Voix plurielles, vol. 22-2 : "Femmes d’oc et engagement, XXe – XXIe s. (dir. C. Noilhan)
Sommaire
Catherine Parayre. Editorial. 1.
Dossier : Femmes d’oc et engagement (XXe – XXIe siècles)
Cécile Noilhan. Femmes d’oc et engagement (XXe – XXIe siècles). Introduction. 2-5.
Jean-François Courouau. Philadelphe de Gerde militante : le théâtre amateur dans les Hautes-Pyrénées. 6-21.
Marie-Jeanne Verny. Le Teatre de la Carrièra et la question du féminisme. 22-35
Catherine Parayre. Conter, transmettre, imager : l’œuvre de Colette Derdevet-Meneau. 36-44.
Cécile Noilhan et Rafèu Sichel-Bazin. Musique contemporaine des femmes d’oc. 45-61.
Corinne Lissalde. Bénédicte Boyrie-Fénié, quand l’amour des mots rejoint l’amour de la Lana gran. 62-77.
Emmanuel Desiles. Rolande Falleri, femme de plume et femme d’action. Entretiens. 78-91.
Création
Andrew Camacho et Max Parker. Lire entalhs… de Jaumes Privat. 92-99.
Comptes rendus
Andrew Camacho. Jaumes Privat. entalhs… 100.
Arman Bonifaci. Maëlle Dupon. Les chants de l’être / Los cants de l’èsser. 101.