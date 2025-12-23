Réforme, Humanisme, Renaissance 2025/2 n° 101 : "Une Renaissance dissidente"
Introduction. Une Renaissance dissidente ?
Cahier dirigé par John O’Brien
Vaincre la dissidence à l’aube de l’époque moderne, et la politique de Montaigne
Par Ian Maclean
Dissidences médicales chez Montaigne : De l’art d’avoir le « cul » entre plusieurs sièges
Scandales, erreurs, hérésies et calomnies : Rabelais et les égarements de la langue
Malséance rabelaisienne : le cul entre deux chaises en Papimanie
Par Raphaële Garrod
Signes de dissidence chez les judaïsants
La Servitude volontaire et l’écriture de la dissidence
Par Laurent Gerbier
« Disciplinables et volontaires à apprendre » : Montaigne, La Boétie, et l’agentivité humanimale
Par Wes Williams
« Le Suisse mutin » : figures helvétiques de la dissidence politique dans la France de la seconde moitié du xvie siècle
Par Olivier Guerrier
La dissidence de Castellion : raison, vérité et conscience
Par Ullrich Langer
Dissidence et basse naissance : de Castellion à Ramus
Par Neil Kenny
La rhétorique de la dissidence dans le Traité des Hermaphrodits
Par Marc Schachter
« Pour estre de diverses oppinions, se separerent » : dissidence et réconciliation chez Marguerite de Navarre
La dissidence est-elle une erreur de jeunesse ? Louis Le Caron palinodique
Par Stéphan Geonget
Agostino Steuco, un auteur publié à Lyon chez Sébastien Gryphe à Lyon
Le jeu des langues : La cour des Este à Ferrare, xvie siècle
Par Giovanni Ricci
Cinquante mots pour cinquante ans
50 mots pour les 50 ans (deuxième et dernière livraison)
Autrices du xvie siècle
Par Victoria Rimbert
Autrices de la revue
Par Véronique Duché
Bibliothèques
Par Sophie Astier
Compte rendu
Europe
Par Nora Viet
Exposer (2025)
Par Martine Furno,
Genève
Par Max Engammare
Histoire
Par Lionel Piettre
Histoire de l’association
Histoire du livre
Par Sophie Astier
Pages 354 à 357
6 minutes Article de revue
Langues
Pages 358 à 359
3 minutes Article de revue
Marguerite de Navarre
Par Victoria Rimbert
Montaigne
Par Olivier Guerrier
Mots-clefs
Par Véronique Duché
Mots croisés
Par Antonin Godet
Mots croisés du sieur Gaulard
Moyen Âge
Par Isabelle Fabre
Réforme
Refus
Responsables de la revue
RHR
Par ChatGPT,
interrogé par Véronique Duché
Saint-Étienne
Situation de la revue
Traduction
Par Véronique Duché
Transmettre
Par Cai Jin
Jérémie Foa, Survivre. Une histoire des guerres de Religion, Paris, Seuil, coll. « L’Univers historique », 2024, 352 p., ISBN 978-2021181272
Par Adrien Aracil
Léonard Dauphant, René d’Anjou, prince en Lorraine. Espace, pouvoir et coutume entre France et Empire au xve siècle, Paris, Classiques Garnier, 2024, 744 p., ISBN 978-2-406-15989-6
Par Giovanna Cascone
Olivier Millet, Le Discours de la Renaissance (xve-xvie siècles). Mythes, concepts et topiques, Genève, Droz, 2024, 280 p., ISBN 978-2-600-06486-6
Romain Menini, Luigi-Alberto Sanchi, L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, Paris, Les Belles Lettres, 2025, 245 p., ISBN 978-2251456584
Par Nicolas Souhait
Nancy Oddo et Gilbert Schrenck (dir.), Pierre de L’Estoile. Homme de cabinet, homme de réseaux, Genève, Droz, 2025, 494 p., ISBN 978-2-600-06562-7
Élisabeth Crouzet-Pavan, Une autre histoire de la Renaissance. Paroles d’objets, Paris, Albin Michel, 2024, 384 p., ISBN 978-2226485823
Par Clémence Revest
Pierre Nevejans, Diplomaties plurielles au xvie siècle. Florence et la France à la fin des guerres d’Italie, Paris, Classiques Garnier, 2024, 336 p., ISBN 978-2-406-17152-2
Paul-Claude Carli, De mille pourprines larmes. Lectures des Théorèmes spirituels de Jean de La Ceppède, Paris, Cerf, coll. « Cerf patrimoines », 2024, 815 p., ISBN 978-2204156639
Arlette Jouanna, Montaigne, Paris, Gallimard, 2017, 464 p., ISBN 978 62607601470669
Par Olivier Guerrier
Denis Crouzet, Rosanna Gorris Camos, Loris Petris (dir.), Les frères Du Bellay et l’Europe. Politique et culture à la Renaissance, Genève, Droz, 2025, 528 p., ISBN 978-2-600-06565-8
Par Jean Sénié
Date de parution : 08/12/2025
Date de mise en ligne : 22/12/2025