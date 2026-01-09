Sources et méthodologies dans l'historiographie théâtrale (XIXe-XXe s.). Dialogues entre écriture et mise en scène. Soutenance HDR de Vincenzo Mazza (Sorbonne Université)

Vincenzo Mazza soutiendra son dossier d’habilitation à diriger des recherches intitulé :

Sources et méthodologies dans l'historiographie théâtrale (XIXe-XXe siècles).

Dialogues entre écriture et mise en scène.

Le dossier se compose notamment d’un ouvrage inédit :

Gide auteur, penseur, témoin de théâtre. 1898 : l’entrée dans l’agôn

d’un mémoire de synthèse ainsi que d’un recueil des travaux scientifiques.

—

La soutenance aura lieu le vendredi 16 janvier 2026 à 9h

Salle des Actes, Sorbonne Université,

54, rue Saint Jacques. 75005 Paris

—

Le jury est composé de :

Mme Florence NAUGRETTE, Sorbonne Université, examinatrice

Mme Hélène LAPLACE-CLAVERIE, Université de Pau et des Pays de l'Adour, rapportrice

M. Jean-Michel WITTMANN, Université de Lorraine, rapporteur

M. Marco CONSOLINI, Université Sorbonne Nouvelle

M. Raimondo GUARINO, Università Roma Tre

Mme Marianne BOUCHARDON, Sorbonne Université, garante.