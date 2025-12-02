Poésie et savoirs. Doctoriales de l'association Poemata (Paris Nanterre)

Poésie et savoirs. Doctoriales de Poemata

Samedi 10 janvier 2026

Université Paris Nanterre, bâtiment Weber, salle Séminaire 2

—

10h - Accueil des participant·es

10h30 - Mots d’introduction : Laure Michel

10h45 – Panel 1 : Questionnements méthodologiques

Éloïse Grommerch (Université de Liège) : « Étudier le nouveau lyrisme dans la poésie belge francophone des années 1980 et 1990 : proposition de méthode »

Yanis Amenkar (Université Paris Nanterre) : « Cartographie poétique des paysages urbains »

Henri Berger-Martín (Université Lumière Lyon 2 – Universidad Complutense de Madrid) : « Comment refonder la versification française ? Champs disciplinaires pour un nouveau paradigme »

Échanges

11h45 - Pause

12h – Panel 2 : Philosopher par le poème

Marie Pierrat (Université Caen Normandie) : « La fonction heuristique de la poésie dans l’œuvre de Mikel Dufrenne : penser par la poésie »

Jeanne Melot (Université Paris 8) : « Nietzsche, la poésie pour nous sauver du savoir »

Discussion

13h – Déjeuner

14h30 – Panel 3 : Chanter le non savoir

Martina Mileto (Sorbonne Université) : « Le poète-cruciverbiste. La méta-écriture de Valerio Magrelli entre philosophie et littérature »

Guillaume Follet (Université Polytechnique Hauts-de-France) : « Ni idiote ni prophétesse. Impostures du savoir dans la poésie de Nathalie Quintane »

Discussion

15h30 - Pause

15h45 – Panel 4 : Des sciences poétiques ?

Mathieu Garcia (Sorbonne Université) : « La poésie face aux silences de la physique »

Hannah Rindzunski (Sorbonne Université) : « La traduction comme mise en récit poétique de l’Histoire »

Discussion

16h45 - Mots de clôture.

—

Vers le plan du campus de l'Université Paris Nanterre…