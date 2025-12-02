Poésie et savoirs. Doctoriales de l'association Poemata (Paris Nanterre)
Poésie et savoirs. Doctoriales de Poemata
Samedi 10 janvier 2026
Université Paris Nanterre, bâtiment Weber, salle Séminaire 2
10h - Accueil des participant·es
10h30 - Mots d’introduction : Laure Michel
10h45 – Panel 1 : Questionnements méthodologiques
Éloïse Grommerch (Université de Liège) : « Étudier le nouveau lyrisme dans la poésie belge francophone des années 1980 et 1990 : proposition de méthode »
Yanis Amenkar (Université Paris Nanterre) : « Cartographie poétique des paysages urbains »
Henri Berger-Martín (Université Lumière Lyon 2 – Universidad Complutense de Madrid) : « Comment refonder la versification française ? Champs disciplinaires pour un nouveau paradigme »
Échanges
11h45 - Pause
12h – Panel 2 : Philosopher par le poème
Marie Pierrat (Université Caen Normandie) : « La fonction heuristique de la poésie dans l’œuvre de Mikel Dufrenne : penser par la poésie »
Jeanne Melot (Université Paris 8) : « Nietzsche, la poésie pour nous sauver du savoir »
Discussion
13h – Déjeuner
14h30 – Panel 3 : Chanter le non savoir
Martina Mileto (Sorbonne Université) : « Le poète-cruciverbiste. La méta-écriture de Valerio Magrelli entre philosophie et littérature »
Guillaume Follet (Université Polytechnique Hauts-de-France) : « Ni idiote ni prophétesse. Impostures du savoir dans la poésie de Nathalie Quintane »
Discussion
15h30 - Pause
15h45 – Panel 4 : Des sciences poétiques ?
Mathieu Garcia (Sorbonne Université) : « La poésie face aux silences de la physique »
Hannah Rindzunski (Sorbonne Université) : « La traduction comme mise en récit poétique de l’Histoire »
Discussion
16h45 - Mots de clôture.
