe – XXIe siècles). Introduction. 2-5.

Jean-François Courouau. Philadelphe de Gerde militante : le théâtre amateur dans les Hautes-Pyrénées. 6-21.

Marie-Jeanne Verny. Le Teatre de la Carrièra et la question du féminisme. 22-35

Catherine Parayre. Conter, transmettre, imager : l’œuvre de Colette Derdevet-Meneau. 36-44.

Cécile Noilhan et Rafèu Sichel-Bazin. Musique contemporaine des femmes d’oc. 45-61.

Corinne Lissalde. Bénédicte Boyrie-Fénié, quand l’amour des mots rejoint l’amour de la Lana gran. 62-77.

Emmanuel Desiles. Rolande Falleri, femme de plume et femme d’action. Entretiens. 78-91.

Création

Andrew Camacho et Max Parker. Lire entalhs… de Jaumes Privat. 92-99.

Comptes rendus

Andrew Camacho. Jaumes Privat. entalhs… 100.

Arman Bonifaci. Maëlle Dupon. Les chants de l’être / Los cants de l’èsser. 101.