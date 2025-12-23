Réforme, Humanisme, Renaissance 2025/2 n° 101 : "Une Renaissance dissidente"

Sommaire

Introduction. Une Renaissance dissidente ?

Cahier dirigé par John O’Brien

Vaincre la dissidence à l’aube de l’époque moderne, et la politique de Montaigne

Par Ian Maclean

Dissidences médicales chez Montaigne : De l’art d’avoir le « cul » entre plusieurs sièges

Par Dominique Brancher

Scandales, erreurs, hérésies et calomnies : Rabelais et les égarements de la langue

Par Anne-Pascale Pouey-Mounou

Malséance rabelaisienne : le cul entre deux chaises en Papimanie

Par Raphaële Garrod

Signes de dissidence chez les judaïsants

Par Marie-Luce Demonet

La Servitude volontaire et l’écriture de la dissidence

Par Laurent Gerbier

« Disciplinables et volontaires à apprendre » : Montaigne, La Boétie, et l’agentivité humanimale

Par Wes Williams

« Le Suisse mutin » : figures helvétiques de la dissidence politique dans la France de la seconde moitié du xvie siècle

Par Olivier Guerrier

La dissidence de Castellion : raison, vérité et conscience

Par Ullrich Langer

et Paul-Alexis Mellet

Dissidence et basse naissance : de Castellion à Ramus

Par Neil Kenny

La rhétorique de la dissidence dans le Traité des Hermaphrodits

Par Marc Schachter

« Pour estre de diverses oppinions, se separerent » : dissidence et réconciliation chez Marguerite de Navarre

Par Emily Butterworth

La dissidence est-elle une erreur de jeunesse ? Louis Le Caron palinodique

Par Stéphan Geonget

—

Chroniques

Agostino Steuco, un auteur publié à Lyon chez Sébastien Gryphe à Lyon

Par Sylvie Deswarte-Rosa

Le jeu des langues : La cour des Este à Ferrare, xvie siècle

Par Giovanni Ricci

—

Cinquante mots pour cinquante ans

50 mots pour les 50 ans (deuxième et dernière livraison)

Autrices du xvie siècle

Par Victoria Rimbert

Autrices de la revue

Par Véronique Duché

Bibliothèques

Par Sophie Astier

Compte rendu

Par Paul-Alexis Mellet

Europe

Par Nora Viet

Exposer (2025)

Par Martine Furno,

Michel Jourde

et Malcom Walsby

Genève

Par Max Engammare

Histoire

Par Lionel Piettre

Histoire de l’association

Par Christine de Buzon

Histoire du livre

Par Sophie Astier

Pages 354 à 357

6 minutes Article de revue

Langues

Par Christine de Buzon

Pages 358 à 359

3 minutes Article de revue

Marguerite de Navarre

Par Victoria Rimbert

Montaigne

Par Olivier Guerrier

Mots-clefs

Par Véronique Duché

Mots croisés

Par Antonin Godet

Mots croisés du sieur Gaulard

Par Christine de Buzon

Moyen Âge

Par Isabelle Fabre

Réforme

Par Christine de Buzon

et Marion Deschamp

Refus

Par Paul-Alexis Mellet

Responsables de la revue

Par Christine de Buzon

RHR

Par ChatGPT,

interrogé par Véronique Duché

Saint-Étienne

Par Élise Rajchenbach

Situation de la revue

Par Christine de Buzon

Traduction

Par Véronique Duché

Transmettre

Par Cai Jin

Comptes rendus

Jérémie Foa, Survivre. Une histoire des guerres de Religion, Paris, Seuil, coll. « L’Univers historique », 2024, 352 p., ISBN 978-2021181272

Par Adrien Aracil

Léonard Dauphant, René d’Anjou, prince en Lorraine. Espace, pouvoir et coutume entre France et Empire au xve siècle, Paris, Classiques Garnier, 2024, 744 p., ISBN 978-2-406-15989-6

Par Giovanna Cascone

Olivier Millet, Le Discours de la Renaissance (xve-xvie siècles). Mythes, concepts et topiques, Genève, Droz, 2024, 280 p., ISBN 978-2-600-06486-6

Par Paul-Victor Desarbres

Romain Menini, Luigi-Alberto Sanchi, L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, Paris, Les Belles Lettres, 2025, 245 p., ISBN 978-2251456584

Par Nicolas Souhait

Nancy Oddo et Gilbert Schrenck (dir.), Pierre de L’Estoile. Homme de cabinet, homme de réseaux, Genève, Droz, 2025, 494 p., ISBN 978-2-600-06562-7

Par Damien Fontvieille

Élisabeth Crouzet-Pavan, Une autre histoire de la Renaissance. Paroles d’objets, Paris, Albin Michel, 2024, 384 p., ISBN 978-2226485823

Par Clémence Revest

Pierre Nevejans, Diplomaties plurielles au xvie siècle. Florence et la France à la fin des guerres d’Italie, Paris, Classiques Garnier, 2024, 336 p., ISBN 978-2-406-17152-2

Par Camille Desenclos

Paul-Claude Carli, De mille pourprines larmes. Lectures des Théorèmes spirituels de Jean de La Ceppède, Paris, Cerf, coll. « Cerf patrimoines », 2024, 815 p., ISBN 978-2204156639

Par Jean-Claude Ternaux

Arlette Jouanna, Montaigne, Paris, Gallimard, 2017, 464 p., ISBN 978 62607601470669

Par Olivier Guerrier

Denis Crouzet, Rosanna Gorris Camos, Loris Petris (dir.), Les frères Du Bellay et l’Europe. Politique et culture à la Renaissance, Genève, Droz, 2025, 528 p., ISBN 978-2-600-06565-8

Par Jean Sénié

—

Date de parution : 08/12/2025

Date de mise en ligne : 22/12/2025