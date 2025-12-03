Saison. La revue des séries 2025 – 2, n° 10 : K-dramas (dir. Vincenzo Cicchelli, Sylvie Octobre)

Saison. La revue des séries 2025 – 2, n° 10 :

K-dramas

Sous la direction de Vincenzo Cicchelli et Sylvie Octobre

Paris, Classiques Garnier, coll. « Saison. La revue des séries », n° 10, 2025.

Saison est la première revue papier entièrement consacrée aux séries. Son comité de rédaction composé de journalistes, d'essayistes, d'universitaires et de professionnels du secteur audiovisuel (scénaristes, monteurs, réalisateurs), ainsi que de plumes spécialisées, tous grands amateurs de séries, s'en emparent comme matériau filmique et narratif, mais aussi comme phénomène de société inédit. Chaque numéro propose des articles dédiés à des séries très différentes, et des articles plus transversaux, utiles aux sériephiles consacrés ou dilettantes, aux lecteurs avides d'informations et d'analyses, comme aux fans incollables.

Qui n’a jamais entendu parler de Squid Game (2021)? Cette série de Netflix est devenue un phénomène de société au sortir du confinement, battant des records d’audiences et rencontrant un grand succès critique, à tel point qu’à l’instar de la chanson Gangnam Style (2012) dans le domaine de la K-pop, elle est devenue aux yeux du grand public le vaisseau amiral d’une armada de séries sud-coréennes, disponibles désormais en abondance sur les plateformes de VoD. La liste est longue des productions qui ont conquis le monde et qui, bien avant la sortie de cette série télé, font partie intégrante de ce vaste panthéon de l’imaginaire fictionnel contemporain global auprès de fans de plus en plus nombreux. Que l’on songe aux K-dramas (séries télé sud-coréennes) Boys over Flowers (2009), The Heirs (2013), Healer (2015), Moon Lovers : Scarlet Heart Ryeo (2016), Goblin (2017), Mr. Sunshine (2018), Clash Landing on You (2019), Itaewon Class (2020), Pachinko (2022). Comme toutes les vagues culturelles qui déferlent sans que l’on ait eu de signes avant-coureurs, et qui suscitent souvent de la défiance, voire du rejet quand elles s’abattent sur un pays, l’arrivée et le succès massif des K-dramas1 provoquent pêle-mêle curiosité, admiration, perplexité, sarcasme, railleries. […]

