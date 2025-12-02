Gombrowicz agoniste, Gombrowicz philosophe (Bibliothèque polonaise, Paris)

Colloque international organisé par l’Institut Bibliothèque Polonaise de Paris

en collaboration avec le Musée Witold Gombrowicz en Pologne et l'Espace Gombrowicz à Vence

sous le haut patronage de Madame Rita Gombrowicz.

Mardi 9 décembre 2025 : 11h00 & Mercredi 10 décembre 2025 : 14h30

Bibliothèque Polonaise de Paris, 6, Quai d’Orléans, Paris, 75004

Entrée libre

Witold Gombrowicz s’est acquis une réputation de contestataire, de provocateur et de dissident. Mais avait

il l’intention d’anéantir ses adversaires comme un vrai polémiste ? Ou préconisait-il un jeu/débat caractérisé

par un ensemble de règles assez souples, attitude qui est caractéristique d’un agoniste ? La logique du

polémiste est duelle – c’est l’autre ou c’est moi – et son enjeu est le pouvoir, la domination. L’agôn, par

contre, trace la voie d’un combat réglé dont l’enjeu n’est pas tant le pouvoir que l’affirmation d’une

singularité. Il situe dès lors le rapport à l’autre beaucoup plus près de la compétition que de la guerre contre

un ennemi à abattre. Sa critique de ce qu’il appelait « la forme polonaise » a valu à Gombrowicz des ennuis

avec ses compatriotes. D’autre part, ses déclarations ouvertement anti-parisiennes le mettaient en porte-à

faux par rapport au milieu littéraire français. Gombrowicz semblait vivre pour et par la polémique. Pourtant,

on voit se profiler au fil de ces confrontations un souci plus profond qui concerne la souveraineté de son

dire et la protection de sa liberté. La scène se déplace du côté d’un combat au sein même de l’écriture en ce

qu’elle expose le sujet à sa mort et à sa finitude. Autre dimension de l’agôn.

Gombrowicz est-il écrivain ou philosophe ? Toute sa vie, il fut passionné par la philosophie. Le poète Czesław

Miłosz se souvient que Gombrowicz « n’aimait vraiment parler que de philosophie ». L’auteur de Ferdydurke,

qui se considérait comme précurseur de l’existentialisme, appartient à ces écrivains au tour d’esprit

philosophique dont les réflexions ponctuent les fictions. Ses Cours de philosophie en six heures un quart sont

une interprétation personnelle des visions des penseurs qui ont créé la philosophie. Ces « Leçons de

philosophie » ont le caractère d’un résumé de ses propres pensées à travers celles des autres. La façon de

Gombrowicz de voir la philosophie semble être la clé pour relire et comprendre toute son œuvre littéraire,

théâtrale et journalistique. Et pourtant, n’a-t-il pas aussi livré une « guerre contre la philosophie », se

moquant des critiques qui parlaient de lui comme s’il était l’auteur d’un traité ?

